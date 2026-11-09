Нападателят от стрелбата в Краков е починал в болницата

Мъжът, който откри огън в центъра на Краков на 7 ноември, е починал в болница, съобщи полицията в Малополското воеводство. „Уведомяваме ви, че извършителят на тези трагични събития е починал рано тази сутрин в болницата“, се посочва в публикация на полицейската служба в „Екс“.

Нападателят беше прострелян от полицаи при опита да бъде спрян и откаран в лечебно заведение под охрана. Преди смъртта му властите съобщиха, че той е претърпял няколко операции и се намира в критично състояние.

При стрелбата в историческия център на Краков загинаха шестима души. Броят на ранените е посочван различно в отделните съобщения – 15 души според Асошиейтед прес, а 16 според „Полското радио“, като в по-високата цифра е включен и самият нападател. Двама полицаи са били ранени при престрелката с него.

Стрелба на централния площад

Атаката е започнала около 15:00 часа местно време на 7 ноември. Според полицейските данни мъжът е пристигнал с автомобил на централния площад в Краков и е стрелял по хората, след което е продължил движението си през района на Стария град. Полицаите са го преследвали и са го ранили при опита да го задържат.

Заподозреният е 24-годишен полски гражданин. Той е носел военно облекло и е използвал оръжие от военен тип, съобщи говорителката на краковската полиция Катажина Цисло. Властите проучват мотивите му и проверяват дали е действал сам.

Разследването продължава

Полската прокуратура започна разследване, в което нападението се разглежда и като терористичен акт. По делото се изясняват последователността на действията, произходът на оръжието и причините, довели до стрелбата.

След нападението в дома на заподозрения в Островец Швиентокшиски са били открити телата на трима души – две жени и мъж. Прокуратурата проверява дали тези смъртни случаи са свързани със стрелбата в Краков. Данните за това все още са част от разследването.

Заради трагедията в Полша беше обявен национален траур на 8 и 9 ноември. Смъртта на заподозрения прекратява възможността той да бъде изправен пред съд, но не спира разследването на обстоятелствата около нападението и евентуалните свързани престъпления.

Източници: apnews.com, polskieradio.pl, efe.com