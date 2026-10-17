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Протестиращите във Франция плячкосват магазини

Протестиращите във Франция плячкосват магазини

17 Октомври, 2026 20:14, обновена 17 Октомври, 2026 20:17 1 198 34

  • протести във франция-
  • марсилия-
  • поскъпване-
  • погроми-
  • магазини

Търговски обекти са били разграбени в Марсилия, Бордо, Лион и Ница. В Марсилия протестиращи са проникнали и в кметството

Протестиращите във Франция плячкосват магазини - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Десетки магазини са били разграбени в Марсилия по време на протестите срещу поскъпването във Франция. Според BFMTV сходни инциденти са станали в Бордо, Лион, Ница и други големи градове, където демонстрациите прераснаха в сблъсъци и вандалски действия.

В центъра на Марсилия са били атакувани няколко десетки търговски обекта по улиците между префектурата и Старото пристанище. По данни на АФП са били разбивани витрини и са били разграбвани магазини от различни търговски вериги.

В града протестиращи са проникнали за кратко и в сградата на кметството. Бяха повредени мебели и бюст на Мариана, а полицията изведе групата от сградата. Кметът на Марсилия Беноа Паян заяви пред BFMTV: „Това е неприемливо.“ Той определи щетите в кметството като ограничени, но осъди действията на хората, които според него са се възползвали от протестите, за да рушат.

Магазини са атакувани и в Лион

В Лион са били разграбени и повредени около 20 магазина в централната част на града по предварителни данни на местни медии. Сред засегнатите обекти са търговски обекти по улица „Президент Едуар Ерио“, в района на площад Белкур и площад „Антонен Понсе“.

Около 20 000 души са участвали в шествието в Лион според местните власти. По време на безредиците е бил подпален туристическият офис на площад Белкур. Полицията е използвала сълзотворен газ, за да разпръсне групи, които са разбивали витрини и са влизали в магазини.

166 задържани до обяд

До обяд са били отчетени 140 акции с около 32 800 участници извън Париж, а на територията на страната са извършени 166 задържания, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация от обкръжението на министъра на вътрешните работи Лоран Нюнес.

В Париж полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия срещу групи с маски, които са хвърляли пиротехника, павета и други предмети по служителите. Автомобили са били подпалени, а магазини са били разграбени в отделни части на столицата.

Протестите съчетават недоволството от поскъпването на горивата и разходите за живот с продължаващото движение на гимназисти и студенти, които настояват за по-добри условия в училищата. Синдикатът CGT призовава за по-високи доходи и пенсии, по-ниски цени и защита на обществените услуги.

Източници: apnews.com, boursorama.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    24 2 Отговор
    А ние търпим и се радваме като е скъпо, че и ги защитаваме.

    Коментиран от #17

    20:18 17.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Митеран

    22 3 Отговор
    Режимът във Франция е кървав и човеконенавистен.

    20:19 17.10.2026

  • 4 на микрон дедо му

    17 1 Отговор
    довечера пак ше има шамари

    20:20 17.10.2026

  • 5 Кучето на Мими 🐕

    16 0 Отговор
    Те не крадат,просто си вземат!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    20:21 17.10.2026

  • 6 евроGGGеЭц

    18 1 Отговор
    Във Франция има много лекари, инженери, атомни физици и др. от далечната чужбина...

    20:21 17.10.2026

  • 7 Гробар

    22 4 Отговор
    Вкарваш кюмури да ти слугуват, но в един момент и те искат да живеят като теб. А управляващите еврашисти само крадат и финансират украйна. Нормално.

    20:21 17.10.2026

  • 8 Влюбената ЕманюелА

    17 3 Отговор
    Макрончо лети на крилете на любовта.. Само Зеленото му е в главата, дреме му за Франция.

    20:23 17.10.2026

  • 9 Ама

    13 2 Отговор
    Някои да им обясни, че Макарончо изсипва парите им в Украйна и затова мизерстват!

    20:23 17.10.2026

  • 10 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    13 0 Отговор
    Путин е виновен!🕌🕌🕌🥳🤣🤣🤣🤣🖕

    Коментиран от #15

    20:23 17.10.2026

  • 11 недоволство от поскъпването на горивата

    13 2 Отговор
    демек пакетите с санкции на мъурсулите срещу Русия наистина сработват
    да им е честито

    20:24 17.10.2026

  • 12 Точен

    9 5 Отговор
    Като цяло тези хулиганщини няма да донесат нищо добро. Партията на Льо Пен обвинява комунистите за хаоса и разрушенията. Комунистите сега са се пренарекли "Непокорна Франция", но по им подхожда Ненормална Фланция. Не че Макрон е подобрил за 10 г каквото и да е в най-елегантната държава в света, освен че я напълни с брадясали "инженери и програмисти"...

