Протестиращите във Франция плячкосват магазини

Десетки магазини са били разграбени в Марсилия по време на протестите срещу поскъпването във Франция. Според BFMTV сходни инциденти са станали в Бордо, Лион, Ница и други големи градове, където демонстрациите прераснаха в сблъсъци и вандалски действия.
В центъра на Марсилия са били атакувани няколко десетки търговски обекта по улиците между префектурата и Старото пристанище. По данни на АФП са били разбивани витрини и са били разграбвани магазини от различни търговски вериги.
В града протестиращи са проникнали за кратко и в сградата на кметството. Бяха повредени мебели и бюст на Мариана, а полицията изведе групата от сградата. Кметът на Марсилия Беноа Паян заяви пред BFMTV: „Това е неприемливо.“ Той определи щетите в кметството като ограничени, но осъди действията на хората, които според него са се възползвали от протестите, за да рушат.
Магазини са атакувани и в Лион
В Лион са били разграбени и повредени около 20 магазина в централната част на града по предварителни данни на местни медии. Сред засегнатите обекти са търговски обекти по улица „Президент Едуар Ерио“, в района на площад Белкур и площад „Антонен Понсе“.
Около 20 000 души са участвали в шествието в Лион според местните власти. По време на безредиците е бил подпален туристическият офис на площад Белкур. Полицията е използвала сълзотворен газ, за да разпръсне групи, които са разбивали витрини и са влизали в магазини.
166 задържани до обяд
До обяд са били отчетени 140 акции с около 32 800 участници извън Париж, а на територията на страната са извършени 166 задържания, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация от обкръжението на министъра на вътрешните работи Лоран Нюнес.
В Париж полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия срещу групи с маски, които са хвърляли пиротехника, павета и други предмети по служителите. Автомобили са били подпалени, а магазини са били разграбени в отделни части на столицата.
Протестите съчетават недоволството от поскъпването на горивата и разходите за живот с продължаващото движение на гимназисти и студенти, които настояват за по-добри условия в училищата. Синдикатът CGT призовава за по-високи доходи и пенсии, по-ниски цени и защита на обществените услуги.
Източници: apnews.com, boursorama.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #17
20:18 17.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Митеран
20:19 17.10.2026
4 на микрон дедо му
20:20 17.10.2026
5 Кучето на Мими 🐕
20:21 17.10.2026
6 евроGGGеЭц
20:21 17.10.2026
7 Гробар
20:21 17.10.2026
8 Влюбената ЕманюелА
20:23 17.10.2026
9 Ама
20:23 17.10.2026
10 Раданч Татлъту🐵🐵🐵
Коментиран от #15
20:23 17.10.2026
11 недоволство от поскъпването на горивата
да им е честито
20:24 17.10.2026
12 Точен
Коментиран от #21, #31
20:24 17.10.2026
13 Европа
20:25 17.10.2026
14 жик так
Пожарникарите не смогват да гасят .
Що не отидете да се поразходите до там , а ?
20:25 17.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хмм
20:26 17.10.2026
17 Казанлъшкия
До коментар #1 от "Анонимен":Тук полицията ни ще ни бие буквално до безсъзнание и никой няма да позволи да разбиваме. Във Франция ги галят, това не са българските брутални полицаи.
20:27 17.10.2026
18 Само питам
20:27 17.10.2026
19 Не одобрявам вандализма и
Уелият свят се тресе заради кефа и алчността на една шепа престъпници!
20:28 17.10.2026
20 Пич
Не може да хвърляш бомби по деца, и да кажеш - извинете!!!
Тука няма извинете, има ето това!!!
20:28 17.10.2026
21 Ехо
До коментар #12 от "Точен":Протестират ученици и студенти. Защо, тук не е училище четете.
20:32 17.10.2026
22 Оги
20:32 17.10.2026
23 ГрУЙО
20:34 17.10.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ОРЪЖЕЙНИТЕ КОНЦЕРНИ ДА ПЛЯЧКОСВАТ ЕВРОПА :)
.... ТАКА ДЕ , МАЛКО ФРИЙ АВАНТА И ЗА НАРОДА :)
20:34 17.10.2026
25 стоян георгиев
20:35 17.10.2026
26 Софиянец
20:36 17.10.2026
27 Ситият на гладния не вярва...
20:37 17.10.2026
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ХВЪРЛИХА КАМЪК ВЪВ ВИТРИНАТА НА
" ФРЕНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ" :))) ХИХИХИ
20:39 17.10.2026
29 Ха сега де...
20:40 17.10.2026
30 665
20:44 17.10.2026
31 леле мале,
До коментар #12 от "Точен":Е нека и те да си изберат едни палячовци да видят на нас добре ли ни е! Докато сам не се опреш на печката и да се опариш не знаеш даже, че е горещо.
20:44 17.10.2026
32 Какви протестиращи бе
20:45 17.10.2026
33 000
20:47 17.10.2026
34 Ами
И няма да е само във Франция.
20:47 17.10.2026