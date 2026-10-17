Папа Лъв XIV бе изписан от болницата след операция

Папа Лъв XIV бе изписан от болница „Джемели“ в Рим и се завърна във Ватикана четири дни след операцията на десния му бял дроб. Той напусна лечебното заведение самостоятелно и спря да разговаря с чакащите го хора, преди да се качи в автомобила си.
Решението за изписването е взето след кръвни изследвания и рентгенова снимка на гръдния кош, извършени в събота сутринта. Лекарите Луиджи Карбоне и Стефано Маргаритора са преценили, че клиничното състояние на 71-годишния понтифик позволява той да продължи възстановяването си извън болницата.„След оценката на лекарите тази сутрин Светият отец може да бъде изписан“, съобщиха специалистите.
Операцията потвърди диагнозата
Лъв XIV бе приет в „Джемели“ на 13 октомври за операция за отстраняване на локализиран тумор от белия дроб. По време на хирургичната намеса е отстранен долният дял на десния бял дроб. Изследването на тъканта е потвърдило наличие на белодробен аденокарцином.
Според лекарския екип операцията е преминала успешно и без усложнения. В дните след нея папата е започнал да ходи, възобновил е нормалното хранене и е участвал в литургия в специално подготвено помещение на десетия етаж на болницата.
Първоначалните очаквания бяха Лъв XIV да остане в лечебното заведение около седмица, но възстановяването му е позволило по-ранно изписване. Ватиканът не е съобщил дали ще бъде необходимо допълнително лечение, нито е дал информация за размера на тумора или за състоянието на близките лимфни възли.
Първа публична поява в неделя
На 18 октомври папата трябва да произнесе молитвата „Ангел Господен“ от прозореца на папския апартамент във Ватикана. Това ще бъде първата му публична поява след постъпването му в болницата.
Временно са отменени част от планираните му срещи и публични ангажименти. Следващите дни ще покажат кога Лъв XIV ще се върне към обичайния си график.
Източници: vaticannews.va, apnews.com, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 любопитко
18:58 17.10.2026
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