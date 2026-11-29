Един български гражданин остава в болница „Норд“ в Марсилия, след като медицинският екип не е дал разрешение да бъде транспортиран по въздух до България. Състоянието му не позволява безопасен полет, а пациентът продължава да бъде под лекарско наблюдение. Възможно е да се наложи операция, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

По случая е проведена консултация между български и френски медицински специалисти. България има готовност да организира медицинска евакуация и на този пациент, но това ще стане едва след изрично разрешение от лекуващия екип във Франция. Към момента няма посочен срок, в който той може да бъде върнат у нас.

Ивкова се е срещнала с пострадалите българи и е разговаряла с тях. „Много изплашени и много травмирани“, заяви тя, описвайки състоянието им след инцидента.

Двама вече са във ВМА

По-рано военнотранспортният самолет „Спартан“ е върнал в България двама от пострадалите. Самолетът е кацнал в София през нощта, а двамата пациенти са настанени във Военномедицинската академия. Те са без опасност за живота, съобщи Катя Ивкова. Екипажът от лекар и медицинска сестра се е завърнал в София в 02:07 часа.

Припомняме, че инцидентите се развиха около футболната среща между „Олимпик“ (Марсилия) и „Левски“. Общо 11 български граждани са пострадали, по данни на NOVA. Петима са били откарани в болници, а шестима са получили медицинска помощ на стадиона, като информацията е цитирана от френската полиция.

За останалия в Марсилия пациент следващата стъпка ще зависи от лекарската преценка във Франция. При промяна в състоянието му и получено разрешение българските власти са готови да организират транспортирането му до страната.