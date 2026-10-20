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Ситуацията в Олешки е ужасяваща: храна няма, улиците са осеяни с телата на цивилни
  Тема: Украйна

Ситуацията в Олешки е ужасяваща: храна няма, улиците са осеяни с телата на цивилни

20 Октомври, 2026 07:03 3 247 54

  • олешки-
  • украйна-
  • руска окупация-
  • евакуация-
  • хуманитарна криза

Жителка, успяла да избяга от окупирания град, разказва за липса на храна, вода и лекарства. Украйна и Русия обсъждат евакуацията на хиляди цивилни.

Ситуацията в Олешки е ужасяваща: храна няма, улиците са осеяни с телата на цивилни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жителите на окупираните Олешки в Херсонска област са на ръба на глада, без редовни доставки на храна, питейна вода и достатъчна медицинска помощ. Последната редовна доставка е пристигнала на 26 май, а градът е откъснат от външния свят заради минни полета и атаки с дронове, съобщи The Times.

Една от малкото жителки, успели да достигнат територия под украински контрол през септември, е разказала пред британското издание за условията в града. Името ѝ е променено от съображения за сигурност. Наталия заявява, че в Олешки няма електричество, газ или питейна вода, а медицинската помощ е на най-ниско ниво.

„Лятото все още някак се държахме. Имахме градина и оцелявахме с това, което отглеждахме. Но в края на август всичко свърши и повече нищо не пристигна. Всяка сутрин се събуждаш и мислиш: какво ще ядем днес?“

По думите ѝ по улиците има тела на цивилни, загинали от мини или дронове. Наталия твърди също, че част от хората са починали в домовете си през миналата зима, когато температурите са паднали до минус 10 градуса, а телата им още не са били прибрани. Някои са били изядени от бездомни кучета.

В града са останали до 2000 души

Преди пълномащабната война в Олешки са живели около 24 000 души. По данни на Татяна Хасаненко, ръководител на градската военна администрация в изгнание, в момента там са останали не повече от 2000 жители, сред които 35 деца. Много от тях са възрастни или лежащо болни и според Хасаненко няма да преживеят зимата без евакуация.

Олешки са под руска окупация от началото на пълномащабното нахлуване. Градът се превръща във фронтова зона през ноември 2022 г., след като руските войски се изтеглят през Днепър от Херсон. През 2023 г. районът е засегнат и от наводнението след разрушаването на Каховската язовирна стена, при което според публикацията на The Times са загинали стотици хора.

Наталия разказва, че жителите не могат да внасят храна или да напускат града, а обстрелът продължава денем и нощем. По думите ѝ руските войници са забранили риболова и събирането на дърва. Част от местните жители пътуват до контролирания от руските сили Раденск, за да носят храна на възрастни роднини. Маршрутът минава през район, наричан „Пътя на смъртта“, с мини, изгорели автомобили и постоянна опасност от атаки с дронове.

Украйна обсъжда евакуация на хиляди цивилни

Украинският външен министър Андрей Сибига заяви, че в болниците са свършили лекарствата, а семейства оцеляват с остатъци от зеленчуци, консерви и охлюви. Според Хасаненко доставената с дронове украинска помощ частично е била конфискувана, а жители, които са я получили, са били задържани.

На 4 октомври украински военнослужещи доставиха с дронове близо 4 тона хуманитарен товар в Олешки, включително храни, лекарства и детски комплекти. Операцията е била втори опит за доставка на помощ до окупирания град.

Украинският омбудсман Дмитрий Лубинец съобщи, че се обсъжда евакуацията на около 6000 цивилни от Олешковската община и още шест близки населени места. Сред тях може да има до 200 деца. По думите му Украйна и Русия съгласуват последните въпроси, включително осигуряването на режим на тишина. В самите Олешки, според различната оценка на украинската страна, могат да се намират до 2000 души.

Източници: unian.net, thetimes.com, pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    22 88 Отговор
    Това е рашисткият мир трупове на всякъде.

    Коментиран от #24, #50

    07:07 20.10.2026

  • 2 Под руска окупация от 5 години

    18 58 Отговор
    А жителите са избити

    Коментиран от #13, #28

    07:08 20.10.2026

  • 3 стоян георгиев

    109 18 Отговор
    Лъжите на сайта Факти и украинските военнопрестъпници, нямат край! Именно киевския престъпен кървав корумпиран режим, не позволява на цивилните да напуснат града, използвайки ги за щит.

    Коментиран от #26

    07:11 20.10.2026

  • 4 Ха ха ха

    82 16 Отговор
    Скоро украинската измислена държава ще спре да съществува и светът ще миряса.

    Коментиран от #10

    07:11 20.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ееех….

    46 4 Отговор
    ….все пред малобританскиниздания разказвате -> а наглетата милото първи избягаха от ЕС като стана напечено ;) .

