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САЩ заплашиха ЕС с твърд отговор заради Starlink
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

САЩ заплашиха ЕС с твърд отговор заради Starlink

18 Октомври, 2026 20:55 2 976 26

  • старлинк-
  • андрю пуздър-
  • европейска комисия-
  • сателитни комуникации-
  • технологичен протекционизъм

Вашингтон предупреждава Брюксел да не ограничава американските технологични компании при разпределянето на сателитни честоти

САЩ заплашиха ЕС с твърд отговор заради Starlink - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати предупредиха Европейския съюз, че може да последва твърд ответен отговор, ако Брюксел въведе протекционистки правила срещу американски технологични компании, включително оператора на сателитната мрежа Starlink SpaceX. Предупреждението е отправено от посланика на САЩ в ЕС Андрю Пуздър и е цитирано от британския вестник Financial Times.

„Брюксел трябва да бъде внимателен“ и да отчете възможността за силна реакция от Вашингтон, казва Пуздър. По думите му мащабът на американския пазар дава на САЩ значителни възможности за ответни действия.

„Ако целта е да се намали конкурентоспособността на Съединените щати, тогава според мен това не е легитимна цел на този вид законодателство. Не можете да повишите конкурентоспособността на европейските компании, като подкопаете конкурентоспособността на американските“, заявява американският дипломат.

Какво предвижда предложението

Спорът е свързан с предложение на Европейската комисия за бъдещото разпределение на честотния спектър за мобилни сателитни услуги. Става дума за лентата от 2 GHz, която се използва за директна връзка между сателити и мобилни устройства. Технологията позволява телефони и други устройства да поддържат комуникация в райони без наземно мобилно покритие.

Комисията предлага една трета от спектъра да бъде запазена за правителствени услуги, критични комуникации, сигурност и отбрана. Този сегмент трябва да се обслужва от оператор от ЕС и да бъде свързан с европейската програма за сигурни сателитни комуникации IRIS².

Другите две трети са предвидени за търговски приложения, сред които услуги за директна връзка със смартфони, интернет на нещата, аварийни устройства и комуникации за пътници в самолети. Половината от този търговски ресурс ще бъде предназначена за европейски оператори, а останалата половина ще бъде отворена за европейски и неевропейски компании.

Starlink остава извън основния европейски сегмент

Така американски компании като SpaceX и операторът на Starlink могат да кандидатстват само за по-ограничената част от честотите. Същото се отнася и за други компании извън ЕС, включително американския сателитен бизнес на Amazon.

Реформата трябва да се приложи след изтичането през май 2027 г. на настоящите лицензи, предоставени на операторите Viasat и EchoStar. Европейската комисия представя промяната като мярка за устойчивост, сигурност и конкурентоспособност, докато Вашингтон я разглежда като възможно дискриминационно ограничаване на американски компании.

Окончателните правила все още трябва да преминат през законодателната процедура на Европейския съюз. Дотогава предстоят обсъждания за условията за участие, критериите за подбор и начина, по който ще бъде разпределен достъпът между европейски и чуждестранни оператори.

Източници: ft.com, reuters.com, euronews.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    44 18 Отговор
    Няма смисъл Сащ да се намесват ЕС сам ще се разруши от вътре навънка..! Истината е че ни очаква зверски глад невиждан досега..!

    Коментиран от #4, #14, #15

    21:00 18.10.2026

  • 2 Охаха

    22 6 Отговор
    Искат да отрежат на Бай Дончо ухото да не може да слухти говорят ли го за досиетата Е или просто му се присмиват😉

    21:01 18.10.2026

  • 3 Красимир Петров

    36 17 Отговор
    Европа и Украйна без САЩ са тотално щета

    Коментиран от #11

    21:02 18.10.2026

  • 4 България и българите мразят русия

    18 45 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Русия е в процес на разпад и фалит,а копейката за Европа се е загрижила

    Коментиран от #5, #10

    21:06 18.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Много Известен Съветски Актьор

    21 4 Отговор
    Да ги изнудваме, тези алчни американски мошеници. Имат пари. Стига аванси, за тези далавераджии.

