Папа Лъв XIV бе изписан от болницата след операция

Папа Лъв XIV бе изписан от болница „Джемели“ в Рим и се завърна във Ватикана четири дни след операцията на десния му бял дроб. Той напусна лечебното заведение самостоятелно и спря да разговаря с чакащите го хора, преди да се качи в автомобила си.

Решението за изписването е взето след кръвни изследвания и рентгенова снимка на гръдния кош, извършени в събота сутринта. Лекарите Луиджи Карбоне и Стефано Маргаритора са преценили, че клиничното състояние на 71-годишния понтифик позволява той да продължи възстановяването си извън болницата.

Операцията потвърди диагнозата

„След оценката на лекарите тази сутрин Светият отец може да бъде изписан“, съобщиха специалистите.

Лъв XIV бе приет в „Джемели“ на 13 октомври за операция за отстраняване на локализиран тумор от белия дроб. По време на хирургичната намеса е отстранен долният дял на десния бял дроб. Изследването на тъканта е потвърдило наличие на белодробен аденокарцином.

Според лекарския екип операцията е преминала успешно и без усложнения. В дните след нея папата е започнал да ходи, възобновил е нормалното хранене и е участвал в литургия в специално подготвено помещение на десетия етаж на болницата.

Първоначалните очаквания бяха Лъв XIV да остане в лечебното заведение около седмица, но възстановяването му е позволило по-ранно изписване. Ватиканът не е съобщил дали ще бъде необходимо допълнително лечение, нито е дал информация за размера на тумора или за състоянието на близките лимфни възли.

Първа публична поява в неделя

На 18 октомври папата трябва да произнесе молитвата „Ангел Господен“ от прозореца на папския апартамент във Ватикана. Това ще бъде първата му публична поява след постъпването му в болницата.

Временно са отменени част от планираните му срещи и публични ангажименти. Следващите дни ще покажат кога Лъв XIV ще се върне към обичайния си график.

Източници: vaticannews.va, apnews.com, investing.com