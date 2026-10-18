Новини
Свят »
Канада »
Четирима военни са загинали при пожара във военната база в Канада

Четирима военни са загинали при пожара във военната база в Канада

18 Октомври, 2026 20:37, обновена 18 Октомври, 2026 20:40 506 5

  • канада-
  • марк карни-
  • военна база-
  • уейнрайт-
  • пожар

Десетки военнослужещи са сериозно ранени при експлозията и последвалия пожар в базата Уейнрайт в Албърта

Четирима военни са загинали при пожара във военната база в Канада - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Четирима военнослужещи са загинали, а десетки други са получили сериозни наранявания при експлозия и последвал пожар във военната база Уейнрайт в провинция Албърта, Канада. Броят на жертвите беше потвърден от премиера Марк Карни.

„Пожарът се разпространи бързо и обхвана канадската военна база Уейнрайт в провинция Албърта. Това е една от най-тежките трагедии, сполетявали канадските въоръжени сили на канадска територия в мирно време. Към този момент четирима военнослужещи са загинали, а десетки други са сериозно ранени“, заяви Карни пред журналисти в Отава.

По данни на канадското министерство на националната отбрана пожарът е започнал около 16:00 часа местно време на 17 октомври в тренировъчната зона на базата. Огънят бързо се е разпространил извън пределите ѝ, като силният вятър е затруднил действията на пожарникарите и спасителните екипи. В операцията са се включили военни и цивилни аварийни служби.

Разследването продължава

Причината за експлозията и пожара все още не е официално установена. Канадските въоръжени сили заявиха, че оценката на последиците продължава и че подробности за жертвите и пострадалите ще бъдат съобщавани след уведомяването на техните близки.

По-ранни медийни съобщения, позоваващи се на военни източници, говореха за най-малко седем загинали. По-късно премиерът потвърди четири смъртни случая сред военнослужещите. Разликата в съобщаваните данни отразява развиващата се ситуация и различния момент, в който са били направени изявленията.

Обявен е национален траур

Карни съобщи, че е изпратил няколко министри и висши военни ръководители на мястото на трагедията. Правителството е обявило период на траур в страната.

„Разпоредих знамената на всички федерални сгради да бъдат свалени наполовина“, каза канадският премиер.

Базата Уейнрайт е един от основните центрове за подготовка на канадските сухопътни сили и редовно е домакин на мащабни военни учения. На този етап не са оповестени имената на загиналите, нито окончателният брой на ранените.

Източници: apnews.com, vancouver.citynews.ca, investing.com


Канада
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Циник

    3 2 Отговор
    Бяха седем, вече са четири. Утре ще научим, че всички са живи, а е имало и девет новородени.

    20:44 18.10.2026

  • 2 Боруна Лом

    0 3 Отговор
    ТЕЗИ СЕ САМОИЗТЕПАХА, ! ДА НЕ СА БИЛИ НА МИСИЯ В УКРИЯ?

    20:44 18.10.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    1 2 Отговор
    Путин?! Няма как! Путин е!

    20:49 18.10.2026

  • 4 ФилоСоффа

    1 2 Отговор
    Пак изписват военни дали фира на фронта в Украйна .

    20:49 18.10.2026

  • 5 Новите Братушки

    1 0 Отговор
    И ще ви кажат всичките ей тея Ка.Путти : за всичко виновен е Путин !

    20:54 18.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания