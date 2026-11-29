Десетки хиляди привърженици на грузинската опозиция се събраха в Тбилиси на проевропейска демонстрация, посветена на втората годишнина от началото на масовите протести срещу замразяването на преговорите за членство в Европейския съюз.

Участниците тръгнаха от три места в столицата – пред Тбилиския държавен университет, при метростанция „Авлабари“ и от площад „Орбелиани“. Шествията се насочиха към площад „Свобода“, изпълнен с грузински и европейски знамена. В протеста се включиха граждански активисти, неправителствени организации и представители на опозиционни партии.

Демонстрантите поискаха произвеждането на нови парламентарни избори и освобождаването на хората, задържани по време на предишни демонстрации. Протестът беше свикан от проевропейски активисти и пет опозиционни партии, срещу които управляващата „Грузинска мечта“ води дело в Конституционния съд.

„Трябва да покажем, че няма да се поддадем на натиска и ще продължим да се борим за европейското бъдеще на Грузия, колкото е необходимо“, заяви пред Франс прес участничката в протеста Натела Муджири.

Организаторите обвиниха управляващата партия, че е предала европейския и евроатлантическия курс на страната, залегнал в грузинската конституция. Те заявиха: „Нека покажем на света, че не се отказваме и няма да се подчиним.“

Как започнаха протестите

Политическата криза се задълбочи след парламентарните избори през октомври 2024 г., чийто резултат опозицията оспори. На 28 ноември същата година премиерът Иракли Кобахидзе обяви, че правителството няма да поставя въпроса за откриване на преговори за членство в ЕС до края на 2028 г.

Решението предизвика масови демонстрации, които бяха разпръсвани със сила от полицията. Впоследствие протестите продължиха ежедневно, а исканията се разшириха с настояване за нови избори, промени в законодателството и освобождаване на политически затворници. По данни на ACLED между 28 ноември 2024 г. и 19 ноември 2026 г. в Грузия са регистрирани 1371 демонстрационни събития, в сравнение с 552 през предходните две години.

Делото срещу опозиционните партии

Конституционният съд разглежда искане на управляващата партия за забрана на „Единно национално движение“, „Коалиция за промяна“, „Силна Грузия – Лело“, „Федералистите“ и „За Грузия“. Според „Грузинска мечта“ тези формации са нарушили конституцията и са целели промяна на конституционния ред. Опозиционните лидери отхвърлят обвиненията и твърдят, че съдебното дело цели отстраняването на основните политически конкуренти преди следващите парламентарни избори през 2028 г.

Съдът трябва да се произнесе до юни 2027 г. Европейският парламент осъди инициативата, а Брюксел заяви, че Грузия остава кандидат за членство „само по име“ заради отстъплението от демократичните стандарти. Премиерът Кобахидзе отхвърля критиките и заяви, че правителството остава ангажирано с конституционната цел за присъединяване към Европейския съюз.

Източници: nova.bg, arabnews.com, apnews.com