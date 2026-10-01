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Нападнатият пилот на полета от Дубай е индиец. Израел нареди да се повишат мерките за сигурност

Нападнатият пилот на полета от Дубай е индиец. Израел нареди да се повишат мерките за сигурност

1 Октомври, 2026 08:03 1 972 24

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Израел затяга проверките за сигурност за пилотите на самолети след случая с полета от Дубай

Нападнатият пилот на полета от Дубай е индиец. Израел нареди да се повишат мерките за сигурност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Индийският премиер Нарендра Моди нарече "герой" индийския пилот, нападнат от копилота си по време на полет от Дубай за Тел Авив със 174 души на борда, съобщиха Ройтерс и Франс прес, предаде БТА.

"Изправен пред страшна заплаха и въпреки че е бил тежко ранен, той не се поколеба и показа невероятна смелост и решителност, за да спаси живота на другите. Неговото мъжество помогна да бъдат опазени стотици животи и да бъде избегната голяма трагедия", посочи Моди в публикация в Екс.

Индийските власти съобщиха, че пилотът, чието име е Смит Мачхар, в момента се лекува от раните си в болница в северозападния саудитски град Табук, където самолетът на авиокомпанията от Обединените арабски емирства "Флайдубай", се наложи да кацне принудително вчера. Те допълниха, че са във връзка с близките на пилота и саудитските власти за оказване на всякаква необходима помощ.

Както се твърди, по време на полета Мачхар е бил намушкан с нож от втория пилот, но независимо от нараняванията Мачхар е успял да отвори вратата на пилотската кабина, след което пътниците на борда са успели да обезвредят нападателя.

Според израелското правителство става дума за терористичен акт.

Израел ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища, съобщи говорител на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Трябва да знаем самоличността на всеки пилот, който лети до Израел, кой е той и да му направим някакъв вид проверка за сигурност", каза пред Ройтерс Дорон Шпилман, говорител на премиерската канцелария.

По думите му Нетаняху е наредил на съответните институции "да повишат мерките за сигурност" по отношение на полетите до Израел, изпълнявани от израелски и неизраелски превозвачи.

"Навсякъде, където израелец лети до Израел – дори и да не става дума за израелска авиокомпания – нашата работа е да укрепим стандартите за сигурност", каза Шпилман.

Гражданската въздухоплавателна администрация на ОАЕ засега не е отговорила на запитване на Ройтерс за коментар как се проверяват пилотите в Емирствата.

Експерти обясниха, че летците поначало преминават през сериозни проверки за сигурност, особено след атентатите в Ню Йорк на 11 септември преди 25 години.

"Досието на всеки пилот щателно се проучва, но има и непрекъснати проверки за медицинска и психологическа годност", каза Филип Баум, гостуващ лектор по авиационна сигурност в университета в британския град Ковънтри.

Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) също има свои стандарти за скрининг и сигурност, но в прилагането им се допуска известна гъвкавост, обясняват експерти. "В крайна сметка отговорността е на авиокомпанията", каза Ерик Схаутен от консултантската компания в сферата на авиоиндустрията "Диами".

Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (ЕАСА) коментира пред Ройтерс, че сертифицирането и надзора за спазването на стандартите за сигурност от "Флайдубай" е задължение на Гражданската въздухоплавателна администрация на ОАЕ. "Това включва и гарантирането, че компанията отговаря на изискванията за пригодност на екипажите да изпълняват полети", заяви ЕАСА.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украинец

    14 26 Отговор
    С индийски произход, а другия кой е руснак с ирански произход

    Коментиран от #4, #7, #17

    08:08 01.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хихи

    39 11 Отговор

    До коментар #1 от "Украинец":

    ДА!? Не разбрахме нападателят какъв по народност е!! Но като се замислиш - не се споменава!? Трябва да е демократ - украинец!??

    08:13 01.10.2026

  • 5 И как до сега

    33 3 Отговор
    никой не знае кой е коопилота нападател!
    Това тежко мълчание от службите и от медиите не ви мирише?

    Какво ни занимавате с ушатия!??

    Коментиран от #13

    08:14 01.10.2026

  • 6 утре ще е друг

    33 1 Отговор
    нали бяха руснак и украинец

    Коментиран от #8

    08:14 01.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 По интересно е кой е нападателя

    37 3 Отговор

    До коментар #6 от "утре ще е друг":

    Ако беше руснак, нямаше да туй мълчание и прикриване.
    Виж ако е украинец, е друго!

    08:21 01.10.2026

  • 9 колкото и проверки

    15 19 Отговор
    да се правят оказва се, че пилотите са коварно нещо, един такъв у нас излъга цял народ.

    Коментиран от #11, #15, #23

    08:24 01.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 НИЩО МУ НЯМА

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "колкото и проверки":

    МИ ТУК
    „ИНДИЙЦИТЕ„ МУ ПОМОГНАХА,МАЙ

    08:34 01.10.2026

  • 12 полетите до и от Израел

    24 2 Отговор
    отдавна трябваше да бъдат преустановени и Израел да е под санкции и международна изолация ..

    08:35 01.10.2026

  • 13 Хохо Бохо

    17 2 Отговор

    До коментар #5 от "И как до сега":

    Щом не се споменава значи е украинец

    08:41 01.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Не и мен

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "колкото и проверки":

    Мен не ме е излъгал, защото не съм част от стадото на 1450000 водени от стотина богаташи...
    Аз съм ГО определил ,като двулик ,,Близнак" от зодията на Оня де ни оправи за 800 дни и неговия охранител...

    08:44 01.10.2026

  • 16 Папуц

    13 1 Отговор
    нашите "демократични" медии ,още щом се разбра за инцидента, заявиха гордо, че руснак, е нападнал украинец.
    Само незнам, как Свирчев този път не се изока!
    и както винаги, нашите мисирки , в желанието си да оближат по-добре, и по-надълбоко нечии задни части, пак се изложиха.
    Оказва се, че работата е като в онзи виц:
    - На Петров му подарили колело , но не му го подарили , ами му го откраднали .И не било колело , а компоти.
    Живи и здрави бъдете!
    Усмихвайте се - животът е най-хубав!

    08:52 01.10.2026

  • 17 Всъшност

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Украинец":

    Спасителите на самолета са руснак и и руски украинец

    Коментиран от #22

    09:00 01.10.2026

  • 18 трифон зарезан

    2 5 Отговор
    много конспирация моного нещо, копейките пак много знаят, а то пилота бил от Оман.

    09:03 01.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Всъшност":

    до 17 искаш да кажеш руски евреин и украински евреин спасяват самолета

    09:24 01.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 фра диа

    0 0 Отговор
    Намушкан но отворил кабината. Там герои героично обезвреждат нападателя. После двама пилоти от пътниците приземяват самолета. По-плоско от това, няма накъде!

    09:25 01.10.2026