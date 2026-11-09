Самолет кацна аварийно на шосе във Флорида и удари пикап

Малък самолет извърши аварийно кацане на път край междущатската магистрала I-75 във Флорида и се удари в задната част на движещ се пикап. Инцидентът е станал на 7 ноември в района на Норт Форт Майърс, окръг Лий. Няма съобщения за пострадали.

На борда на самолета е имало двама пилоти. Според шерифската служба на окръг Лий машината е получила механичен проблем и екипажът е предприел аварийно кацане. Федералната авиационна администрация на САЩ посочва проблем с двигателя като причина за принудителното приземяване.

Самолетът е излетял от регионалното летище в Себринг около 11:01 ч. и е кацнал приблизително 50 минути по-късно. По данни на местните власти машината е Cessna Skyhawk, а при снижението си е ударила задната част на пикап, който е пътувал на изток по Bayshore Road, близо до I-75.

Шерифът на окръг Лий Кармайн Марсено заяви: „За щастие този инцидент завърши благополучно и никой не е пострадал“. Той посочи, че службите ще работят съвместно с авиационните власти при изясняването на обстоятелствата.

Федералната авиационна администрация води разследването. Засега не са съобщени подробности за размера на щетите по самолета и пикапа, нито е уточнено какъв точно е бил техническият проблем, довел до аварийното кацане.

Източници: wptv.com, theguardian.com, nova.bg