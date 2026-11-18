Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква възможно най-скоро решение за отпускането на заем от 45 милиарда евро от Европейския съюз. По думите му средствата са необходими за финансирането на войната срещу Русия и за покриване на бюджетния дефицит на Украйна.

„Наистина се надяваме предложението на Европейската комисия, целящо да осигури средства за войната в Украйна през следващата година, както и да покрие бюджетния ѝ дефицит, да бъде прието възможно най-скоро“, написа Зеленски в социалните мрежи.

Заемът ще бъде обвързан с руски обезщетения

Европейската комисия предложи държавите от ЕС да осигурят на Украйна нов заем от 45 милиарда евро за следващата година. Условието, посочено в предложението, е Киев да изплати средствата, ако Русия осигури обезщетение за нанесените от войната вреди.

Това означава, че предложеното финансиране не е безвъзмездна помощ. То е предназначено да осигури необходимия ресурс за украинската държава в условията на продължаващата война и на бюджетен недостиг.

Решението все още не е окончателно

Предложението на Европейската комисия предстои да бъде прието от държавите членки на Европейския съюз. Именно затова Зеленски настоява процедурата да приключи възможно най-скоро, така че средствата да бъдат осигурени за Украйна през следващата година.

Към момента е потвърдено представянето на предложението за заема, но не и окончателното решение за отпускането му. Украинският президент определи бързото му приемане като необходимо за военните нужди и за стабилизирането на бюджета на страната.