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Един от пилотите на полет на Flydubai за Израел е намушкал другия и се е опитал да разбие самолета: какво се знае за инцидента

Един от пилотите на полет на Flydubai за Израел е намушкал другия и се е опитал да разбие самолета: какво се знае за инцидента

1 Октомври, 2026 11:09 1 221 33

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  • дубай

Западни издания коментират инцидента с отклонения полет за Тел Авив, който на косъм се размина от огромна трагедия

Един от пилотите на полет на Flydubai за Израел е намушкал другия и се е опитал да разбие самолета: какво се знае за инцидента - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Самолет с над 150 пътници на борда, летящ от Дубай за Тел Авив, беше пренасочен вчера към Саудитска Арабия след подаване на сигнал за "незаконна намеса". Впоследствие стана ясно, че един от пилотите е намушкал другия с нож и се е опитал да разбие самолета, предаде БТА.

Великобритания

Един от пилотите на полет на авиокомпания "Флайдубай" за Израел е намушкал другия и се е опитал да разбие самолета, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че пилотът на самолета на "Флайдубай", който е превозвал над 150 пътници, е нападнал колегата си и "очевидно е опитал да разбие самолета".

Според системата за проследяване на полети "Флайтрадар24" (Flightradar24) самолетът на "Флайдубай" се е стабилизирал след рязко спускане и е подал изключително рядко срещания сигнал за "незаконна намеса", който може да се използва за сигнализиране за отвличане.

Очевидци описаха хаотични сцени, при които пътници нахлуват в пилотската кабина и помагат да се сложи край на борбата между пилотите.

"Флайдубай" съобщи, че екипажът "успешно е овладял" самолета след "спречкване" и "го е отклонил и приземил безопасно" в северозападния саудитски град Табук.

Причината за действията на пилота засега не е ясна. Израелски представител заяви, че пилотът е гражданин на Оман и описа инцидента като планирана атака "в стила на атентатите на 11 септември".

Обвиненият по случая пилот се разпитва в Саудитска Арабия, докато израелските власти разследват дали инцидентът е бил опит за терористична атака, извежда в заглавие друго британско издание - в. "Гардиън".

Очевидци разказаха за хаос на борда на самолета на "Флайдубай", тъй като нападателят се опитал да се барикадира заедно с ранения втори пилот в пилотската кабина, а след това се опитал да извади системите за управление от строя, което принудило самолета да се снижи с 5000 метра само за две минути.

Пътникът Янив Хаюн по-късно разказа как той и други пътници чули писъци и усетили повишено налягане, докато самолетът се спускал, преди да проникнат в пилотската кабина и да открият нападателя пред приборното табло.

"Хванах нападателя, стиснах го за гърлото и го извлякох пръв“, каза Хаюн по време на среща с Нетаняху, след като самолетът кацна безопасно и пътниците бяха прехвърлени в Израел. "Той се опитваше да унищожи уредите, за да извади самолета от строя", добави пътникът.

Докато други пътници се борели с нападателя, Хаюн разказа, че е хванал командните лостове и ги е дръпнал така, както е виждал по телевизията. След това други членове на екипажа са поели управлението, посочва "Гардиън".

Намушканият с нож пилот беше идентифициран като индийския гражданин капитан Смит Мачхар, за когото се твърди, че е подал сигнала за тревога и е отворил вратата на пилотската кабина, което е позволило на пътниците да нахлуят вътре и да обезвредят нападателя.

САЩ

"Флайдубай" преустановява полетите от и до Израел след нападението с нож над пилот в полета си за Тел Авив, пише в заглавие изданието "Политико".

Всички пътници пристигнаха благополучно в Тел Авив вчера вечерта, след като "Флайдубай" изпрати резервни самолети до Табук.

"Това временно преустановяване ще позволи на компетентните органи да продължат работата си и да установят всички факти, свързани с инцидента", заявиха от "Флайдубай" - един от най-големите авиационни оператори в Близкия изток.

В социалните мрежи Нетаняху нарече ранения втори пилот - капитан Смит Мачхар "истински герой" за това, че е отворил вратата на пилотската кабина и е позволил на пътниците и екипажа да се нахвърлят върху нападателя и да осигурят контрол над самолета. Индийското посолство в Саудитска Арабия съобщи в Екс, че Мачхар е хоспитализиран в кралството в стабилно състояние.

Президентът Доналд Тръмп заяви пред журналисти вчера, че е разговарял с Нетаняху относно нападението и че нападателят изглежда е бил или "терорист, или може би някакъв луд".

