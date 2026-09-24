Новини
Свят »
Етиопия »
Намираме се в състояние на тотална война, заявиха бунтовниците в Етиопия

Намираме се в състояние на тотална война, заявиха бунтовниците в Етиопия

24 Септември, 2026 12:18 754 1

  • етиопия-
  • африка-
  • бунтовници-
  • тиграй

Подновяването на военните действия възражда опасенията от нова широкомащабна война

Намираме се в състояние на тотална война, заявиха бунтовниците в Етиопия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Намираме се в състояние на тотална война" срещу етиопското правителство, заявил е пред Франс прес Амануел Ассефа, заместник-председател на Фронта за освобождение на народа на Тигре (ФОНТ), докато боеве се водят между федералните сили и въоръжени групировки в съседните регионални щати Амхара и Афар, предаде БТА.

"Сражения се водят навсякъде", добави заместник-ръководителят на политическата сила, която на практика управлява северния щат. Вчера организацията пое контрола над летищата в Тигре.

Днес сраженията между федералните сили и въоръжени групировки продължават, особено в Афар. Хуманитарен източник в региона, пожелал анонимност, съобщава пред АФП за обстрел с тежки оръжия в района на селището Яло.

"Има ранени и разселени хора", според същия източник източникът. Боеве се водят и в Амхара.

Подновяването на военните действия възражда опасенията от нова широкомащабна война, по-малко от четири години след подписването на мирното споразумение, което сложи край на войната в Тигре. Конфликтът, продължил от 2020 до 2022 г., отне живота на най-малко 600 000 души.

Вчера бунтовническите власти в Тиграй поеха контрола над трите летища в този северен етиопски регион. Полетите на националната етиопска авиокомпания. Тази нова ескалация настъпва само няколко дни след като в неделя седем групировки, противопоставящи се на федералното правителство в различни части на страната, обявиха създаването на съюз, целящ да свали правителството в Адис Абеба.


Етиопия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПалавНИК

    6 2 Отговор
    Нищо ново под слънцето. Едното племе изтребва другото. Маймунска му работа.

    12:20 24.09.2026