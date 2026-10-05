Регионалните съперници на Етиопия призоваха за "мирни" решения

Египет, Еритрея, Сомалия и Судан, поддържащи напрегнати отношения с Етиопия, призоваха за уреждане на регионалните спорове чрез "мирни средства", се казва в изявление на египетското президентство, цитирано от Франс прес, предаде БТА.

Четирите държави участваха в минисреща на върха в Ел Аламейн в северната част на Египет на фона на нарастващите опасения, че насилието в Етиопия може да се разпространи отвъд нейните граници.

В срещата участваха египетският президент Абдел Фатах ас Сиси, президентът на Еритрея Исаяс Афверки, президентът на Сомалия Хасан Шейх Мохамуд и командващият суданската армия Абдел Фатах ал Бурхан.

Четиримата лидери подчертаха значението на "зачитането на суверенитета, единството и териториалната цялост на държавите, подкрепата за техните национални институции, отхвърлянето на всякаква намеса във вътрешните им работи и уреждането на споровете чрез мирни средства", се посочва в съобщението. В съвместна декларация след срещата беше подчертано и значението на спазването на международното право, регулиращо трансграничните водни потоци, особено река Нил.

Четирите държави изразиха и "пълното си отхвърляне" на всякакви едностранни мерки, които биха могли да навредят на водните права на страните по течението на реката.

Декларацията потвърди също подкрепата за свободата на корабоплаване и подчерта, че управлението на Червено море е "изключителна отговорност на крайбрежните държави".

Отношенията между четирите страни и Етиопия са обтегнати от години.

Големият язовир на етиопското възраждане, изграден от Етиопия на река Нил, е източник на постоянно напрежение с Египет повече от десетилетие. Кайро се опасява от намаляване на водните си ресурси и определя проекта като "екзистенциална заплаха".

Египет и Судан от години настояват за споразумение, уреждащо начина на функциониране на язовира.

Сомалия и Етиопия също традиционно поддържат напрегнати отношения, които се влошиха допълнително след сближаването между Адис Абеба и самопровъзгласилата се Република Сомалиленд, отделила се от Сомалия през 1991 г.

По-рано този месец Кайро и Адис Абеба експулсираха членове на дипломатическите мисии на другата страна. Това стана дни след като Етиопия обвини Египет, Судан и Еритрея, че подкрепят бунтовниците в северния етиопски регион Тигре, където подновяването на бойните действия засили опасенията от връщане към гражданска война.

Трите държави отхвърлиха тези обвинения.

Миналата седмица Етиопия и Еритрея също прекъснаха дипломатическите си отношения, като си отправиха взаимни обвинения в подклаждане на вътрешни конфликти в другата страна.