Голяма част от подробностите около инцидента остават неясни, докато властите разследват причините за него.

Обединените арабски емирства (ОАЕ) поддържат дипломатически отношения с Израел от 2020 г., а според медийни публикации правителството на ОАЕ се е опитало да предупреди Израел за предстояща атака на "Хамас" на 7 октомври 2023 година. През уикенда Нетаняху посети ОАЕ за преговори, отбелязва "Политико".

Сигналът за "незаконна намеса", който се използва за предупреждение за възможно отвличане, предизвика тревога на най-високо равнище, като израелските военновъздушни сили изпратиха изтребители към пътническия самолет, а премиерът Бенямин Нетаняху и висшите му служители по сигурността проведоха спешни срещи, посочва друго американско издание - в. "Вашингтон пост".

Около час след първоначалния сигнал за "незаконна намеса" канцеларията на Нетаняху излезе с изявление, в което се посочваше, че "инцидентът е под контрол и в момента се използват всички средства, за да се върнат израелските пътници безопасно в Израел".
Израелски военен представител заяви, че изтребителите са се върнали обратно.

Инцидентът за кратко предизвика страхове на фона на продължаващата война на САЩ срещу Иран и събуди спомени от 60-те и 70-те години на миналия век, когато полети от и към Израел често бяха отвличани от палестински екстремисти.

Оттогава случаите на отвличания са намалели значително благодарение на подобрените мерки за сигурност на летищата и на борда на самолетите, посочва "Вашингтон пост".

Франция

Индийският премиер Нарендра Моди нарече "герой" индийския пилот, нападнат от копилота си по време на полет от Дубай за Тел Авив със 174 души на борда, пише френският в. "Фигаро".

"Изправен пред страшна заплаха и въпреки че е бил тежко ранен, той не се поколеба и показа невероятна смелост и решителност, за да спаси живота на другите. Неговото мъжество помогна да бъдат опазени стотици животи и да бъде избегната голяма трагедия", посочи Моди в публикация в Екс.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, от своя страна, поздрави вчера израелския водопроводчик Янив Хаюн, на когото се приписва заслугата, че е помогнал за неутрализирането на нападателя срещу капитана на пътническия самолет от Дубай до Тел Авив.

"Невероятен акт на героизъм – от негова страна, от страна на индийския пилот и от страна на хората, които им помогнаха. Те предотвратиха катастрофа, която можеше да бъде от световен мащаб", заяви Нетаняху пред водещия на телевизионния канал „Фокс Нюз“ Шон Ханити.

Нетаняху посочи, че е твърде рано да се каже кой стои зад проваления опит да бъде разбит полетът на авиокомпания "Флайдубай", но добави, че е "възможно" Израел да се включи в разследването по случая, отбелязва "Фигаро".

"Твърде рано е да се каже. В Саудитска Арабия в момента се води разследване срещу пилота, извършил нападението. Предполагам, че той ще бъде прехвърлен в ОАЕ, които са и неговата родна страна. Ние ще следим хода на разследването и е възможно да се включим в него", каза израелският премиер.


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре, че

    13 4 Отговор
    са били руснак и украинец да спасят самолета от штопур..

    Коментиран от #16

    11:12 01.10.2026

  • 2 Знам

    3 7 Отговор
    Ч вече ми писна на големия К. от този самолет всеки ден!

    11:15 01.10.2026

  • 3 ГУМЕН КРАДЕВ

    7 9 Отговор
    Тука нещо не е в ред , не може някой друг ей така да хване щурвала и да почне да кара самолет . Това е самолет , не самосвал ! Опа , сгреших - в Холивуд може !!!

    Коментиран от #27

    11:16 01.10.2026

  • 4 Хохо Бохо

    7 7 Отговор
    Пълни глупости. Мошетата обичат да лъжат и извъртат фактите. Тоя ако искаше терористична атака в стил 11.09 щеше да разбие самолета в Тел Авив, там нямаше да има 5000 метра да се борят, щеше да го намушка и след 10 сек да се блъсна.

    11:17 01.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хохо Бохо

    7 4 Отговор
    Преди полет пилотите задължително трябва да ядат свинско, ако откажат трябва да им се отнеме лиценза. След полет трябва да пият алкохол, ако откажат пак лиценза аут.

    11:19 01.10.2026

  • 7 Петър Волгин

    14 3 Отговор
    Руснак и Украинец са били спасителите отново.
    Били са пилоти, но пътници в самолета.

    Защо не се споменава в статията?
    Сами си отговорете.

