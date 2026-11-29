Десет души са загинали, а 110 са ранени при взрива край училището в Асадабад, столицата на източната афганистанска провинция Кунар. Повечето от пострадалите са деца, съобщи говорителят на вътрешното министерство Абдул Матийн Кани.

Експлозията е станала на 28 ноември около 10:00 часа местно време в района Андар Сер, в близост до училище за началния и средния курс. Първоначалните сведения за жертвите бяха по-ниски – седем загинали и до 99 ранени, но по-късно властите актуализираха броя до 10 жертви и 110 пострадали.

Предварителна версия за причината

По данни на директора на отдела за информация и култура в Кунар Сами ул Хак Баян взривът вероятно е започнал в съседно депо за взривни вещества, използвани от минни компании. Материалите били предназначени за минни дейности и разбиване на скали. Местните власти посочват небрежност като възможна причина, но окончателни изводи все още няма.

Полицейски екипи и разследващи са работили на мястото. Не е установено взривът да е бил причинен от нападение, а разследването трябва да изясни как са били съхранявани и използвани взривните вещества.

Разрушения и спасителни действия

Част от училищната сграда е рухнала. Свидетели описват срутени покриви, разрушени стени, счупени стъкла и деца, затрупани под отломките. В една от класните стаи са били разпръснати ученически чанти, книги и обувки, покрити с прах.

„Когато пристигнах, видях деца – някои бяха мъртви, други бяха целите в кръв. Част от покривите бяха рухнали, стените ги нямаше“, разказва Хаджи Сюлейман, чийто син е бил ранен.

Пострадалите са приети в болници в Асадабад. Част от ранените са транспортирани до регионалната болница в Нангархар. УНИЦЕФ заяви, че заедно с партньорски организации оказва спешна медицинска помощ и оценява допълнителните нужди на засегнатите деца и семейства.

Предишен случай в Кабул

Взривът е вторият тежък инцидент, засегнал афганистански ученици през последните месеци. През август при нападение с ръчна граната срещу училищен комплекс в Кабул бяха ранени над 40 деца на възраст между 9 и 14 години.

Разследването в Кунар продължава. До приключването му не е оповестена официална оценка на материалните щети, нито са съобщени данни за евентуални задържани или повдигнати обвинения.

Източници: apnews.com, streetinsider.com, btvnovinite.bg