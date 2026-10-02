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Етиопската армия изтласка бунтовниците от Афар

Етиопската армия изтласка бунтовниците от Афар

2 Октомври, 2026 21:04 772 3

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Военните действия в Северна Етиопия бяха възобновени на 23 септември

Етиопската армия изтласка бунтовниците от Афар - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Етиопската федерална армия е изтласкала тигрейските бунтовнически сили от съседния щат Афар, където те бяха навлезли дълбоко след възобновяването на военните действия в северната част на страната, предаде Франс прес, като се позова на представител на хуманитарна организация, съобщи БТА.

Тя, изглежда, е постигнала напредък и на други участъци от фронта, като вече е на по-малко от 100 километра от Мекеле - столицата на северния щат Тигре, който де факто е управляван от Фронта за освобождение на тигрейския народ (ФОТН), отбелязва АФП.

Военните действия в Северна Етиопия бяха възобновени на 23 септември. Федералната армия воюва с ФОТН и милициите "Фано" от друг съседен на Тигре щат - Амхара.

Според цитирания представител на хуманитарна организация силите на ФОТН са се изтеглили Афар още вчера. Ситуацията за населението на щата обаче е тежка. Експерти, цитирани от АФП, твърдят, че етиопската федерална армия настъпва към Мекеле от три страни. Конфликтът между централната власт и ФОТН избухна през ноември 2020 г.

Той бе прекратен с подписването на мирното споразумение от Претория две години по-късно. Обстановката обаче започна отново да се влошава миналата година, като етиопското федерално правителство, оглавявано от премиера Абий Ахмед, обвини Еритрея, която граничи с Тигре, че се меси във вътрешните работи на страната - нещо, което съседната държава отрече.


Етиопия
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  • 1 Ккк

    0 0 Отговор
    Ууууу!

    21:05 02.10.2026

  • 2 Ееее

    0 0 Отговор
    Оооо

    21:10 02.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.