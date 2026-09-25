Активизирането на конфликта в Етиопия заплашва с мащабна война цяла Източна Африка

Бунтовническите сили от Фронта за освобождение на народа на Тигре (ФОНТ) поеха контрола над летището в Мекеле – столицата на едноименния щат Тигре в Северна Етиопия, на фона на засилващото се напрежение с федералното правителство, съобщиха представители на местната власт и на службите за сигурност, цитирани от Франс прес. Летището бе превзето три дни, след като седем групировки, противопоставящи се на федералното правителство, сред които ФОНТ, амхарските милиции „Фано“ и Освободителната армия на Оромо, обявиха, че сформират коалиция, за да свалят от власт правителството на премиера Абий Ахмед в Адис Абеба, пише БТА.

Около 600 000 души загинаха в периода между 2020 и 2022 г. по време на предишната опустошителна война между етиопските федерални сили и ФОНТ, завършила с подписано в Претория примирие. Сега и двете страни се обвиняват взаимно, че са провокирали завръщане към открит конфликт.

„Сега се намираме в ситуация на пълномащабна война“, заяви пред Франс прес заместник-председателят на ФОНТ Амануел Асефа. Той потвърди, че силите на Тигре се сражават рамо до рамо с местни въоръжени групировки в щатите Афар и Амхара. В сряда групировката пое контрола над град Абала, разположен на границата между Тигре и Афар, съобщи чуждестранен източник от сферата на сигурността, базиран в Етиопия, докато източник от ФОНТ заяви, че са превзели още няколко града в Афар. Чуждестранният източник посочи още, че се водят боеве около град Уелдия в Амхара – един от преките маршрути към столицата Адис Абеба. В първите си публични коментари относно сраженията, етиопската армия заяви, че е отблъснала атаките и е убила, ранила или пленила над 500 вражески бойци.

Коалицията от групировки възникна вследствие на политическото пренареждане след споразумението от Претория, сложило край на двугодишната война в Тигре през ноември 2022 г, припомня катарският телевизионен канал „Ал Джазира“. Макар сделката да донесе мир между Адис Абеба и ФОНТ, тя разедини коалицията, която наскоро назначеният премиер Абий бе сформирал за водене на войната. Нито Еритрея, нито силите на Амхара – чиито войски се сражаваха рамо до рамо с федералната армия – бяха страни по окончателното споразумение, като впоследствие отношенията и на двете страни с федералното правителство се влошиха. Споразумението от Претория задълбочи и вътрешните разногласия във ФОНТ.

Анализатори твърдят, че ФОНТ се ползва с подкрепата на съседна Еритрея – исторически противник на Етиопия, която се опасява, че нямащата излаз на море Етиопия планира да нахлуе на нейна територия, за да си осигури достъп до Червено море. Асефа опроверга това пред АФП: „Нямаме информация за плановете на Еритрея“. На въпрос дали ще поискат намеса от страна на Еритрея, той отговори: „Все още не“.

В изказването си пред Общото събрание на ООН в сряда етиопският президент Тайе Ацке-Селасие Амде осъди „силите на разрушението и хаоса“, както и „намесата във вътрешните ни работи от страна на враждебни елементи“. Той заяви, че Етиопия е проявила „огромна сдържаност“ и поддържа връзка със съседите си.

Възобновяването на сраженията представлява най-сериозното досега предизвикателство пред споразумението от Претория от 2022 г., което сложи край на гражданската война и поддържаше крехък мир до края на миналата година, когато сблъсъците се възобновиха, предаде Би Би Си. Председателят на Африканския съюз Махмуд Али Юсуф призова враждуващите страни към „максимална сдържаност“ и възобновяване на преките преговори. Говорител на АС призова за „незабавна деескалация“ и потвърждаване на ангажимента към споразумението от Претория. Британската агенция припомня, че по време на войната от 2020–2022 г. Тигре беше до голяма степен откъснат от външния свят, тъй като комуникациите бяха прекъснати, а достъпът до храна, пари в брой и лекарства – силно ограничен и предупреди, че сега стотици хиляди цивилни са заплашени с глад.

Според в. „Ню Йорк Таймс“ събитията от тази седмица подсказват за евентуалното начало на нова, пълномащабна война, но засега остава неясно как ще реагира федералното правителство в Адис Абеба. Един от откритите въпроси е и каква роля биха изиграли Еритрея и нейният лидер Исаяс Афеверки в евентуални военни действия. Посланикът на САЩ в Етиопия Ървин Масинга отбеляза, цитиран от вестника, че по-рано тази година Вашингтон наложи санкции на ръководството на ФОНТ. Същевременно той разкритикува „неразумното решение" на Тигре да предприеме мащабно настъпление, като допълни, че диалогът все още е възможен.

Съветникът на премиера по външна политика Гетачеу Реда обвини Еритрея и Египет в координация с вътрешните въоръжени групировки с цел водене на опосредствана война срещу етиопското федерално правителство, предаде етиопската медия „Боркена“. Според него Асмара, подкрепяна от Кайро, активно се възползва от регионалните търкания, за да дестабилизира Етиопия и да наложи военното си влияние в района на Африканския рог. Гетачеу изтъкна, че еритрейското правителство съзнателно избягва преки военни действия, като вместо това използва местни бунтовнически групировки като свои оперативни инструменти. Реда отхвърли възможността коалицията да свали правителството: „Това не ми пречи на съня“. „Сега ФОНТ започват всичко отначало, обявяват споразумението от Претория за мъртво и влизат в съюз именно с онези хора, които се скараха с федералното правителство заради подписването на споразумението от Претория“, добави той.

