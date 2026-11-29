Канадският премиер Марк Карни заяви, че режимът на руския президент Владимир Путин „продължава бруталното наследство“ на Йосиф Сталин, като бомбардира Украйна. Изявлението беше направено по повод Деня за възпоменание на жертвите на Гладомора, отбелязан на 28 ноември.

„Почти век по-късно режимът на Владимир Путин поддържа това брутално наследство“, посочи Карни в официалното си послание. Той изброи ударите по украински църкви, училища и болници, принудителното извеждане на деца, разрушаването на селскостопанското производство и атаките срещу критичната енергийна инфраструктура преди зимата.

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Канадският премиер определи Гладомора като геноцид, организиран от съветския режим на Сталин през 1932 и 1933 г. По думите му гладът е бил умишлена кампания за подчиняване на украинския народ и заличаване на неговата национална идентичност и култура.

93 години от Гладомора

На 28 ноември Украйна отбеляза 93-ата годишнина от Гладомора. По време на изкуствено предизвикания глад милиони украинци умират, след като съветските власти изземват зърно и ограничават достъпа до храна. Украйна официално определя събитията като геноцид.

В Канада Денят за възпоменание на жертвите на Гладомора се отбелязва всяка година в четвъртата събота на ноември. Страната има значителна украинска общност, а канадските власти традиционно свързват паметта за глада с подкрепата за съвременна Украйна.

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Карни заяви, че Канада работи с Украйна и съюзниците си за постигането на справедлив и траен мир, който да гарантира суверенитета и дългосрочната сигурност на страната. Той подчерта, че бъдещето на Украйна трябва да бъде определяно единствено от украинския народ.

„Борбата на Украйна е наша борба, тяхната кауза е наша кауза, а независимостта им ще бъде наша победа“, заяви канадският премиер. Той припомни, че Канада подкрепя Украйна от началото на пълномащабното руско нахлуване през 2022 г. и изрази солидарност с украинците в страната и по света.

Източници: newsukraine.rbc.ua, apnews.com