    Коментиран от #32

    11:19 01.10.2026

  • 8 А защо е

    3 8 Отговор
    летял от Дубай за Тел Авив ?

    11:22 01.10.2026

  • 9 Факт

    7 8 Отговор
    Арабите имат право да се самоотбраняват срещу евреите

    11:24 01.10.2026

  • 10 Истината е че

    4 5 Отговор
    търговски полети между Дубай и Тел Авив започват на 26 ноември 2020 г.. а не трябваше

    11:24 01.10.2026

  • 11 Помпай моряка

    8 6 Отговор
    Каква работа имат в Дубай евреи?

    Коментиран от #20, #23

    11:25 01.10.2026

  • 12 Пълна изолация за Израел

    5 6 Отговор
    Никакви полети до никъде. Да си стоят в Негев

    11:26 01.10.2026

  • 13 Олееее...

    3 3 Отговор
    израелския водопроводчик Янив Хаюн... правил водопровод в Дубай .....

    Коментиран от #19

    11:28 01.10.2026

  • 14 Олееее...

    2 0 Отговор
    израелските военновъздушни сили са били изпратили изтребители към пътническия самолет и са щели да го свалят. Кво ли щяхме тогава да четем? А?

    Коментиран от #26

    11:31 01.10.2026

  • 15 Изводът

    2 0 Отговор
    Пази се от израелски водопроводчици. Учили са занаята в специалните части, че и филми са гледали.

    11:31 01.10.2026

  • 16 Някой

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Добре, че":

    Нъцки, пилотите, които са пътували като пътници, и реално са неутрализирали побеснелия пилот, а в последствие са приземили самолета, са южноафриканец и новозеландец.

    11:31 01.10.2026

  • 17 А РУСКАТА ПРОПАГАНДА

    4 3 Отговор
    ВЕДНАГА КАЗА ЧЕ
    ПИЛОТЪТ БИЛ УКРАИНЕЦ....

    ЖАЛКАТА КРЕМЪЛСКА ИЗМЕТ
    ВЕДНАГА СЕ ВКЛЮЧИ,

    И ВСИЧКИ РУСОТЪПАЦИ ВЕДНАГА КЛЪВНАХА

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    11:33 01.10.2026

  • 18 ?????

    2 0 Отговор
    Много мътна история в стил Холивуд.
    Едва ли някога ще узнаем цялата истина.

    11:34 01.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Глад баце.. копаят канали

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Помпай моряка":

    и чистят септични ями

    11:35 01.10.2026

  • 21 Абе нямаше да е

    4 0 Отговор
    "голяма трагедия" ....

    11:37 01.10.2026

  • 22 кукузел

    2 0 Отговор
    По-интересно е откъде "авиаторите-пасажери" са научили аварийния код за пилотската кабина, не е еднакъв за всички компании, или?

    11:38 01.10.2026

  • 23 Мдаа!🤔

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Помпай моряка":

    Дубайск, както го наричат руснаците, е световна столица на мръсните пари! Там пребивават крадци и престъпници от цял свят, закъде без евреи! Над тях бдят партньорските служби на САЩ и Британия, косъм да не падне от главите им!

    11:39 01.10.2026

  • 24 Никакви доказателства засега

    1 1 Отговор
    Че опит да бъде разбит самолета на авиокомпания "Флайдубай" НЯМА !

    Коментиран от #31

    11:39 01.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Е, как какво!?

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Олееее...":

    Иран свали пътнически самолет с милиони израелски граждани - това щяхме да четем, а жълтопаветната гнус, щеше и да вярва!

    11:42 01.10.2026

  • 27 Може

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "ГУМЕН КРАДЕВ":

    Самолет се кара по лесно от рейс.Даже има автопилот.

    11:43 01.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Добре че цивилни пилоти руснак и украинец с акъл са били на място

    11:46 01.10.2026

  • 30 Може

    0 0 Отговор
    Можеше да приземят самолета в Иран,къв е проблема?

    11:47 01.10.2026

  • 31 Баце ЕООД

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Никакви доказателства засега":

    Мне уе, резки 4200 метра надолу за 29 секунди нищо не може да ти подскаже

    11:47 01.10.2026

  • 32 Баце ЕООД

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Петър Волгин":

    В Израел какви неща се цитират, ако знаеш. Не е за смях, но доста ме напря

    11:49 01.10.2026

  • 33 Софиянец

    1 0 Отговор
    Знае се, че всичко е било постановка на Мосад с цел да обвинят Иран за този "терористичен акт", но нещата са се пообъркали и случаен руснак и уж украйнец са спасили положението!

    11:53 01.10.2026