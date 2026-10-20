Ситуацията в Олешки е ужасяваща: храна няма, улиците са осеяни с телата на цивилни

Жителите на окупираните Олешки в Херсонска област са на ръба на глада, без редовни доставки на храна, питейна вода и достатъчна медицинска помощ. Последната редовна доставка е пристигнала на 26 май, а градът е откъснат от външния свят заради минни полета и атаки с дронове, съобщи The Times.
Една от малкото жителки, успели да достигнат територия под украински контрол през септември, е разказала пред британското издание за условията в града. Името ѝ е променено от съображения за сигурност. Наталия заявява, че в Олешки няма електричество, газ или питейна вода, а медицинската помощ е на най-ниско ниво.„Лятото все още някак се държахме. Имахме градина и оцелявахме с това, което отглеждахме. Но в края на август всичко свърши и повече нищо не пристигна. Всяка сутрин се събуждаш и мислиш: какво ще ядем днес?“
По думите ѝ по улиците има тела на цивилни, загинали от мини или дронове. Наталия твърди също, че част от хората са починали в домовете си през миналата зима, когато температурите са паднали до минус 10 градуса, а телата им още не са били прибрани. Някои са били изядени от бездомни кучета.
В града са останали до 2000 души
Преди пълномащабната война в Олешки са живели около 24 000 души. По данни на Татяна Хасаненко, ръководител на градската военна администрация в изгнание, в момента там са останали не повече от 2000 жители, сред които 35 деца. Много от тях са възрастни или лежащо болни и според Хасаненко няма да преживеят зимата без евакуация.
Олешки са под руска окупация от началото на пълномащабното нахлуване. Градът се превръща във фронтова зона през ноември 2022 г., след като руските войски се изтеглят през Днепър от Херсон. През 2023 г. районът е засегнат и от наводнението след разрушаването на Каховската язовирна стена, при което според публикацията на The Times са загинали стотици хора.
Наталия разказва, че жителите не могат да внасят храна или да напускат града, а обстрелът продължава денем и нощем. По думите ѝ руските войници са забранили риболова и събирането на дърва. Част от местните жители пътуват до контролирания от руските сили Раденск, за да носят храна на възрастни роднини. Маршрутът минава през район, наричан „Пътя на смъртта“, с мини, изгорели автомобили и постоянна опасност от атаки с дронове.
Украйна обсъжда евакуация на хиляди цивилни
Украинският външен министър Андрей Сибига заяви, че в болниците са свършили лекарствата, а семейства оцеляват с остатъци от зеленчуци, консерви и охлюви. Според Хасаненко доставената с дронове украинска помощ частично е била конфискувана, а жители, които са я получили, са били задържани.
На 4 октомври украински военнослужещи доставиха с дронове близо 4 тона хуманитарен товар в Олешки, включително храни, лекарства и детски комплекти. Операцията е била втори опит за доставка на помощ до окупирания град.
Украинският омбудсман Дмитрий Лубинец съобщи, че се обсъжда евакуацията на около 6000 цивилни от Олешковската община и още шест близки населени места. Сред тях може да има до 200 деца. По думите му Украйна и Русия съгласуват последните въпроси, включително осигуряването на режим на тишина. В самите Олешки, според различната оценка на украинската страна, могат да се намират до 2000 души.
Източници: unian.net, thetimes.com, pravda.com.ua
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити
Коментиран от #24, #50
07:07 20.10.2026
2 Под руска окупация от 5 години
Коментиран от #13, #28
07:08 20.10.2026
3 стоян георгиев
Коментиран от #26
07:11 20.10.2026
4 Ха ха ха
Коментиран от #10
07:11 20.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ееех….
07:14 20.10.2026
8 В природата зеленото е символ на живот
Коментиран от #33
07:15 20.10.2026
9 Дзак
Коментиран от #48
07:15 20.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 КОГАТО РУСКАТА АРМИЯ ОСВОБОДИ ГРАДА
07:16 20.10.2026
12 Един
07:18 20.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Боруна Лом
Коментиран от #32
07:18 20.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ъъъ
А откъде се взеха труповете по улицата? От 24К са останали 2К, предимно болни(който е можал е избягал от града), но улиците са осеяни с трупове....Тази пък уж е избягала и сега уж разказва....Изобщо, британците тук малко са се поувлекли с небивалиците.... 🤣
Коментиран от #53
07:19 20.10.2026
17 име
Коментиран от #46
07:21 20.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Йеврозона
Коментиран от #25
07:23 20.10.2026
21 Манячка
07:23 20.10.2026
22 Феликс
До коментар #10 от "К.О.Т..А.К 🐱":Слагат разни работи и в котешката храна, внимавай
07:25 20.10.2026
23 Миташки
Каква е тая мания по него!?
Киев гори, ток няма, вода няма, вони отходно навсякъде въпреки, че храна няма! А и в другите градове става така
Вий Олешки та Олешки всеки ден!
Коментиран от #40
07:29 20.10.2026
24 Не пише
До коментар #1 от "Тити":кой е минерал пътя за доставки. Очевидно не са руските войски, след като градът е под техен контрол.
07:33 20.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 българските земи
До коментар #2 от "Под руска окупация от 5 години":също бяха под руска окупация и така получихме Освобождение от османския гнет..
07:45 20.10.2026
29 Джамбаза
Украина е минирала собствените си градове и села.
Русия напредва.
Украинците бягат.
07:46 20.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Вале-каро
07:48 20.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Антирашист 4735
До коментар #8 от "В природата зеленото е символ на живот":Фашизмът е в просия,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !
Коментиран от #41, #49
07:58 20.10.2026
34 Фен
08:01 20.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 А ти
До коментар #32 от "Антирашист 4734":би ли жертва живота си за Тази родина?
08:02 20.10.2026
37 Тея се
Мерц, Джонсън, Урсула, Кая, Микрон с радост ще приемат главните роли на трупове! И без това са политически такива...
08:04 20.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Гледай ти, как са ОСЕЯНИ...
08:08 20.10.2026
40 Хмм
До коментар #23 от "Миташки":аз прочетох друга информация, жителка успяла да избяга казва, че ВСУ избиват жителите, щом са останали значи очакват руснаците
08:09 20.10.2026
41 Мишел
До коментар #33 от "Антирашист 4735":Няма никакви шансове фашизмът да е в държавата, където фашистите са избили 28 000 000 човека
08:13 20.10.2026
42 Пенко мешерето
08:23 20.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Аззззззззз
08:26 20.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Гандалф
08:31 20.10.2026
48 гого
До коментар #9 от "Дзак":руснаците
08:34 20.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Прем
До коментар #1 от "Тити":АТО извършван от украинците продължава. Свикнали са от 2014 година
08:37 20.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Историк
08:40 20.10.2026
53 Тези статии тип
До коментар #16 от "Ъъъ":пропаганда са предназначени точно за западналата аудитория, а там на запад не виждат по-далеч от носа си. Стават и се бунтуват когато им бръкнеш здраво в джоба иначе вярват на това, което им кажат и го приемат за чиста монета. Ние несме като тях и за това трудно ни лъжат и се провалят с тъпанарска та си плитка пропаганда. Е, има и такива наши безмозъчни субекти, които им вярват, но те са единични случаи на фона на цялото.
08:41 20.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.