    Коментиран от #21, #31

    20:24 17.10.2026

  • 13 Европа

    14 1 Отговор
    До това доведе богаташката бизнес свръхкласа, която съсредоточи в свои ръце капиталите от труда на хората. В България е същата работа.

    20:25 17.10.2026

  • 14 жик так

    12 1 Отговор
    А бе козляците , гледам Live на живо от Париж . Всичко гори бе !
    Пожарникарите не смогват да гасят .
    Що не отидете да се поразходите до там , а ?

    20:25 17.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хмм

    13 0 Отговор
    за макрон приоритетът е 70 млрд. за украйна

    20:26 17.10.2026

  • 17 Казанлъшкия

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Тук полицията ни ще ни бие буквално до безсъзнание и никой няма да позволи да разбиваме. Във Франция ги галят, това не са българските брутални полицаи.

    20:27 17.10.2026

  • 18 Само питам

    12 2 Отговор
    Работят ли санкциите , а ?

    20:27 17.10.2026

  • 19 Не одобрявам вандализма и

    10 1 Отговор
    Насилието, но понякога сетналага да покажеш и зъби!
    Уелият свят се тресе заради кефа и алчността на една шепа престъпници!

    20:28 17.10.2026

  • 20 Пич

    8 2 Отговор
    Тъпотията не прощава на никого!!!
    Не може да хвърляш бомби по деца, и да кажеш - извинете!!!
    Тука няма извинете, има ето това!!!

    20:28 17.10.2026

  • 21 Ехо

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Точен":

    Протестират ученици и студенти. Защо, тук не е училище четете.

    20:32 17.10.2026

  • 22 Оги

    12 0 Отговор
    Санкциите работят. Аз все си мислех, че руснаците са в пълна мизерия и ще започнат да плячкосват, а то велика Франция била на това дередже…

    20:32 17.10.2026

  • 23 ГрУЙО

    8 0 Отговор
    Та толкова ли са бедни и гладни та обират магазините , това и в Африка не се случва.

    20:34 17.10.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    БРАВО , НЯМА САМО УКРАИНСКИТЕ ФАШИСТИ
    И ОРЪЖЕЙНИТЕ КОНЦЕРНИ ДА ПЛЯЧКОСВАТ ЕВРОПА :)
    .... ТАКА ДЕ , МАЛКО ФРИЙ АВАНТА И ЗА НАРОДА :)

    20:34 17.10.2026

  • 25 стоян георгиев

    9 1 Отговор
    И ще става все по-зле 🤭 всичко това под вещото ръководство на урсула, калас и останалите ционистки марионетки!

    20:35 17.10.2026

  • 26 Софиянец

    6 1 Отговор
    И тия щяха да громят Русия и да я разпадат на отделни държави 😂

    20:36 17.10.2026

  • 27 Ситият на гладния не вярва...

    5 1 Отговор
    За горивата знаете. Но и храната е на тройни цени. Чувалче картофи от най-ниско качество в АЛДИ 8,5€! Преди санкциите против Русия беше 3€. Скъпи минерални торове и горива правят и храната скъпа. Минералните торове идваха от Русия. Произвеждат се от природен газ. Цените са шокиращи! Всичко стана тройно по-скъпо.

    20:37 17.10.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    БРАТЧЕТАТА НА ГАВОРОШ
    ....
    ХВЪРЛИХА КАМЪК ВЪВ ВИТРИНАТА НА
    " ФРЕНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ" :))) ХИХИХИ

    20:39 17.10.2026

  • 29 Ха сега де...

    3 0 Отговор
    Ами собствениците на магазини като се ослушват дали д се включат в протестите, а управляващите не им пука защото по този начин ги подкрепят? Докато умните се наумували, лудите се налудували.

    20:40 17.10.2026

  • 30 665

    0 0 Отговор
    Разлигавените комунистически франсетата и гостите им от Африка . Работната им седмица е 35 часа. За сравнение- в България, както и в повечето страни по света е 40ч. или повече.

    20:44 17.10.2026

  • 31 леле мале,

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Точен":

    Е нека и те да си изберат едни палячовци да видят на нас добре ли ни е! Докато сам не се опреш на печката и да се опариш не знаеш даже, че е горещо.

    20:44 17.10.2026

  • 32 Какви протестиращи бе

    1 0 Отговор
    Франция е във гражданска война , народа срещу управляващия режим

    20:45 17.10.2026

  • 33 000

    0 0 Отговор
    Идва шериат в европа.

    20:47 17.10.2026

  • 34 Ами

    0 0 Отговор
    Това е само началото. Ще става и по-лошо.
    И няма да е само във Франция.

    20:47 17.10.2026

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