Капитанът на Flydubai: Вторият пилот се помоли и ме нападна

Вторият пилот на полет FZ1073 на Flydubai се е оттеглил да се помоли, а няколко минути по-късно е нападнал капитана в пилотската кабина. Това разказа капитанът Смит Мачхар пред израелския премиер Бенямин Нетаняху в телефонен разговор, чийто запис беше публикуван от кабинета на премиера.

„Докато се молеше, от уважение гледах напред и не се обръщах. Изведнъж, след около четири-пет минути, ме удариха силно по тила“, разказва Мачхар.

По думите му първоначално той е помислил, че има проблем със самолета, но след поредицата от удари е разбрал, че нападението идва от втория пилот. Мачхар е заявил, че след първите удари почти не е виждал, паднал е на пода и е усетил, че самолетът започва да губи височина.

Капитанът е успял да се изправи и да отвори вратата на кабината. Вътре са влезли пътници и други членове на летателния състав, които са помогнали за овладяването на ситуацията. Самолетът е подал сигнал за бедствие, както и код, използван при незаконна намеса или опит за отвличане.

Самолетът е кацнал аварийно в Табук

Инцидентът е станал на 30 септември по време на полета от Дубай за Тел Авив. Според публикуваните данни Boeing 737 е започнал рязко снижение от около 10 000 метра до приблизително 5000 метра, преди управлението да бъде възстановено. Машината е отклонена към Табук в Саудитска Арабия и е кацнала там безопасно. По-късно пътниците са продължили пътуването си до Израел.

Авиокомпанията Flydubai съобщи, че самолетът е бил обезопасен от членове на екипажа, които са се намирали на борда, и че маршрутът е бил променен заради извънредната ситуация. По-рано израелски представители заявиха, че вторият пилот е нападнал капитана и е направил опит да разбие самолета.

Прокуратурата на ОАЕ разследва терористичен акт

Генералният прокурор на Обединените арабски емирства Хамад Саиф ал Шамси заяви, че предварителното разследване е установило опит за извършване на терористичен акт. Според прокуратурата вторият пилот е нападнал капитана с аварийна брадва и е опитал да поеме управлението на самолета. Властите уточняват, че все още се изясняват мотивите, обстоятелствата и евентуалните връзки на нападателя, а окончателните резултати ще бъдат обявени след приключване на процедурите.

Американската телевизия ABC News, позовавайки се на свои източници, идентифицира предполагаемия нападател като 29-годишния гражданин на Оман Хамам ал-Хамами. По данни на медията през 2024 г. в Oman Air са били открити екстремистки материали, след което той е продължил работа на административна длъжност. На 1 октомври мъжът е бил прехвърлен от Саудитска Арабия в ОАЕ. Тези данни не са потвърдени в официално съобщение с посочване на името му.

Разследването продължава, като властите трябва да изяснят как е започнало нападението, какви са били мотивите и как вторият пилот е получил достъп до аварийното средство в кабината.

Източници: Ройтерс