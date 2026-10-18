САЩ заплашиха ЕС с твърд отговор заради Starlink

Съединените щати предупредиха Европейския съюз, че може да последва твърд ответен отговор, ако Брюксел въведе протекционистки правила срещу американски технологични компании, включително оператора на сателитната мрежа Starlink SpaceX. Предупреждението е отправено от посланика на САЩ в ЕС Андрю Пуздър и е цитирано от британския вестник Financial Times.
„Брюксел трябва да бъде внимателен“ и да отчете възможността за силна реакция от Вашингтон, казва Пуздър. По думите му мащабът на американския пазар дава на САЩ значителни възможности за ответни действия.„Ако целта е да се намали конкурентоспособността на Съединените щати, тогава според мен това не е легитимна цел на този вид законодателство. Не можете да повишите конкурентоспособността на европейските компании, като подкопаете конкурентоспособността на американските“, заявява американският дипломат.
Какво предвижда предложението
Спорът е свързан с предложение на Европейската комисия за бъдещото разпределение на честотния спектър за мобилни сателитни услуги. Става дума за лентата от 2 GHz, която се използва за директна връзка между сателити и мобилни устройства. Технологията позволява телефони и други устройства да поддържат комуникация в райони без наземно мобилно покритие.
Комисията предлага една трета от спектъра да бъде запазена за правителствени услуги, критични комуникации, сигурност и отбрана. Този сегмент трябва да се обслужва от оператор от ЕС и да бъде свързан с европейската програма за сигурни сателитни комуникации IRIS².
Другите две трети са предвидени за търговски приложения, сред които услуги за директна връзка със смартфони, интернет на нещата, аварийни устройства и комуникации за пътници в самолети. Половината от този търговски ресурс ще бъде предназначена за европейски оператори, а останалата половина ще бъде отворена за европейски и неевропейски компании.
Starlink остава извън основния европейски сегмент
Така американски компании като SpaceX и операторът на Starlink могат да кандидатстват само за по-ограничената част от честотите. Същото се отнася и за други компании извън ЕС, включително американския сателитен бизнес на Amazon.
Реформата трябва да се приложи след изтичането през май 2027 г. на настоящите лицензи, предоставени на операторите Viasat и EchoStar. Европейската комисия представя промяната като мярка за устойчивост, сигурност и конкурентоспособност, докато Вашингтон я разглежда като възможно дискриминационно ограничаване на американски компании.
Окончателните правила все още трябва да преминат през законодателната процедура на Европейския съюз. Дотогава предстоят обсъждания за условията за участие, критериите за подбор и начина, по който ще бъде разпределен достъпът между европейски и чуждестранни оператори.
Източници: ft.com, reuters.com, euronews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
Коментиран от #4, #14, #15
21:00 18.10.2026
2 Охаха
21:01 18.10.2026
3 Красимир Петров
Коментиран от #11
21:02 18.10.2026
4 България и българите мразят русия
До коментар #1 от "Робот":Русия е в процес на разпад и фалит,а копейката за Европа се е загрижила
Коментиран от #5, #10
21:06 18.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Много Известен Съветски Актьор
21:10 18.10.2026
7 Мнение
Но всички виждат как Китай отдавна ги изпревари във всички отношения, как Иран ги унижи, блокирани в една измислена от тях военна операция и как за да си запазят начина на живот са принудени да внасят дизел от Русия.
Това е положението.
Коментиран от #16
21:14 18.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 До края на 2027 година
21:21 18.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Опа
До коментар #3 от "Красимир Петров":Както и Русия без Китай, Иран и Северна Корея.
Коментиран от #13
21:26 18.10.2026
12 Мнение
По-вероятно е да станем свидетели на разпада на ЕС, преди това.
Коментиран от #21
21:27 18.10.2026
13 Смехотворно
До коментар #11 от "Опа":Северна Корея къде я броиш като сила, хе, хе, а Иран си имат свои проблеми ... доста големи сили си избрал за подкрепа на Русия хахаха.
21:30 18.10.2026
14 Пешо Кюстендилецо
До коментар #1 от "Робот":Оти зверски глад бе? Па я у градината си имам домати, краставици, праз лук, компир летоска, са сам набуал у буркани у мазето ми е пуно. Пасем си козите, млеко си имам, месо.
Оти глад? Я нема как да съм гладен. Ябуки, сливи, грозие, вино, ракия сичко. Нещо си се убръкал зверски бате.
Коментиран от #18, #22
21:30 18.10.2026
15 Eл Мунчо
До коментар #1 от "Робот":Хорейшо ... такъв е плана ,който е на двеста години поне.
21:40 18.10.2026
16 Eл Мунчо
До коментар #7 от "Мнение":Това са глупости ... основните технологии последните пет години в китай са американски и израелски патенти, правете си сметката.
21:42 18.10.2026
17 За 29€ на месец
22:05 18.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Глупости
Коментиран от #23
22:25 18.10.2026
20 Ареее черта
22:27 18.10.2026
21 докато
До коментар #12 от "Мнение":умните се наумуват лудите се налудуваха и в двете места
22:29 18.10.2026
22 све
До коментар #14 от "Пешо Кюстендилецо":ти е пуно само у главата пусто
22:33 18.10.2026
23 Ел Мунчо
До коментар #19 от "Глупости":Може да има може и да няма , важното е режима на тока.
22:35 18.10.2026
24 Ква честота бре
22:36 18.10.2026
25 Мхм
22:37 18.10.2026
26 След година и 5-6 месеца
22:54 18.10.2026