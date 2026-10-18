Голям пожар избухна във военна база в Канада

Голям пожар е възникнал във военната база CFB Wainwright в провинция Албърта, Канада. За инцидента съобщи премиерът Марк Карни, който го определи като „сериозен инцидент“.

„Сериозен инцидент, довел до голям пожар, е възникнал във CFB Wainwright в Албърта“, написа Карни. Той изрази подкрепа към военнослужещите и служителите, засегнати от случилото се.

Федералното правителство работи съвместно с правителството на Албърта и местните власти. Карни посочи, че е в постоянен контакт с премиера на провинцията Даниел Смит, както и че в координацията участват съответните министри и представители на институциите.

Към момента канадските власти не са съобщили как е започнал пожарът, какви са щетите и дали има пострадали. Няма и официално потвърдени данни за броя на евентуалните жертви. Разследването и действията на аварийните екипи продължават.

Снимка: YouTube

Източници: apnews.com