    21:10 18.10.2026

  • 7 Мнение

    28 4 Отговор
    САЩ вече не са това, което бяха, нито икономически, нито военно. Могат да лаят като куче колкото искат, като Тръмп, който "присипна" от лай с нулев резултат.
    Но всички виждат как Китай отдавна ги изпревари във всички отношения, как Иран ги унижи, блокирани в една измислена от тях военна операция и как за да си запазят начина на живот са принудени да внасят дизел от Русия.
    Това е положението.

    Коментиран от #16

    21:14 18.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 До края на 2027 година

    11 2 Отговор
    Сащ няма да съществува!

    21:21 18.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Опа

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "Красимир Петров":

    Както и Русия без Китай, Иран и Северна Корея.

    Коментиран от #13

    21:26 18.10.2026

  • 12 Мнение

    22 3 Отговор
    Много отдавна слушаме за този "процес на разпад и фалит" на Русия, който обаче все още не е финализиран.
    По-вероятно е да станем свидетели на разпада на ЕС, преди това.

    Коментиран от #21

    21:27 18.10.2026

  • 13 Смехотворно

    5 12 Отговор

    До коментар #11 от "Опа":

    Северна Корея къде я броиш като сила, хе, хе, а Иран си имат свои проблеми ... доста големи сили си избрал за подкрепа на Русия хахаха.

    21:30 18.10.2026

  • 14 Пешо Кюстендилецо

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Оти зверски глад бе? Па я у градината си имам домати, краставици, праз лук, компир летоска, са сам набуал у буркани у мазето ми е пуно. Пасем си козите, млеко си имам, месо.
    Оти глад? Я нема как да съм гладен. Ябуки, сливи, грозие, вино, ракия сичко. Нещо си се убръкал зверски бате.

    Коментиран от #18, #22

    21:30 18.10.2026

  • 15 Eл Мунчо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Хорейшо ... такъв е плана ,който е на двеста години поне.

    21:40 18.10.2026

  • 16 Eл Мунчо

    2 11 Отговор

    До коментар #7 от "Мнение":

    Това са глупости ... основните технологии последните пет години в китай са американски и израелски патенти, правете си сметката.

    21:42 18.10.2026

  • 17 За 29€ на месец

    5 0 Отговор
    Супер бърз спътников интернет от Илон Мъск. ЕС няма да устои на ниската цена и операторите са принудени да смъкват цените!

    22:05 18.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Глупости

    1 0 Отговор
    разпределяне на сателитни честоти въобще няма и няма как да има

    Коментиран от #23

    22:25 18.10.2026

  • 20 Ареее черта

    0 0 Отговор
    Всички "сателитни честоти" са си български

    22:27 18.10.2026

  • 21 докато

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мнение":

    умните се наумуват лудите се налудуваха и в двете места

    22:29 18.10.2026

  • 22 све

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пешо Кюстендилецо":

    ти е пуно само у главата пусто

    22:33 18.10.2026

  • 23 Ел Мунчо

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Глупости":

    Може да има може и да няма , важното е режима на тока.

    22:35 18.10.2026

  • 24 Ква честота бре

    0 0 Отговор
    Старлинк постоянно променя честотите а и те са различни за качване, сваляне и при различните трансфери и оператори и дали са на открито или закрито и т.н

    22:36 18.10.2026

  • 25 Мхм

    1 0 Отговор
    Перфектна геополитика на САЩ. Някакъв си Старлинк вече е проблем за украйна. Важното е, че украйна иска още 70 милиарда евро от ЕС и ще ги получи. За да продължи войната, разпалена от англосаксите. До последния украинец...

    22:37 18.10.2026

  • 26 След година и 5-6 месеца

    0 0 Отговор
    Старлинк няма да има нито един сателит в космоса и ще е фалирал. Всички ще са с изтекъл жизнен цикъл и паднали или изгоряли и никакви честоти не им трябват. На 375 км. в орбита са и падат с 250-300 м на ден

    22:54 18.10.2026