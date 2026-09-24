Намираме се в състояние на тотална война, заявиха бунтовниците в Етиопия

"Намираме се в състояние на тотална война" срещу етиопското правителство, заявил е пред Франс прес Амануел Ассефа, заместник-председател на Фронта за освобождение на народа на Тигре (ФОНТ), докато боеве се водят между федералните сили и въоръжени групировки в съседните регионални щати Амхара и Афар, предаде БТА.

"Сражения се водят навсякъде", добави заместник-ръководителят на политическата сила, която на практика управлява северния щат. Вчера организацията пое контрола над летищата в Тигре.

Днес сраженията между федералните сили и въоръжени групировки продължават, особено в Афар. Хуманитарен източник в региона, пожелал анонимност, съобщава пред АФП за обстрел с тежки оръжия в района на селището Яло.

"Има ранени и разселени хора", според същия източник източникът. Боеве се водят и в Амхара.

Подновяването на военните действия възражда опасенията от нова широкомащабна война, по-малко от четири години след подписването на мирното споразумение, което сложи край на войната в Тигре. Конфликтът, продължил от 2020 до 2022 г., отне живота на най-малко 600 000 души.

Вчера бунтовническите власти в Тиграй поеха контрола над трите летища в този северен етиопски регион. Полетите на националната етиопска авиокомпания. Тази нова ескалация настъпва само няколко дни след като в неделя седем групировки, противопоставящи се на федералното правителство в различни части на страната, обявиха създаването на съюз, целящ да свали правителството в Адис Абеба.