Десет души са загинали, а 110 са ранени при експлозия край училище в провинция Кунар, Източен Афганистан. Повечето от пострадалите са деца, съобщи говорителят на афганистанското Министерство на вътрешните работи Абдул Матин Кани.

Взривът е станал около 10:00 часа местно време в района Андир Сир, в покрайнините на Асадabad – столицата на Кунар. Експлозията е засегнала училище за начални и прогимназиални класове, както и близки къщи.

Експлозиви за минни дейности са били съхранявани до училището

По предварителни данни взривът е тръгнал от съседна къща или склад, в който са били държани експлозиви, използвани от минни компании. Директорът на отдела за информация и култура в Кунар Сами ул Хак Баян заяви, че първоначалните сведения сочат към небрежност при съхранението им.

Кани също определи като предварителна версията за „небрежност и липса на достатъчно предпазни мерки“. Той посочи, че разследването продължава и предстои да бъдат установени всички обстоятелства около инцидента.

Първоначално местните власти съобщиха за седем загинали и 97 ранени. По-късно броят на жертвите беше увеличен до 10, а на ранените – до 110. Пострадалите са откарани в болница в Асадabad. Кадри от лечебното заведение показват деца с превързани глави, като някои от тях са настанени по двама на легло.

Поредният тежък инцидент с деца

„УНИЦЕФ е дълбоко потресен от съобщенията за експлозия край училище в провинция Кунар, отнела живота на множество деца и ранила много други“, се казва в изявление на организацията.

Експлозията се случва няколко месеца след друг тежък инцидент в Афганистан. През август при взрив с ръчна граната в образователен комплекс в Кабул бяха ранени най-малко 42 деца.

Властите не са съобщили кой е съхранявал експлозивите в близост до училището, нито дали са предприети действия срещу конкретни лица или компании. Очаква се разследването да изясни произхода на материалите, причината за детонацията и нарушенията, довели до трагедията.

Източници: apnews.com, news.sky.com