Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Полша »
Нападателят от стрелбата в Краков е починал в болницата

Нападателят от стрелбата в Краков е починал в болницата

9 Ноември, 2026 08:11 1 858 31

  • краков-
  • стрелба-
  • полша-
  • полиция-
  • терористичен акт

Мъжът беше прострелян от полицията, след като откри огън в центъра на града на 7 ноември. При атаката загинаха шестима души

Нападателят от стрелбата в Краков е починал в болницата - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъжът, който откри огън в центъра на Краков на 7 ноември, е починал в болница, съобщи полицията в Малополското воеводство. „Уведомяваме ви, че извършителят на тези трагични събития е починал рано тази сутрин в болницата“, се посочва в публикация на полицейската служба в „Екс“.

Нападателят беше прострелян от полицаи при опита да бъде спрян и откаран в лечебно заведение под охрана. Преди смъртта му властите съобщиха, че той е претърпял няколко операции и се намира в критично състояние.

При стрелбата в историческия център на Краков загинаха шестима души. Броят на ранените е посочван различно в отделните съобщения – 15 души според Асошиейтед прес, а 16 според „Полското радио“, като в по-високата цифра е включен и самият нападател. Двама полицаи са били ранени при престрелката с него.

Стрелба на централния площад

Атаката е започнала около 15:00 часа местно време на 7 ноември. Според полицейските данни мъжът е пристигнал с автомобил на централния площад в Краков и е стрелял по хората, след което е продължил движението си през района на Стария град. Полицаите са го преследвали и са го ранили при опита да го задържат.

Заподозреният е 24-годишен полски гражданин. Той е носел военно облекло и е използвал оръжие от военен тип, съобщи говорителката на краковската полиция Катажина Цисло. Властите проучват мотивите му и проверяват дали е действал сам.

Разследването продължава

Полската прокуратура започна разследване, в което нападението се разглежда и като терористичен акт. По делото се изясняват последователността на действията, произходът на оръжието и причините, довели до стрелбата.

След нападението в дома на заподозрения в Островец Швиентокшиски са били открити телата на трима души – две жени и мъж. Прокуратурата проверява дали тези смъртни случаи са свързани със стрелбата в Краков. Данните за това все още са част от разследването.

Заради трагедията в Полша беше обявен национален траур на 8 и 9 ноември. Смъртта на заподозрения прекратява възможността той да бъде изправен пред съд, но не спира разследването на обстоятелствата около нападението и евентуалните свързани престъпления.

Източници: apnews.com, polskieradio.pl, efe.com


Полша
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин е доволен

    9 37 Отговор
    Няма да пропее

    Коментиран от #11

    08:12 09.11.2026

  • 2 въпросче

    18 2 Отговор
    Щяха да го разпитват... дали нарочно не са се забавили...

    08:12 09.11.2026

  • 3 Кристиян НИ колов

    4 10 Отговор
    Жалко, дано почива в мир!

    08:13 09.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А защо не казвате...

    35 3 Отговор
    ,,Той е носел военно облекло и е използвал оръжие от военен тип..."
    Че на облеклото си е имал шеврон на американски наемни войски,в Украйна....?!?!

    Коментиран от #24

    08:17 09.11.2026

  • 6 доктор ОХ боли

    19 1 Отговор
    Много бързо и удобно му сложиха етикета - КРАЙНО ДЕСЕН !
    А дали наистина е така ? Вече никой не може да каже , защото главното лице е мъртво.

    Коментиран от #19

    08:17 09.11.2026

  • 7 В името на ВИМЕТО

    5 1 Отговор
    И сега какво ?

    08:18 09.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пацо

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "Болгарский россиянин":

    За съжаление има ранена руска гражданка! И аз не искам паради на дъгата ама тоя не е подбирал. Жалко, че не е оцелял, всеки живот е важен!

    08:19 09.11.2026

  • 10 Или са си такива?

    20 1 Отговор
    И сега? Няма свидетели. Цялото семейство избито. Нещо ми е мнОоого мътно. Да се чуди човек как в тая демократична Полша се е пръкнал такъв расист? Или са си такива от времето на ПилсУдски?

