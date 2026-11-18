Европейската комисия предложи заем от 45 млрд. евро за Украйна през 2027 г. Средствата трябва да покрият около две трети от очаквания недостиг във финансирането на Киев, който възлиза на приблизително 70 млрд. евро.

Предложението беше представено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Брюксел. Планът предвижда Украйна да започне да погасява заема едва след като Русия изплати военни репарации за щетите, причинени на украинска територия.

„Смятаме, че това е най-добрият начин да дадем на Украйна силна позиция на масата за преговори“, заяви Урсула фон дер Лайен.

По думите ѝ предложеното финансиране ще помогне на Украйна да продължи отбраната си срещу руската инвазия, започнала през 2022 г., като същевременно запази по-силна позиция при евентуални преговори.

Останалите средства трябва да дойдат от партньорите

Заемът от 45 млрд. евро няма да покрие целия очакван недостиг. Останалата част от необходимите средства се очаква да бъде осигурена от други международни партньори на Киев.

Предложението трябва да бъде одобрено от държавите членки на Европейския съюз. До окончателното му приемане то остава план на Европейската комисия, а конкретното предоставяне на средствата ще зависи от последващите решения на европейските институции.

Част от общ пакет за 2026 и 2027 г.

Новото предложение е свързано с вече договорена европейска финансова рамка от 90 млрд. евро за Украйна. Тя е предназначена да осигури подкрепа на Киев през 2026 и 2027 г., докато страната продължава да се отбранява и да покрива бюджетните си нужди.

Европейската комисия представя 45-те млрд. евро като оставащата част от тази рамка за 2027 г. Според институцията заемът трябва да даде на украинските власти по-голяма предвидимост при планирането на разходите и да ограничи риска от финансов недостиг през следващата година.

Източници: news.bg