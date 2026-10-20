Ситуацията в Олешки е ужасяваща: храна няма, улиците са осеяни с телата на цивилни

Жителите на окупираните Олешки в Херсонска област са на ръба на глада, без редовни доставки на храна, питейна вода и достатъчна медицинска помощ. Последната редовна доставка е пристигнала на 26 май, а градът е откъснат от външния свят заради минни полета и атаки с дронове, съобщи The Times.

Една от малкото жителки, успели да достигнат територия под украински контрол през септември, е разказала пред британското издание за условията в града. Името ѝ е променено от съображения за сигурност. Наталия заявява, че в Олешки няма електричество, газ или питейна вода, а медицинската помощ е на най-ниско ниво.

„Лятото все още някак се държахме. Имахме градина и оцелявахме с това, което отглеждахме. Но в края на август всичко свърши и повече нищо не пристигна. Всяка сутрин се събуждаш и мислиш: какво ще ядем днес?“

По думите ѝ по улиците има тела на цивилни, загинали от мини или дронове. Наталия твърди също, че част от хората са починали в домовете си през миналата зима, когато температурите са паднали до минус 10 градуса, а телата им още не са били прибрани. Някои са били изядени от бездомни кучета.

В града са останали до 2000 души

Преди пълномащабната война в Олешки са живели около 24 000 души. По данни на Татяна Хасаненко, ръководител на градската военна администрация в изгнание, в момента там са останали не повече от 2000 жители, сред които 35 деца. Много от тях са възрастни или лежащо болни и според Хасаненко няма да преживеят зимата без евакуация.

Олешки са под руска окупация от началото на пълномащабното нахлуване. Градът се превръща във фронтова зона през ноември 2022 г., след като руските войски се изтеглят през Днепър от Херсон. През 2023 г. районът е засегнат и от наводнението след разрушаването на Каховската язовирна стена, при което според публикацията на The Times са загинали стотици хора.

Наталия разказва, че жителите не могат да внасят храна или да напускат града, а обстрелът продължава денем и нощем. По думите ѝ руските войници са забранили риболова и събирането на дърва. Част от местните жители пътуват до контролирания от руските сили Раденск, за да носят храна на възрастни роднини. Маршрутът минава през район, наричан „Пътя на смъртта“, с мини, изгорели автомобили и постоянна опасност от атаки с дронове.

Украйна обсъжда евакуация на хиляди цивилни

Украинският външен министър Андрей Сибига заяви, че в болниците са свършили лекарствата, а семейства оцеляват с остатъци от зеленчуци, консерви и охлюви. Според Хасаненко доставената с дронове украинска помощ частично е била конфискувана, а жители, които са я получили, са били задържани.

На 4 октомври украински военнослужещи доставиха с дронове близо 4 тона хуманитарен товар в Олешки, включително храни, лекарства и детски комплекти. Операцията е била втори опит за доставка на помощ до окупирания град.

Украинският омбудсман Дмитрий Лубинец съобщи, че се обсъжда евакуацията на около 6000 цивилни от Олешковската община и още шест близки населени места. Сред тях може да има до 200 деца. По думите му Украйна и Русия съгласуват последните въпроси, включително осигуряването на режим на тишина. В самите Олешки, според различната оценка на украинската страна, могат да се намират до 2000 души.

Източници: unian.net, thetimes.com, pravda.com.ua