    Коментиран от #15

    08:23 09.11.2026

  • 11 ПЪГУОШ

    22 4 Отговор

    До коментар #1 от "Путин е доволен":

    Ако те питам , сигур ще речеш , че Путин е виновен , че водата е мокра , че има замърсяване на въздуха и почвата , че през зимата е студено и че краката на хората стигат до земята.
    Нали ?

    Коментиран от #14, #23

    08:25 09.11.2026

  • 12 Никой

    4 3 Отговор
    Защо им дават свободно оръжие и в България има хора с арсенали.

    Коментиран от #18, #25

    08:26 09.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Всъщност не.

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "ПЪГУОШ":

    Виновен е само, че съществува.

    08:28 09.11.2026

  • 15 Хмм

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "Или са си такива?":

    поляците са си националисти, четете Сенкевич, и Ботев е писал за полския национализъм, в западна Украйна, която получили след сключването на мир с Русия започват полонизация, затварят училища, църкви и културни домове, заселват 200 хиляди полски колонисти, но полският национализъм се сблъсква с украинския национализъм на Бандера, точно тези колонисти са избивани при Волинското клане, а при "подялбата" с Хитлер Русия си връща тези области

    08:32 09.11.2026

  • 16 Крал Фридрих

    6 2 Отговор
    некоя сетра е натиснала или забравила да натисне некое бутонче и айде ..нема да се разправят и с него

    08:33 09.11.2026

  • 17 Така като се замисля

    4 3 Отговор
    Нема начин да не е бил от АЛКАЙДА или поне изпратен лично от Путин.

    08:34 09.11.2026

  • 18 късо име

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Никой":

    Не оръжието убива. Дори не човекът убива, а убива средата в която човек е отгледан и възпитан.
    Тия дето с пикапи и леки коли върхлитат върху пазари пълни с хора, те какво? Те не са носили оръжие, ама питай тия от Берлин, Мюнхен, Франция, Белгия и САЩ, какво им е било докато психарят ги е газил с камионетката.

    08:38 09.11.2026

  • 19 Мдаааа

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "доктор ОХ боли":

    ТОПНО ОБРАТНОТО Е !
    ДАЖЕ ВЕДНА СА СЕ ОПИТАЛИ ДА ИЗТРИЯТ ФЕЙСБУК АКАУНТА МУ ,НО МНОГО ХОРА СА ГИ ИЗПРЕВАЛИЛИ . КОЙТО ВИДИ СНИМКИТЕ ЩЕ СИ НАПРАВИ СМЕТКАТА В КОЯ КРАЙНА ЛЕНТА Е .
    С ЛАКИРАНИ НОКТИ И РАЗВЯВАЙКИ ЗНАМЕНАТА НА 🏳️‍🌈🏳️‍🌈

    Коментиран от #28

    08:39 09.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пешо

    5 2 Отговор
    Бащата май е ингилизин

    08:42 09.11.2026

  • 22 Гост

    3 2 Отговор
    Болен мозък,дадоха сутринта как полицая с кеф му вкара 2,,,3 куршума,не се очакваше да оживее...целта е такава,като ходиш да се озърташ,по принцип никъде да не си спокоен...

    Коментиран от #26

    08:44 09.11.2026

  • 23 Герги

    2 8 Отговор

    До коментар #11 от "ПЪГУОШ":

    Путин изобщо ама въобще не е виновен,за сегашната световна криза им двама виновни...Путин и Тръмп...

    Коментиран от #29, #31

    08:46 09.11.2026

  • 24 Фен

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "А защо не казвате...":

    Не е политкоректно да се споменава фактът, че е бил американски наемник в Украйна. Как ще обвинят Путин тогава?

    08:47 09.11.2026

  • 25 Бро от дружба едно

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Никой":

    Ма това по „възстановките”
    Са пушки и фишеци от ..дет маг...ве

    08:48 09.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Пропагандата

    4 1 Отговор
    на либерастите няма граница!Най напред съобщиха,че е стрелял по парад на неонацисти/националисти/,после извъртяха нещата че той бил"крайнодесен"!

    08:59 09.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Да се знае

    2 0 Отговор
    В профила му в телеграм позира с украински флаг! Не е чудно че е фашист! В социалните мрежи е пълно с негови снимки!

    09:25 09.11.2026

  • 31 Герги

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Герги":

    Виждаш как е гласувал пълнежа и не се чудиш....явно ние тук сме виновни за световната криза...

    09:28 09.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания