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Вторият пилот на Flydubai, който нападна капитана при опит да разбие самолета, е бил на обучение в Нова Зеландия

Вторият пилот на Flydubai, който нападна капитана при опит да разбие самолета, е бил на обучение в Нова Зеландия

6 Октомври, 2026 10:03 540 5

  • flydubai-
  • самолет-
  • израел-
  • нова зеландия

Полицията уточни, че мъжът е бил в Нова Зеландия между ноември 2018 г. и май 2019 г. с шестмесечна студентска виза

Вторият пилот на Flydubai, който нападна капитана при опит да разбие самолета, е бил на обучение в Нова Зеландия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вторият пилот на самолета на авиокомпания „Флайдубай“ (Flydubai), който миналата седмица нападна капитана при предполагаем опит да разбие машината, е бил в Нова Зеландия преди седем години, за да премине част от летателното си обучение за базирана във Великобритания компания, потвърдиха днес новозеландските власти, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Полицията уточни, че мъжът е бил в Нова Зеландия между ноември 2018 г. и май 2019 г. с шестмесечна студентска виза.

„Имиграционните регистри показват, че той е пристигнал в Нова Зеландия на 30 ноември 2018 г. и е напуснал страната на 23 май 2019 г.“, каза в писмено изявление за Ройтерс помощник-комисарят на новозеландската полиция Майкъл Джонсън.

„Полицията може да потвърди, че вторият пилот е бил в Нова Зеландия, за да премине част от летателното си обучение за базирана във Великобритания компания, която вече не извършва дейност в Нова Зеландия“, добави Джонсън. Властите преглеждат документацията и извършват проверки, свързани с престоя му в страната.

Помощник-пилотът на полет FZ1073 на „Флайдубай“, пътуващ от Дубай за Израел, е нападнал капитана с брадва от аварийното оборудване, съобщи главният прокурор на Обединените арабски емирства. Той определи случая като „терористична атака“.

Според два източника на Ройтерс вторият пилот е гражданин на Оман на име Хамам ал Хамами. Представители на израелските власти не съобщиха неговото име, но потвърдиха, че е от Оман. Властите в ОАЕ и „Флайдубай“ не разкриха публично самоличността му.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не е успяла да се свърже за коментар с Ал Хамами, който е задържан в ОАЕ. Междувременно Австралийско междуведомствено звено за борба с тероризма също разследва връзките на мъжа със Сидни.


Нова Зеландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 И нас

    4 0 Отговор
    какво ни интересува това?

    10:07 06.10.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    И кво значение има , къде си е карал курса за пилоти. Там имаш ли пари , плащаш и ставаш пилот .

    10:15 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Щом е бил и

    2 0 Отговор
    седем години, на летателното във Великобритания значе е вербуван от Натаняху

    10:30 06.10.2026

  • 5 797

    0 0 Отговор
    Усещате ли дългата мръсна и коварна ръчичка на МОСАД?

    10:43 06.10.2026