Голям пожар във военна база в Канада, има загинали и ранени

Голям пожар е възникнал във военната база CFB Wainwright в провинция Албърта, Канада. За инцидента съобщи премиерът Марк Карни, който го определи като „сериозен инцидент“.
„Сериозен инцидент, довел до голям пожар, е възникнал във CFB Wainwright в Албърта“, написа Карни. Той изрази подкрепа към военнослужещите и служителите, засегнати от случилото се.
Федералното правителство работи съвместно с правителството на Албърта и местните власти. Карни посочи, че е в постоянен контакт с премиера на провинцията Даниел Смит, както и че в координацията участват съответните министри и представители на институциите.
Пожарът е причинил смъртта на хора и е ранил други, съобщи канадският министър на отбраната Дейвид Макгинти. Той не посочи точния брой на загиналите и пострадалите, нито уточни какво е предизвикало инцидента.
„Има както загинали, така и ранени в резултат на инцидент в базата“, заяви Макгинти. По думите му ситуацията остава „много активна и деликатна“. Кралската канадска конна полиция разследва случая, а допълнителна информация се очаква след изясняване на обстоятелствата.
Разследването и действията на аварийните екипи продължават.
Източници: apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тц, тц, тц!
05:47 18.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Много дълга
08:04 18.10.2026
4 Баце
"Путин е преплувал океана под вода, за да не го видят и никой и не го е видял, а после със кибрит увит в найлон за да не се мокри е запалил пожара, но ние нямаме съмнение, че това е негово дело."
Санкциите трябва да се увеличат, дайте пари.
Коментиран от #11, #12
08:05 18.10.2026
5 Мдаа
08:15 18.10.2026
6 Град Козлодуй
08:17 18.10.2026
7 Бизнес Инсайдър
08:19 18.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сигурно
08:26 18.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Уточнение
До коментар #4 от "Баце":Не с кибрит, а китайска запалка с руска газ, увита в севернокорейски силиконов плик.
08:58 18.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.