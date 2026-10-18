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Голям пожар във военна база в Канада, има загинали и ранени

Голям пожар във военна база в Канада, има загинали и ранени

18 Октомври, 2026 04:47, обновена 18 Октомври, 2026 08:00 1 888 12

  • канада-
  • албърта-
  • военна база-
  • пожар-
  • марк карни

Инцидентът е станал в CFB Wainwright в Албърта

Голям пожар във военна база в Канада, има загинали и ранени - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Голям пожар е възникнал във военната база CFB Wainwright в провинция Албърта, Канада. За инцидента съобщи премиерът Марк Карни, който го определи като „сериозен инцидент“.

„Сериозен инцидент, довел до голям пожар, е възникнал във CFB Wainwright в Албърта“, написа Карни. Той изрази подкрепа към военнослужещите и служителите, засегнати от случилото се.

Федералното правителство работи съвместно с правителството на Албърта и местните власти. Карни посочи, че е в постоянен контакт с премиера на провинцията Даниел Смит, както и че в координацията участват съответните министри и представители на институциите.

Пожарът е причинил смъртта на хора и е ранил други, съобщи канадският министър на отбраната Дейвид Макгинти. Той не посочи точния брой на загиналите и пострадалите, нито уточни какво е предизвикало инцидента.

„Има както загинали, така и ранени в резултат на инцидент в базата“, заяви Макгинти. По думите му ситуацията остава „много активна и деликатна“. Кралската канадска конна полиция разследва случая, а допълнителна информация се очаква след изясняване на обстоятелствата.

Разследването и действията на аварийните екипи продължават.

Голям пожар във военна база в Канада, има загинали и ранени
Снимка: YouTube

Източници: apnews.com


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тц, тц, тц!

    32 2 Отговор
    Е, ние се досещаме, кой ще бъде набеден за виновен!😂

    05:47 18.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Много дълга

    25 4 Отговор
    Ръката на Путин бе. Чак до Канада стига. Западните либерали разбраха ли, че никой не е в безопасност.

    08:04 18.10.2026

  • 4 Баце

    30 4 Отговор
    Новината по нашите телевизии ще бъде следната:
    "Путин е преплувал океана под вода, за да не го видят и никой и не го е видял, а после със кибрит увит в найлон за да не се мокри е запалил пожара, но ние нямаме съмнение, че това е негово дело."
    Санкциите трябва да се увеличат, дайте пари.

    Коментиран от #11, #12

    08:05 18.10.2026

  • 5 Мдаа

    11 5 Отговор
    Да питат Гебрев кой и как ги прави тия работи и ще намерят поръчителя на запад от Ванкувър.

    08:15 18.10.2026

  • 6 Град Козлодуй

    11 1 Отговор
    Явно небрежно са пушели 😂😂😂 .

    08:17 18.10.2026

  • 7 Бизнес Инсайдър

    15 1 Отговор
    Охранителни камери са заслени отвън оградата Петров и Баширов да пушат и безгрижно да хвърлят незагасените фасове .

    08:19 18.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сигурно

    8 0 Отговор
    е руска хибридна атака ?

    08:26 18.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Уточнение

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Баце":

    Не с кибрит, а китайска запалка с руска газ, увита в севернокорейски силиконов плик.

    08:58 18.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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