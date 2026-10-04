Дрон повреди покрива на училище в Брянска област

Безпилотник е атакувал училищна сграда в село Суворово, Погарски район, в Брянска област. При удара е повреден покривът, съобщи губернаторът на региона Егор Ковальчук.

„В село Суворово Погарски район украински дрон атакува сградата на училището – повреден е покривът“, е заявил Ковальчук. В съобщението не се посочват пострадали при атаката срещу учебното заведение.

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Ранена е жена при отделен обстрел

В същия ден е атакуван и поселок Белая Березка в Трубчевски район. По данни на губернатора при обстрела е ранена местна жителка, която се е намирала в апартамента си. Жената е хоспитализирана.

РБК припомня, че през февруари безпилотници са повредили училище в село Нова Погош, Суземски район. Тогава не е имало пострадали.

Руските власти представят атаките като действия на украинските сили. Украинската страна не е дала коментар по конкретните твърдения за повреденото училище в Суворово.

Източници: РБК