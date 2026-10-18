САЩ заплашиха ЕС с твърд отговор заради Starlink

Съединените щати предупредиха Европейския съюз, че може да последва твърд ответен отговор, ако Брюксел въведе протекционистки правила срещу американски технологични компании, включително оператора на сателитната мрежа Starlink SpaceX. Предупреждението е отправено от посланика на САЩ в ЕС Андрю Пуздър и е цитирано от британския вестник Financial Times.

„Брюксел трябва да бъде внимателен“ и да отчете възможността за силна реакция от Вашингтон, казва Пуздър. По думите му мащабът на американския пазар дава на САЩ значителни възможности за ответни действия.

Какво предвижда предложението

„Ако целта е да се намали конкурентоспособността на Съединените щати, тогава според мен това не е легитимна цел на този вид законодателство. Не можете да повишите конкурентоспособността на европейските компании, като подкопаете конкурентоспособността на американските“, заявява американският дипломат.

Спорът е свързан с предложение на Европейската комисия за бъдещото разпределение на честотния спектър за мобилни сателитни услуги. Става дума за лентата от 2 GHz, която се използва за директна връзка между сателити и мобилни устройства. Технологията позволява телефони и други устройства да поддържат комуникация в райони без наземно мобилно покритие.

Комисията предлага една трета от спектъра да бъде запазена за правителствени услуги, критични комуникации, сигурност и отбрана. Този сегмент трябва да се обслужва от оператор от ЕС и да бъде свързан с европейската програма за сигурни сателитни комуникации IRIS².

Другите две трети са предвидени за търговски приложения, сред които услуги за директна връзка със смартфони, интернет на нещата, аварийни устройства и комуникации за пътници в самолети. Половината от този търговски ресурс ще бъде предназначена за европейски оператори, а останалата половина ще бъде отворена за европейски и неевропейски компании.

Starlink остава извън основния европейски сегмент

Така американски компании като SpaceX и операторът на Starlink могат да кандидатстват само за по-ограничената част от честотите. Същото се отнася и за други компании извън ЕС, включително американския сателитен бизнес на Amazon.

Реформата трябва да се приложи след изтичането през май 2027 г. на настоящите лицензи, предоставени на операторите Viasat и EchoStar. Европейската комисия представя промяната като мярка за устойчивост, сигурност и конкурентоспособност, докато Вашингтон я разглежда като възможно дискриминационно ограничаване на американски компании.

Окончателните правила все още трябва да преминат през законодателната процедура на Европейския съюз. Дотогава предстоят обсъждания за условията за участие, критериите за подбор и начина, по който ще бъде разпределен достъпът между европейски и чуждестранни оператори.

Източници: ft.com, reuters.com, euronews.com