Четирима военни са загинали при пожара във военната база в Канада

Четирима военнослужещи са загинали, а десетки други са получили сериозни наранявания при експлозия и последвал пожар във военната база Уейнрайт в провинция Албърта, Канада. Броят на жертвите беше потвърден от премиера Марк Карни.
„Пожарът се разпространи бързо и обхвана канадската военна база Уейнрайт в провинция Албърта. Това е една от най-тежките трагедии, сполетявали канадските въоръжени сили на канадска територия в мирно време. Към този момент четирима военнослужещи са загинали, а десетки други са сериозно ранени“, заяви Карни пред журналисти в Отава.
По данни на канадското министерство на националната отбрана пожарът е започнал около 16:00 часа местно време на 17 октомври в тренировъчната зона на базата. Огънят бързо се е разпространил извън пределите ѝ, като силният вятър е затруднил действията на пожарникарите и спасителните екипи. В операцията са се включили военни и цивилни аварийни служби.
Разследването продължава
Причината за експлозията и пожара все още не е официално установена. Канадските въоръжени сили заявиха, че оценката на последиците продължава и че подробности за жертвите и пострадалите ще бъдат съобщавани след уведомяването на техните близки.
По-ранни медийни съобщения, позоваващи се на военни източници, говореха за най-малко седем загинали. По-късно премиерът потвърди четири смъртни случая сред военнослужещите. Разликата в съобщаваните данни отразява развиващата се ситуация и различния момент, в който са били направени изявленията.
Обявен е национален траур
Карни съобщи, че е изпратил няколко министри и висши военни ръководители на мястото на трагедията. Правителството е обявило период на траур в страната.„Разпоредих знамената на всички федерални сгради да бъдат свалени наполовина“, каза канадският премиер.
Базата Уейнрайт е един от основните центрове за подготовка на канадските сухопътни сили и редовно е домакин на мащабни военни учения. На този етап не са оповестени имената на загиналите, нито окончателният брой на ранените.
Източници: apnews.com, vancouver.citynews.ca, investing.com
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