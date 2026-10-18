Голям пожар във военна база в Канада, има загинали и ранени

Голям пожар е възникнал във военната база CFB Wainwright в провинция Албърта, Канада. За инцидента съобщи премиерът Марк Карни, който го определи като „сериозен инцидент“.

„Сериозен инцидент, довел до голям пожар, е възникнал във CFB Wainwright в Албърта“, написа Карни. Той изрази подкрепа към военнослужещите и служителите, засегнати от случилото се.

Федералното правителство работи съвместно с правителството на Албърта и местните власти. Карни посочи, че е в постоянен контакт с премиера на провинцията Даниел Смит, както и че в координацията участват съответните министри и представители на институциите.

Пожарът е причинил смъртта на хора и е ранил други, съобщи канадският министър на отбраната Дейвид Макгинти. Той не посочи точния брой на загиналите и пострадалите, нито уточни какво е предизвикало инцидента.

„Има както загинали, така и ранени в резултат на инцидент в базата“, заяви Макгинти. По думите му ситуацията остава „много активна и деликатна“. Кралската канадска конна полиция разследва случая, а допълнителна информация се очаква след изясняване на обстоятелствата.

Разследването и действията на аварийните екипи продължават.

Снимка: YouTube

Източници: apnews.com