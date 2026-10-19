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В Австрия: Самолет на Austrian Airlines кацна в София заради заплаха

В Австрия: Самолет на Austrian Airlines кацна в София заради заплаха

19 Октомври, 2026 06:59 693 6

  • austrian airlines-
  • летище софия-
  • бомбена заплаха-
  • тел авив-
  • виена

Полетът от Тел Авив за Виена е бил отклонен след сигнал за бомбена заплаха. На борда е имало 51 пътници и шестима членове на екипажа

В Австрия: Самолет на Austrian Airlines кацна в София заради заплаха - 1
Снимкa: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолет на Austrian Airlines, изпълняващ полет OS82 от Тел Авив за Виена, беше отклонен към София след сигнал за бомбена заплаха. На борда на Airbus A320 е имало 51 пътници и шестима членове на екипажа. Машината е кацнала безопасно на летище София в неделя вечерта.

Austrian Airlines потвърди, че срещу полета е отправена заплаха, заради която е било необходимо междинно кацане в българската столица. „Можем да потвърдим, че е отправена заплаха срещу полет OS82 от Тел Авив до Виена, което наложи кацане в София“, заяви говорител на авиокомпанията пред USA Today.

Изтребител е съпроводил самолета до София

Според българското Министерство на транспорта и съобщенията екипажът е съобщил за сигнал за бомбена заплаха, докато самолетът е бил близо до границата с Румъния. След това екипажът е взел решение за извънредно кацане в София.

По установените процедури изтребител на българските Военновъздушни сили е съпроводил гражданския самолет до летището. След кацането пътниците са били свалени от борда, а е сформиран щаб и е започнала проверка на машината.

Пътниците ще бъдат пренасочени

Austrian Airlines съобщи, че самолетът се претърсва и че пътниците ще бъдат пренасочени към алтернативен полет след приключване на проверката. Към момента няма потвърдени данни за открито взривно устройство или за пострадали.

Ройтерс посочи, че първоначално не е могъл да провери самостоятелно всички подробности около сигнала, докато по-късно авиокомпанията е потвърдила отклоняването на полета и броя на хората на борда.

Източници: devdiscourse.com, apnews.com, news.sky.com


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Щом е от Тел авив е ясна работата.

    07:05 19.10.2026

  • 2 Някой си

    6 3 Отговор
    И защо в София, а не в Букурещ??

    07:09 19.10.2026

  • 3 Щъркел

    2 0 Отговор
    Изтребителя е бил F 16 панелен блок 70 от жк.Люлин .🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    07:20 19.10.2026

  • 4 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ПЪЛЕН С ЖЪЛТИ ЗВЕЗДИ

    07:20 19.10.2026

  • 5 Тая чума Израел

    3 0 Отговор
    Ще ни донесе само проблеми!
    Не ги искаме!
    Защо не са се върнади в Румъния?
    Нали Радев е по догиката? Щом са ударили украински кораби, значи са руснаците, ами и тук е така. Нали са били до самата румънска граница? Значи трябва да минат през пространството на половин Ъългария, вместо да се върнат в Румъния?

    07:25 19.10.2026

  • 6 ВСЕ ПРОБЛЕМИ

    2 0 Отговор
    С тези евреи бе.

    07:25 19.10.2026