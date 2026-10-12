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Стотици са задържани при нови протести в Делхи
  Тема: Избори

Стотици са задържани при нови протести в Делхи

12 Октомври, 2026 04:38 398 0

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  • гянеш кумар

Демонстрациите са насочени срещу председателя на Избирателната комисия Гянеш Кумар. В събота полицията е задържала 2400 души

Стотици са задържани при нови протести в Делхи - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Стотици протестиращи са задържани в Делхи за втори пореден ден при демонстрации с искане за оставката на председателя на Избирателната комисия Гянеш Кумар. Протестите са свързани с обвинения, че промени в избирателните списъци са заличили имената на милиони избиратели, а опозицията твърди, че това облагодетелства управляващата Индийска народна партия.

Млади демонстранти, сред които членове на студентски организации, са организирали спорадични акции в индийската столица. Полицията е задържала много от тях и ги е отвела с полицейски автомобили. По-малки протести с участието на десетки хора са се провели и в Мумбай, Колката, Панаджи и Пуне, съобщиха местни медии.

Освободени са трима лидери на движението

Съд е разпоредил освобождаването на основателя на младежкото движение „Партия на хлебарките“ Абхиджит Дипке и на другите двама висши представители Саурав Дас и Ашутош Ранка. Тримата са били задържани на борда на самолет, пристигнал от Мумбай в Делхи в събота, където е трябвало да оглавят планирана демонстрация.

Освобождаването им е било поставено под условие да се ангажират да „поддържат обществения ред“, съобщи движението. След излизането си Дипке е заявил, че протестите ще продължат: „Не сме подписвали никакъв документ, с който да се задължаваме да не протестираме. Ще излезем отново по улиците“, написа той в социалната мрежа „Екс“.

Полицията е задържала 2400 души в събота

Говорител на полицията е заявил, че в събота са били задържани 2400 души, като повечето от тях са били освободени още същата вечер. Въпреки това в Делхи са останали разположени хиляди полицаи и служители на паравоенни формирования. Метростанциите са били отворени отново, а мобилните интернет услуги са били възстановени след ограниченията, въведени в части от града.

Задържана по време на неделните протести, Абхита Рухея е заявила, че властите са превърнали Делхи в крепост. „Така ли функционира демокрацията? Те отнемат право след право и това се превръща в диктатура“, е казала тя.

Общоиндийската студентска асоциация е твърдяла, че задържани протестиращи са били малтретирани от полицията. Ройтерс не е успял да потвърди твърденията за полицейско насилие. Според очевидци са били задържани и журналисти, отразяващи демонстрациите, въпреки че част от тях са носели микрофони и видими журналистически карти. Полицията в Делхи не е отговорила на въпросите за предполагаемите нападения и задържания.

Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека е изразила загриженост за съобщенията за масови задържания на демонстранти, лидери на протестите, представители на гражданското общество, адвокати и журналисти. Индийското министерство на външните работи е определило позицията като „необоснована намеса във вътрешните работи на Индия“.

Източници: bta.bg


Индия
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