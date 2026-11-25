Шестима души са в неизвестност, след като малък самолет се е разбил във водите на Мексиканския залив край бреговете на американския щат Мисисипи. На борда на еднодвигателния Cessna 210 са били четирима възрастни и две момчета на 8 и 10 години, съобщи бреговата охрана на САЩ.

Самолетът е паднал североизточно от остров Хорн, близо до Паскагула. Той е излетял от летище Лейкфронт в Ню Орлиънс и е пътувал към летище Пейдж Фийлд във Форт Майърс, Флорида.

Още новини от Украйна

Федералната авиационна администрация е загубила връзка с машината около 15:45 часа местно време във вторник, 24 ноември. Според данните, предадени на бреговата охрана, самолетът е снижавал с около 10 000 фута в минута преди прекъсването на комуникацията.

Открити са кабината, жилетки и спасителен сал

„Кабината на самолета е била на повърхността на водата“, каза говорителят на бреговата охрана Хуан Рос.

Екипите са открили кабината на Cessna 210 на около две морски мили североизточно от остров Хорн. В района са намерени още три спасителни жилетки и спасителен сал, но до последните съобщения нито един от пътниците не е бил открит.

В издирването участват екипи на бреговата охрана, Департамента за морски ресурси на Мисисипи и местни служби. От станцията в Паскагула са изпратени две лодки, а от базата на бреговата охрана в Мобил са насочени катер и въздухоплавателно средство. Паскагула също е включила лодка в операцията.

Федералната авиационна администрация и Националният съвет за безопасност на транспорта са информирани за катастрофата. Причината за падането на самолета не е установена, а имената на хората на борда не са оповестени.

Издирвателната операция продължава във водите край остров Хорн. Спасителните служби все още не са съобщили дали са открили оцелели или тела.

Източници: apnews.com, wlox.com, wbrz.com