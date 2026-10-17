Протестиращите във Франция плячкосват магазини

Десетки магазини са били разграбени в Марсилия по време на протестите срещу поскъпването във Франция. Според BFMTV сходни инциденти са станали в Бордо, Лион, Ница и други големи градове, където демонстрациите прераснаха в сблъсъци и вандалски действия.

В центъра на Марсилия са били атакувани няколко десетки търговски обекта по улиците между префектурата и Старото пристанище. По данни на АФП са били разбивани витрини и са били разграбвани магазини от различни търговски вериги.

В града протестиращи са проникнали за кратко и в сградата на кметството. Бяха повредени мебели и бюст на Мариана, а полицията изведе групата от сградата. Кметът на Марсилия Беноа Паян заяви пред BFMTV: „Това е неприемливо.“ Той определи щетите в кметството като ограничени, но осъди действията на хората, които според него са се възползвали от протестите, за да рушат.

Магазини са атакувани и в Лион

В Лион са били разграбени и повредени около 20 магазина в централната част на града по предварителни данни на местни медии. Сред засегнатите обекти са търговски обекти по улица „Президент Едуар Ерио“, в района на площад Белкур и площад „Антонен Понсе“.

Около 20 000 души са участвали в шествието в Лион според местните власти. По време на безредиците е бил подпален туристическият офис на площад Белкур. Полицията е използвала сълзотворен газ, за да разпръсне групи, които са разбивали витрини и са влизали в магазини.

166 задържани до обяд

До обяд са били отчетени 140 акции с около 32 800 участници извън Париж, а на територията на страната са извършени 166 задържания, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация от обкръжението на министъра на вътрешните работи Лоран Нюнес.

В Париж полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия срещу групи с маски, които са хвърляли пиротехника, павета и други предмети по служителите. Автомобили са били подпалени, а магазини са били разграбени в отделни части на столицата.

Протестите съчетават недоволството от поскъпването на горивата и разходите за живот с продължаващото движение на гимназисти и студенти, които настояват за по-добри условия в училищата. Синдикатът CGT призовава за по-високи доходи и пенсии, по-ниски цени и защита на обществените услуги.

Източници: apnews.com, boursorama.com