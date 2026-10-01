Нападнатият пилот на полета от Дубай е индиец. Израел нареди да се повишат мерките за сигурност

Индийският премиер Нарендра Моди нарече "герой" индийския пилот, нападнат от копилота си по време на полет от Дубай за Тел Авив със 174 души на борда, съобщиха Ройтерс и Франс прес, предаде БТА.

"Изправен пред страшна заплаха и въпреки че е бил тежко ранен, той не се поколеба и показа невероятна смелост и решителност, за да спаси живота на другите. Неговото мъжество помогна да бъдат опазени стотици животи и да бъде избегната голяма трагедия", посочи Моди в публикация в Екс.

Индийските власти съобщиха, че пилотът, чието име е Смит Мачхар, в момента се лекува от раните си в болница в северозападния саудитски град Табук, където самолетът на авиокомпанията от Обединените арабски емирства "Флайдубай", се наложи да кацне принудително вчера. Те допълниха, че са във връзка с близките на пилота и саудитските власти за оказване на всякаква необходима помощ.

Както се твърди, по време на полета Мачхар е бил намушкан с нож от втория пилот, но независимо от нараняванията Мачхар е успял да отвори вратата на пилотската кабина, след което пътниците на борда са успели да обезвредят нападателя.

Според израелското правителство става дума за терористичен акт.

Израел ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища, съобщи говорител на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Трябва да знаем самоличността на всеки пилот, който лети до Израел, кой е той и да му направим някакъв вид проверка за сигурност", каза пред Ройтерс Дорон Шпилман, говорител на премиерската канцелария.

По думите му Нетаняху е наредил на съответните институции "да повишат мерките за сигурност" по отношение на полетите до Израел, изпълнявани от израелски и неизраелски превозвачи.

"Навсякъде, където израелец лети до Израел – дори и да не става дума за израелска авиокомпания – нашата работа е да укрепим стандартите за сигурност", каза Шпилман.

Гражданската въздухоплавателна администрация на ОАЕ засега не е отговорила на запитване на Ройтерс за коментар как се проверяват пилотите в Емирствата.

Експерти обясниха, че летците поначало преминават през сериозни проверки за сигурност, особено след атентатите в Ню Йорк на 11 септември преди 25 години.

"Досието на всеки пилот щателно се проучва, но има и непрекъснати проверки за медицинска и психологическа годност", каза Филип Баум, гостуващ лектор по авиационна сигурност в университета в британския град Ковънтри.

Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) също има свои стандарти за скрининг и сигурност, но в прилагането им се допуска известна гъвкавост, обясняват експерти. "В крайна сметка отговорността е на авиокомпанията", каза Ерик Схаутен от консултантската компания в сферата на авиоиндустрията "Диами".

Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (ЕАСА) коментира пред Ройтерс, че сертифицирането и надзора за спазването на стандартите за сигурност от "Флайдубай" е задължение на Гражданската въздухоплавателна администрация на ОАЕ. "Това включва и гарантирането, че компанията отговаря на изискванията за пригодност на екипажите да изпълняват полети", заяви ЕАСА.