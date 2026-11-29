Френските власти са започнали две съдебни разследвания след сблъсъците между привърженици на Олимпик Марсилия и Левски преди мача от Лига Европа на стадион „Велодром“. При безредиците са пострадали 11 български привърженици, петима от които са били откарани в болница, а шестима са получили медицинска помощ на място.

Едното разследване е за утежнено умишлено насилие, извършено с оръжие, от група и в спортен обект. Второто е за подбуждане към омраза заради предполагаеми нацистки поздрави и провокации от български привърженици. Двата случая са обявени от прокуратурата в Марсилия след инцидентите на 26 ноември.

Нуниес защити полицейската охрана

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниес определи мерките за сигурност като адекватни. В интервю за телевизия France 5 той заяви, че срещата предварително е била оценена като високорискова и за охраната са били ангажирани осем мобилни полицейски сили.

„Ще има съдебни разследвания. Но това не е, което искаме да виждаме във футбола“, заяви Лоран Нуниес.

Министърът осъди проявите на насилие и расизъм. По думите му в докладите за случилото се са били посочени нацистки поздрави и провокативно поведение. Нуниес определи като неприемливи и твърденията за расистки обиди и маймунски звуци, отправяни към цветнокож полицай.

Нуниес каза още, че ще разговаря с българския си колега за инцидентите. „Ще говоря с него със същата прямота“, заяви френският вътрешен министър.

УЕФА също започна процедура

Сблъсъците избухнаха около десет минути преди началото на мача. Според данните на френската полиция няколкостотин привърженици на Марсилия са се насочили към сектора, в който са били настанени около 500 фенове на Левски. Службите за сигурност са възстановили реда, а срещата започна по програма и завърши с победа на домакините с 1:0.

УЕФА е започнала отделна дисциплинарна процедура за инцидентите. Европейската футболна централа ще разглежда наличните доказателства и обстоятелствата около нарушаването на реда и сигурността на стадиона.

Френският клуб вече е бил санкциониран за нарушения на свои привърженици в европейски мачове, включително с частично затваряне на трибуна и условна санкция. Новата процедура може да доведе до допълнителни наказания, но конкретно решение все още няма.

Източници: bgnes.bg, lemonde.fr, afp.com