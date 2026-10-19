В Австрия: Самолет на Austrian Airlines кацна в София заради заплаха

Самолет на Austrian Airlines, изпълняващ полет OS82 от Тел Авив за Виена, беше отклонен към София след сигнал за бомбена заплаха. На борда на Airbus A320 е имало 51 пътници и шестима членове на екипажа. Машината е кацнала безопасно на летище София в неделя вечерта.

Austrian Airlines потвърди, че срещу полета е отправена заплаха, заради която е било необходимо междинно кацане в българската столица. „Можем да потвърдим, че е отправена заплаха срещу полет OS82 от Тел Авив до Виена, което наложи кацане в София“, заяви говорител на авиокомпанията пред USA Today.

Изтребител е съпроводил самолета до София

Според българското Министерство на транспорта и съобщенията екипажът е съобщил за сигнал за бомбена заплаха, докато самолетът е бил близо до границата с Румъния. След това екипажът е взел решение за извънредно кацане в София.

По установените процедури изтребител на българските Военновъздушни сили е съпроводил гражданския самолет до летището. След кацането пътниците са били свалени от борда, а е сформиран щаб и е започнала проверка на машината.

Пътниците ще бъдат пренасочени

Austrian Airlines съобщи, че самолетът се претърсва и че пътниците ще бъдат пренасочени към алтернативен полет след приключване на проверката. Към момента няма потвърдени данни за открито взривно устройство или за пострадали.

Ройтерс посочи, че първоначално не е могъл да провери самостоятелно всички подробности около сигнала, докато по-късно авиокомпанията е потвърдила отклоняването на полета и броя на хората на борда.

Източници: devdiscourse.com, apnews.com, news.sky.com