Нападателят от стрелбата в Краков е починал в болницата

Мъжът, който откри огън в центъра на Краков на 7 ноември, е починал в болница, съобщи полицията в Малополското воеводство. „Уведомяваме ви, че извършителят на тези трагични събития е починал рано тази сутрин в болницата“, се посочва в публикация на полицейската служба в „Екс“.
Нападателят беше прострелян от полицаи при опита да бъде спрян и откаран в лечебно заведение под охрана. Преди смъртта му властите съобщиха, че той е претърпял няколко операции и се намира в критично състояние.
При стрелбата в историческия център на Краков загинаха шестима души. Броят на ранените е посочван различно в отделните съобщения – 15 души според Асошиейтед прес, а 16 според „Полското радио“, като в по-високата цифра е включен и самият нападател. Двама полицаи са били ранени при престрелката с него.
Стрелба на централния площад
Атаката е започнала около 15:00 часа местно време на 7 ноември. Според полицейските данни мъжът е пристигнал с автомобил на централния площад в Краков и е стрелял по хората, след което е продължил движението си през района на Стария град. Полицаите са го преследвали и са го ранили при опита да го задържат.
Заподозреният е 24-годишен полски гражданин. Той е носел военно облекло и е използвал оръжие от военен тип, съобщи говорителката на краковската полиция Катажина Цисло. Властите проучват мотивите му и проверяват дали е действал сам.
Разследването продължава
Полската прокуратура започна разследване, в което нападението се разглежда и като терористичен акт. По делото се изясняват последователността на действията, произходът на оръжието и причините, довели до стрелбата.
След нападението в дома на заподозрения в Островец Швиентокшиски са били открити телата на трима души – две жени и мъж. Прокуратурата проверява дали тези смъртни случаи са свързани със стрелбата в Краков. Данните за това все още са част от разследването.
Заради трагедията в Полша беше обявен национален траур на 8 и 9 ноември. Смъртта на заподозрения прекратява възможността той да бъде изправен пред съд, но не спира разследването на обстоятелствата около нападението и евентуалните свързани престъпления.
Източници: apnews.com, polskieradio.pl, efe.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин е доволен
Коментиран от #11
08:12 09.11.2026
2 въпросче
08:12 09.11.2026
3 Кристиян НИ колов
08:13 09.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 А защо не казвате...
Че на облеклото си е имал шеврон на американски наемни войски,в Украйна....?!?!
Коментиран от #24
08:17 09.11.2026
6 доктор ОХ боли
А дали наистина е така ? Вече никой не може да каже , защото главното лице е мъртво.
Коментиран от #19
08:17 09.11.2026
7 В името на ВИМЕТО
08:18 09.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пацо
До коментар #4 от "Болгарский россиянин":За съжаление има ранена руска гражданка! И аз не искам паради на дъгата ама тоя не е подбирал. Жалко, че не е оцелял, всеки живот е важен!
08:19 09.11.2026
10 Или са си такива?
Коментиран от #15
08:23 09.11.2026
11 ПЪГУОШ
До коментар #1 от "Путин е доволен":Ако те питам , сигур ще речеш , че Путин е виновен , че водата е мокра , че има замърсяване на въздуха и почвата , че през зимата е студено и че краката на хората стигат до земята.
Нали ?
Коментиран от #14, #23
08:25 09.11.2026
12 Никой
Коментиран от #18, #25
08:26 09.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Всъщност не.
До коментар #11 от "ПЪГУОШ":Виновен е само, че съществува.
08:28 09.11.2026
15 Хмм
До коментар #10 от "Или са си такива?":поляците са си националисти, четете Сенкевич, и Ботев е писал за полския национализъм, в западна Украйна, която получили след сключването на мир с Русия започват полонизация, затварят училища, църкви и културни домове, заселват 200 хиляди полски колонисти, но полският национализъм се сблъсква с украинския национализъм на Бандера, точно тези колонисти са избивани при Волинското клане, а при "подялбата" с Хитлер Русия си връща тези области
08:32 09.11.2026
16 Крал Фридрих
08:33 09.11.2026
17 Така като се замисля
08:34 09.11.2026
18 късо име
До коментар #12 от "Никой":Не оръжието убива. Дори не човекът убива, а убива средата в която човек е отгледан и възпитан.
Тия дето с пикапи и леки коли върхлитат върху пазари пълни с хора, те какво? Те не са носили оръжие, ама питай тия от Берлин, Мюнхен, Франция, Белгия и САЩ, какво им е било докато психарят ги е газил с камионетката.
08:38 09.11.2026
19 Мдаааа
До коментар #6 от "доктор ОХ боли":ТОПНО ОБРАТНОТО Е !
ДАЖЕ ВЕДНА СА СЕ ОПИТАЛИ ДА ИЗТРИЯТ ФЕЙСБУК АКАУНТА МУ ,НО МНОГО ХОРА СА ГИ ИЗПРЕВАЛИЛИ . КОЙТО ВИДИ СНИМКИТЕ ЩЕ СИ НАПРАВИ СМЕТКАТА В КОЯ КРАЙНА ЛЕНТА Е .
С ЛАКИРАНИ НОКТИ И РАЗВЯВАЙКИ ЗНАМЕНАТА НА 🏳️🌈🏳️🌈
Коментиран от #28
08:39 09.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пешо
08:42 09.11.2026
22 Гост
Коментиран от #26
08:44 09.11.2026
23 Герги
До коментар #11 от "ПЪГУОШ":Путин изобщо ама въобще не е виновен,за сегашната световна криза им двама виновни...Путин и Тръмп...
Коментиран от #29, #31
08:46 09.11.2026
24 Фен
До коментар #5 от "А защо не казвате...":Не е политкоректно да се споменава фактът, че е бил американски наемник в Украйна. Как ще обвинят Путин тогава?
08:47 09.11.2026
25 Бро от дружба едно
До коментар #12 от "Никой":Ма това по „възстановките”
Са пушки и фишеци от ..дет маг...ве
08:48 09.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Пропагандата
08:59 09.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Да се знае
09:25 09.11.2026
31 Герги
До коментар #23 от "Герги":Виждаш как е гласувал пълнежа и не се чудиш....явно ние тук сме виновни за световната криза...
09:28 09.11.2026