Подобен тон има и националната Етиопска новинарска агенция (ЕНА), която в пряк текст обявява бунтовническата коалиция за „Ос на троянския кон“ на „антиетиопските сили“. ФОНТ е обвинена, че е на път да отприщи поредната вълна от разрушения. „Народът на Тигре, както и всички етиопци, заслужава бъдеще, градено върху развитие и достойнство. На онези, които продължават да залагат на карта това бъдеще, трябва ясно да се каже: „Стига!“, се заключва в материала.

Съседните държави са обвинени в подкрепа на бунтовниците, отбелязва „Евронюз“. Така през юни етиопският външен министър Гедион Тимотеос заяви че радикали в ръководството на ФОНТ „активно складират и придобиват нови оръжия“, нарушавайки Споразумението от Претория. Според оценка, публикувана по-рано тази година от мониторинговата група ACLED, еритрейските власти снабдяват силите в Тигре с оръжие, а също така приютяват сепаратисти на своя територия. През май етиопските власти официално обвиниха суданските въоръжени сили в предоставяне на „оръжия и финансова подкрепа“ на сили, свързани с ФОНТ, наричайки Судан „център на антиетиопски сили“. Хартум отрече тези обвинения. Египет, който отдавна е в спор с Етиопия относно изграждането на язовир „Великото етиопско възраждане“ на Нил, предоставя дипломатическо прикритие и логистична подкрепа на етиопските опозиционни групи, въпреки че, според канала, не са документирани директни доставки на оръжие за ФОНТ от Египет.

Едуард Бах, старши анализатор за Африка в компанията за оценка на рискове „Вериск Мейпълкрофт“, заяви пред „Файненшъл Таймс“, че настъплението на ФОНТ е увеличила вероятността от избухване на пълномащабен конфликт и е предоставила повод на правителството на Абий да засили атаките с дронове. Според него федералното правителство се намира в по-силна позиция, отколкото по време на военните действия през 2020 г., тъй като е натрупало „значителен запас от внесени и произведени в страната дронове, които изиграха ключова роля за промяната на хода на предишната война“. Той обаче отбеляза, че при евентуално подновяване на конфликта федералните сили вероятно ще бъдат принудени да действат на множество фронтове срещу новосформирания съюз от бунтовнически групировки. Конфликтът също така крие „сериозен потенциал за разрастване в регионален мащаб“.

Настъплението слага край на мирното споразумение, сложило край на конфликта от 2020–2022 г. между ФОНТ и федералните сили, отбелязва Ройтерс. Конфликтът се разгаря на фона на влошаващи се отношения между Етиопия и Еритрея, гражданската война в Судан, напрежението около достъпа до Червено море и въвличането на Африканския рог в конфликтите в Близкия изток. Докато ситуацията се развива, всички погледи ще бъдат насочени към Асмара, която поддържа бурни отношения с Адис Абеба още от обявяването на независимостта си през 1993 г. Асмара изразява опасения, че Адис Абеба може да се опита да завземе нейното червеноморското пристанище Асаб със сила, което да върне частично нейния излаз на море. Дипломати предупреждават, че евентуална нова война в Тигре вече няма да бъде изолиран етиопски конфликт. Вместо това, тя би се развила в момент, когато Африканският рог е изправен пред най-нестабилната обстановка по отношение на сигурността от години насам – на фона на войната в Судан, постоянната нестабилност в Сомалия, напрежението около река Нил и разрастващите се конфликти и геополитически процеси от Близкия изток, които засягат и този регион.

Етиопското издание „Адис Стандарт“ отбелязва, че докато световното внимание е привлечено от войната в Иран и активизирането на фронтовете в Близкия изток, Африканският рог постепенно се привлича в същия стратегически театър. Така Червено море вече не може да се раздели на два региона, на две крайбрежия – те вече са свързани със своите войни. Локалните войни привличат външни спонсори. Външните съперничества задълбочават местните разделения. Новите военни технологии позволяват на въоръжените играчи да нанасят удари далеч отвъд територията, която управляват. Конфликтът се превръща в начин за организиране на политиката.

„Споразумението от Претория сложи край на основните боеве, но не разреши основните спорове. Търсенето на надежден достъп до морето на Етиопия се е преплело с по-широки регионални съюзи. Войната с Иран увеличи стойността на бреговите линии, пристанищата, островите и летищата. Всяка нова война би била по-фрагментирана и интернационализирана предишната. Дронове, посредници и външни спонсори биха ускорили ескалацията. Дори победата би оставила опустошени гранични територии, по-дълбоко разделение и по-голяма външна зависимост, разрушавайки политическия ред и от двете страни на фронтовата линия“, отбелязва авторът на статията Абдул Мохамед – високопоставен политически съветник в Африканския съюз, специалист по региона.