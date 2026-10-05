Вторият пилот на Flydubai е планирал атаката още преди да постъпи на работа

Вторият пилот, който миналата седмица атакува капитана на полет от Дубай към Тел Авив в предполагаем опит да разбие самолета, е казал пред разследващи, че е планирал нападението, преди да бъде назначен в авиокомпанията „Флайдубай“ (Flydubai), заявиха за Ройтерс двама израелски представители, запознати с разследването, предаде БТА.

Трети източник посочи, че задържаният пилот, който е омански гражданин, е възнамерявал да се вреже със самолета в летище „Бен Гурион“ край Тел Авив. Той е участвал в полет до Тел Авив и по-рано тази година, когато също е имал намерението да отвлече и разбие самолета, но в крайна сметка се е отказал, добави източникът.

Засега не е ясно каква е причината да се откаже от решението си при предишния полет, каза още източникът на Ройтерс.

Агенция Ройтерс отбелязва, че властите на Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Израел, както и авиокомпания „Флайдубай“ не са отговорили на молбата ѝ за за коментар.

Вторият пилот на полет FZ1073 е нападнал капитана на самолета с аварийна брадва, заяви главният прокурор на ОАЕ, който нарече случая „терористична атака“.

Според двама източници на Ройтерс вторият пилот е омански гражданин на име Хамам ал Хамами. Израелските власти засега не са оповестили името на втория пилот, но са потвърдили информацията, че той е от Оман.

Властите на ОАЕ и от авиокомпания „Флайдубай“ не са разкривали публично информация за самоличността на втория пилот.

Агенция Ройтерс не е успяла да се свърже с Ал Хамами, който се намира в арест. ОАЕ не са съобщавали за официалното повдигане на обвинения срещу задържания пилот и не се знае, дали му е бил назначен адвокат.

Властите в Оман не са коментирали инцидента.

Според двамата израелски източници на Ройтерс вторият пилот е разказал по време на разпитите, че е кандидатствал за работа в държавната авиокомпания „Флайдубай“ и че е искал да постъпи на работа в авиопревозвач, който осъществява полети до Тел Авив.

Третият източник заяви, че Израел получава непрекъснато актуална информация за разследването от ОАЕ.

Трагедията на борда на полет FZ1073 бе предотвратена, благодарение на действията на пътници и членове на екипажа, които са успели да обезвредят втория пилот. Капитанът на полета – индийският гражданин Смит Мачхар, оцеля след нападението и беше обявен за герой, понеже е успял да отвори вратата на пилотската кабина. На борда на самолета е имало над 170 пътници и членове на екипажа, повечето от които израелци.

Управлението на самолета е било поето от резервен пилот на „Флайдубай“, който е бил борда. В крайна самолетът кацна на летище в град Табук в северната част на Саудитска Арабия, където вторият пилот беше задържан от саудитските власти и по-късно бе прехвърлен в ОАЕ.

Премиерът Бенямин Нетаняху каза, че е забранено пилоти, които не са граждани на държави, поддържащи дипломатически отношения с Израел, да изпълняват полети до страната. С оглед на това не е ясно как вторият пилот е бил допуснат да участва в полета до Тел Авив. Нетаняху вече разпореди да се извърши проверка на чуждестранните авиокомпании, които летят до Израел.

Австралийско антитерористично звено започна да разследва връзките на втория пилот с Австралия, понеже е било установено, че преди години той е следвал в университет в Мелбърн. Четвърти източник посочи, че оманският пилот е учил там преди около десетилетие.