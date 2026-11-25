На 25 ноември 1982 г. италианската полиция арестува в Рим Сергей Антонов, заместник-директор на бюрото на БГА „Балкан“, по обвинение за съучастие в атентата срещу папа Йоан Павел II. Покушението е извършено на 13 май 1981 г. на площад „Св. Петър“ във Ватикана, когато турският гражданин Мехмед Али Агджа стреля по папата.

Антонов е задържан след твърдения на Агджа, който посочва българина като свой предполагаем съучастник. Така в Италия се оформя версията, известна като „българската следа“. Обвинението не е доказана вина, а предмет на продължило около две години и половина разследване.

Заповеди за арест на още двама българи

На 1 декември 1982 г. съдия-следователят Иларио Мартела издава заповеди за арест на още двама български граждани – Тодор Айвазов и Жельо Василев. Айвазов е завеждащ финансовата служба на българското посолство в Италия, а Василев е бивш секретар на военното аташе.

Двамата вече са извън Италия и процесът срещу тях се води задочно. Българската страна отхвърля обвиненията. В официално съобщение, разпространено от БТА, арестът на Антонов е определен като „напълно незаконен, произволен, абсолютно с нищо неоправдан“.

Процесът започва през 1985 г.

Процесът в Рим започва на 27 май 1985 г. Подсъдими са Сергей Антонов, Тодор Айвазов и Жельо Василев, както и няколко турски граждани, свързвани с Агджа. В хода на делото показанията на извършителя са подложени на проверка, а обвинението срещу българите не получава достатъчно потвърждение с други доказателства.

На 29 март 1986 г. Римският наказателен съд под председателството на Северино Сантиапики оправдава тримата българи. Формулата на присъдата е „поради недостиг на доказателства“. Сергей Антонов е освободен след решението.

Краят на делото

Оправдателната присъда слага край на съдебното преследване срещу тримата български граждани по обвинението за съучастие в атентата. Прокуратурата в Рим не подава жалба срещу решението, с което делото приключва без осъдителна присъда за Антонов, Айвазов и Василев.

Случаят остава един от най-известните епизоди от Студената война, в които България е свързвана с покушението срещу папа Йоан Павел II. Съдът обаче не приема обвинението за доказано и тримата българи са оправдани.

Източници: bta.bg, darik.bg, archivio.unita.news