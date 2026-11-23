Европейската комисия предлага нови визови ограничения за руски граждани като част от 22-рия пакет санкции срещу Русия. Предложенията бяха обявени от председателя на комисията Урсула фон дер Лайен, която заяви, че натискът върху Москва ще продължи, докато Русия не покаже „истинско намерение да постигне траен мир в Украйна“.

Пакетът все още не е в сила. За приемането му е необходимо съгласието на всички държави от Европейския съюз.

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Забрана за влизане на участници във войната

Една от основните мерки е забрана за влизане в ЕС на бивши руски военнослужещи и други участници във войната срещу Украйна. Ограничението вече е предвидено като основа в 21-вия пакет санкции, приет през юли, и обхваща всички лица, воювали в състава на руските въоръжени сили след 24 февруари 2022 г., независимо от гражданството им.

За прилагането му Европейската комисия е приела актуализирани препоръки и нови инструменти, сред които въпросник за военната служба. Кога забраната ще започне да действа, ще решат държавите от ЕС в Съвета.

„Този, който воюва на страната на Русия срещу Украйна, не е добре дошъл в Европа“, заяви еврокомисарят по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер.

В отделно съобщение Брунер предлага туристическите визи за руски граждани да се издават само в „отделни документално обосновани случаи“. Не е уточнено какви конкретни ситуации ще попадат в тази категория.

На външните граници на ЕС всеки руски гражданин ще подлежи на индивидуална проверка. Данните за отказан достъп ще се въвеждат в обща информационна система, така че отказът да не може лесно да бъде заобиколен чрез повторен опит на друга граница. Според предложението правозащитници, опозиционери и независими журналисти, които се нуждаят от защита, трябва да запазят възможността да я получат.

Ограничения за спорта и културата

Комисията предлага руски отбори и спортисти да не участват в състезания в ЕС под руския флаг или с официални национални символи. Предвиждат се и засилени проверки за артисти, подкрепяни от руските власти.

Предлага се още ограничаване на финансовите потоци от руски спонсори към европейски спортни и културни организации, както и забрана руски граждани да заемат ръководни длъжности в спортни федерации, базирани в Европа. Отделна мярка би ограничила възможността европейски граждани да продължат да заемат ръководни позиции в компании в Русия.

Още банки и кораби в санкционния списък

По думите на фон дер Лайен забраната за транзакции ще бъде разширена към още около 60 руски банки, които ще бъдат изключени от системата SWIFT. Ограниченията ще обхванат и криптовалутни и платежни мрежи в Русия и трети страни, за които се смята, че подпомагат заобикалянето на санкциите.

Европейската комисия предлага също разширяване на забраната за услуги за руския енергиен сектор. Европейски компании няма да могат да помагат за изграждането, експлоатацията и ремонта на енергийна инфраструктура, включително нефтопреработвателни предприятия. За първи път мярката ще обхване и услуги в електроенергетиката.

В санкционния списък се предвижда да бъдат добавени над 70 кораба от руския сенчест флот. Предлага се и забрана за всички танкери, застраховани в Русия, но механизмът за прилагането на тази мярка все още не е уточнен.

Източници: dw.com