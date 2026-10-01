Нападнатият пилот на полета от Дубай е индиец. Израел нареди да се повишат мерките за сигурност

Индийският премиер Нарендра Моди нарече "герой" индийския пилот, нападнат от копилота си по време на полет от Дубай за Тел Авив със 174 души на борда, съобщиха Ройтерс и Франс прес, предаде БТА.
"Изправен пред страшна заплаха и въпреки че е бил тежко ранен, той не се поколеба и показа невероятна смелост и решителност, за да спаси живота на другите. Неговото мъжество помогна да бъдат опазени стотици животи и да бъде избегната голяма трагедия", посочи Моди в публикация в Екс.
Индийските власти съобщиха, че пилотът, чието име е Смит Мачхар, в момента се лекува от раните си в болница в северозападния саудитски град Табук, където самолетът на авиокомпанията от Обединените арабски емирства "Флайдубай", се наложи да кацне принудително вчера. Те допълниха, че са във връзка с близките на пилота и саудитските власти за оказване на всякаква необходима помощ.
Както се твърди, по време на полета Мачхар е бил намушкан с нож от втория пилот, но независимо от нараняванията Мачхар е успял да отвори вратата на пилотската кабина, след което пътниците на борда са успели да обезвредят нападателя.
Според израелското правителство става дума за терористичен акт.
Израел ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища, съобщи говорител на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
"Трябва да знаем самоличността на всеки пилот, който лети до Израел, кой е той и да му направим някакъв вид проверка за сигурност", каза пред Ройтерс Дорон Шпилман, говорител на премиерската канцелария.
По думите му Нетаняху е наредил на съответните институции "да повишат мерките за сигурност" по отношение на полетите до Израел, изпълнявани от израелски и неизраелски превозвачи.
"Навсякъде, където израелец лети до Израел – дори и да не става дума за израелска авиокомпания – нашата работа е да укрепим стандартите за сигурност", каза Шпилман.
Гражданската въздухоплавателна администрация на ОАЕ засега не е отговорила на запитване на Ройтерс за коментар как се проверяват пилотите в Емирствата.
Експерти обясниха, че летците поначало преминават през сериозни проверки за сигурност, особено след атентатите в Ню Йорк на 11 септември преди 25 години.
"Досието на всеки пилот щателно се проучва, но има и непрекъснати проверки за медицинска и психологическа годност", каза Филип Баум, гостуващ лектор по авиационна сигурност в университета в британския град Ковънтри.
Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) също има свои стандарти за скрининг и сигурност, но в прилагането им се допуска известна гъвкавост, обясняват експерти. "В крайна сметка отговорността е на авиокомпанията", каза Ерик Схаутен от консултантската компания в сферата на авиоиндустрията "Диами".
Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (ЕАСА) коментира пред Ройтерс, че сертифицирането и надзора за спазването на стандартите за сигурност от "Флайдубай" е задължение на Гражданската въздухоплавателна администрация на ОАЕ. "Това включва и гарантирането, че компанията отговаря на изискванията за пригодност на екипажите да изпълняват полети", заяви ЕАСА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украинец
Коментиран от #4, #7, #17
08:08 01.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хихи
До коментар #1 от "Украинец":ДА!? Не разбрахме нападателят какъв по народност е!! Но като се замислиш - не се споменава!? Трябва да е демократ - украинец!??
08:13 01.10.2026
5 И как до сега
Това тежко мълчание от службите и от медиите не ви мирише?
Какво ни занимавате с ушатия!??
Коментиран от #13
08:14 01.10.2026
6 утре ще е друг
Коментиран от #8
08:14 01.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 По интересно е кой е нападателя
До коментар #6 от "утре ще е друг":Ако беше руснак, нямаше да туй мълчание и прикриване.
Виж ако е украинец, е друго!
08:21 01.10.2026
9 колкото и проверки
Коментиран от #11, #15, #23
08:24 01.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #9 от "колкото и проверки":МИ ТУК
„ИНДИЙЦИТЕ„ МУ ПОМОГНАХА,МАЙ
08:34 01.10.2026
12 полетите до и от Израел
08:35 01.10.2026
13 Хохо Бохо
До коментар #5 от "И как до сега":Щом не се споменава значи е украинец
08:41 01.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Не и мен
До коментар #9 от "колкото и проверки":Мен не ме е излъгал, защото не съм част от стадото на 1450000 водени от стотина богаташи...
Аз съм ГО определил ,като двулик ,,Близнак" от зодията на Оня де ни оправи за 800 дни и неговия охранител...
08:44 01.10.2026
16 Папуц
Само незнам, как Свирчев този път не се изока!
и както винаги, нашите мисирки , в желанието си да оближат по-добре, и по-надълбоко нечии задни части, пак се изложиха.
Оказва се, че работата е като в онзи виц:
- На Петров му подарили колело , но не му го подарили , ами му го откраднали .И не било колело , а компоти.
Живи и здрави бъдете!
Усмихвайте се - животът е най-хубав!
08:52 01.10.2026
17 Всъшност
До коментар #1 от "Украинец":Спасителите на самолета са руснак и и руски украинец
Коментиран от #22
09:00 01.10.2026
18 трифон зарезан
09:03 01.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 наблюдател
До коментар #17 от "Всъшност":до 17 искаш да кажеш руски евреин и украински евреин спасяват самолета
09:24 01.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 фра диа
09:25 01.10.2026