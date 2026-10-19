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Пожарът в канадската военна база: 19 от 39-те в болница са в критично състояние

Пожарът в канадската военна база: 19 от 39-те в болница са в критично състояние

19 Октомври, 2026 05:52, обновена 19 Октомври, 2026 06:09 1 247 6

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  • албърта-
  • уейнрайт

Четирима военнослужещи са загинали при огъня в база „Уейнрайт“ в Албърта. Пожарът е избухнал по време на военно обучение и причината още се разследва

Пожарът в канадската военна база: 19 от 39-те в болница са в критично състояние - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четирима канадски военнослужещи са загинали, а 39 души са настанени в болница след бързо разпространил се пожар в база „Уейнрайт“ в провинция Албърта. Най-малко 19 от пострадалите са в критично състояние, осем са стабилни, а 12 получават медицинска помощ за по-леки наранявания, съобщи премиерът на Албърта Даниел Смит.

Пожарът е избухнал на 17 октомври в тренировъчната зона на базата, докато военнослужещи са участвали в интензивно обучение с бойни боеприпаси. По данни на канадските въоръжени сили огънят се е разпространил бързо извън зоната, подпомогнат от силен вятър.

Командирът на 1-ва канадска дивизия генерал-майор Уейд Рътланд заяви, че огънят е изминал около един километър за приблизително 36 секунди след внезапна промяна на вятъра.

„Огънят беше на километър разстояние, когато вятърът се промени. Не е нормално пожар да измине километър за 36 секунди“, каза Рътланд.

По думите му военното командване е знаело за пожара няколко часа по-рано, но е преценило, че той е под контрол и обучението може да продължи. След промяната на вятъра пламъците са достигнали района, в който се е провеждала тренировката, за по-малко от минута. Причината за възникването на пожара все още не е установена.

Пострадалите са транспортирани до четири болници

Ранените са били откарани от Уейнрайт до четири лечебни заведения в провинцията: болницата на Университета на Албърта и болницата „Роял Александра“ в Едмънтън, медицинския център „Футхилс“ в Калгари и регионалната болница в Ред Диър.

За реакцията са били използвани 22 наземни линейки, шест самолета и два медицински хеликоптера. В няколко болници е бил въведен режим „оранжев код“ заради едновременното приемане на множество тежко пострадали пациенти. По-късно извънредният режим е отменен, а здравните власти съобщиха, че всички пострадали са локализирани и няма хора, които да чакат транспорт.

Част от ранените са с тежки изгаряния и може да се нуждаят от интензивно лечение в продължение на седмици или месеци, заяви Смит. Местната болница в Уейнрайт не е проектирана за инцидент с толкова много пострадали, но медицинските екипи са били подпомогнати от служители и ресурси от други части на провинцията.

Няма данни за терористична дейност

Загиналите са сержант Морган Уонг и редниците Шон Фарел, Ейдън Гулдинг и Хейдън Ликермак. Всички са били свързани с 3-ти батальон на леката пехота „Принцеса Патриша“, базиран в Едмънтън, като Уонг е служил и в полка „Роял Едмънтън“.

Канадските въоръжени сили заявиха, че засега няма данни пожарът да е резултат от терористична дейност. Разследването продължава и включва проверка на условията на терена, растителността и начина, по който огънят се е разпространил.

Премиерът Марк Карни определи случилото се като „една от най-тежките мирновременни трагедии“ за канадските въоръжени сили на територията на страната. Той нареди знамената на федералните сгради да бъдат свалени наполовина и заяви: „Ще се грижим за ранените през всеки етап от възстановяването им и ще бъдем до семействата им толкова дълго, колкото е необходимо.“

Източници: apnews.com, vancouver.citynews.ca, abc.net.au


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин отново

    8 1 Отговор
    Путин ще да е. Обявете още санкции

    Коментиран от #2

    06:01 19.10.2026

  • 2 хихи

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин отново":

    Не е Путин!
    Този път е Тръмп!?

    06:15 19.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 УЖАС

    2 0 Отговор
    Пожарът е избухнал по време на военно обучение и причината НАЙ ВЕРОЯТНО Е ПУТИН.

    06:49 19.10.2026

  • 5 Ботю Ботев

    2 1 Отговор
    Почеркът е като при ГЕБРЕВ, следите водят към Путин. След като унищожи антените на старлинк, сега подхвана базите.

    06:51 19.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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