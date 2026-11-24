Самолет, изпълняващ полет от Мадрид до София, е кацнал аварийно в Барселона през нощта заради проблем с един от двигателите. Машината е била отклонена към испанския град, а пътниците са свалени от борда.

Източник на NOVA, който е бил сред пътниците, разказва, че около 20-30 минути след излитането се чул силен шум, последван от сериозни вибрации в самолета.

По информация на NOVA пътниците са били уведомени за проблем с левия двигател. Според свидетелски разкази от него са излезли пламъци.

„Аз бях отдясно, но от левия двигател излязъл огън“.

Към момента няма официално потвърждение какъв точно е бил техническият проблем. Не е ясно и кога пътниците ще могат да продължат пътуването си към София.

Източници: nova.bg