    07:14 20.10.2026

  • 8 В природата зеленото е символ на живот

    51 6 Отговор
    В някои случаи (растения) В други обаче може да е смърт (мухъл) В Европа определено зеленото е смърт - зелени сделки, зелен лидер ...

    Коментиран от #33

    07:15 20.10.2026

  • 9 Дзак

    42 1 Отговор
    А кой разруши язовирната стена?

    Коментиран от #48

    07:15 20.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 КОГАТО РУСКАТА АРМИЯ ОСВОБОДИ ГРАДА

    56 10 Отговор
    Ще има всичко необходимо. Сега нацистите използват цивилните за жив щит.

    07:16 20.10.2026

  • 12 Един

    7 38 Отговор
    Руzкий мир.

    07:18 20.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Боруна Лом

    38 6 Отговор
    ДАНО ЗЕЛЕНИЯТ ПОТНИК РАЗБЕРЕ, ЧЕ СИ ЛИКВИДИРА ДЪРЖАВАТА!ДА ,,ЖИВЕЕ,,БОРИС ДЖОНСЪН!

    Коментиран от #32

    07:18 20.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ъъъ

    51 8 Отговор
    ".....в момента там са останали не повече от 2000 жители, сред които 35 деца. Много от тях са възрастни или лежащо болни...."

    А откъде се взеха труповете по улицата? От 24К са останали 2К, предимно болни(който е можал е избягал от града), но улиците са осеяни с трупове....Тази пък уж е избягала и сега уж разказва....Изобщо, британците тук малко са се поувлекли с небивалиците.... 🤣

    Коментиран от #53

    07:19 20.10.2026

  • 17 име

    38 5 Отговор
    Киевския наркоман защо не пуска цивилните да се евакуират? А защо допусна града да бъде обкръжен? Защо не отиде да си направи селфи на табелата на града, а вместо това ходи да проси пари за златни тоалетни?!

    Коментиран от #46

    07:21 20.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Йеврозона

    22 5 Отговор
    През зимата и в бг ще стане същото.

    Коментиран от #25

    07:23 20.10.2026

  • 21 Манячка

    12 8 Отговор
    Просията е печеливш бизнес за организаторите. Какво им пука, за тези, които са наели, колкото по-зле изглеждат, толкова повече приходи.

    07:23 20.10.2026

  • 22 Феликс

    9 4 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Слагат разни работи и в котешката храна, внимавай

    07:25 20.10.2026

  • 23 Миташки

    21 4 Отговор
    Аман с тоя Олешки бе!
    Каква е тая мания по него!?
    Киев гори, ток няма, вода няма, вони отходно навсякъде въпреки, че храна няма! А и в другите градове става така
    Вий Олешки та Олешки всеки ден!

    Коментиран от #40

    07:29 20.10.2026

  • 24 Не пише

    24 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    кой е минерал пътя за доставки. Очевидно не са руските войски, след като градът е под техен контрол.

    07:33 20.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 българските земи

    12 7 Отговор

    До коментар #2 от "Под руска окупация от 5 години":

    също бяха под руска окупация и така получихме Освобождение от османския гнет..

    07:45 20.10.2026

  • 29 Джамбаза

    22 2 Отговор
    Какво разбрах:
    Украина е минирала собствените си градове и села.
    Русия напредва.
    Украинците бягат.

    07:46 20.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Вале-каро

    12 2 Отговор
    Ей,уточнете се най-после:окупиран или обкръжен?

    07:48 20.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Антирашист 4735

    1 14 Отговор

    До коментар #8 от "В природата зеленото е символ на живот":

    Фашизмът е в просия,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !

    Коментиран от #41, #49

    07:58 20.10.2026

  • 34 Фен

    13 1 Отговор
    Ми война е. Мерц каза, ескалация искаме. Те ви ескалация.

    08:01 20.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 А ти

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Антирашист 4734":

    би ли жертва живота си за Тази родина?

    08:02 20.10.2026

  • 37 Тея се

    17 1 Отговор
    състезават с ДВ кой ще съчини по-драматична история! Направо да направят и игрален филм🎥🎬👀
    Мерц, Джонсън, Урсула, Кая, Микрон с радост ще приемат главните роли на трупове! И без това са политически такива...

    08:04 20.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гледай ти, как са ОСЕЯНИ...

    8 1 Отговор
    Абе, много осеяни тези улици, засрамете се оууу!

    08:08 20.10.2026

  • 40 Хмм

    11 1 Отговор

    До коментар #23 от "Миташки":

    аз прочетох друга информация, жителка успяла да избяга казва, че ВСУ избиват жителите, щом са останали значи очакват руснаците

    08:09 20.10.2026

  • 41 Мишел

    9 2 Отговор

    До коментар #33 от "Антирашист 4735":

    Няма никакви шансове фашизмът да е в държавата, където фашистите са избили 28 000 000 човека

    08:13 20.10.2026

  • 42 Пенко мешерето

    0 3 Отговор
    Това е резултат от действията на двамата миротворци!

    08:23 20.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Аззззззззз

    5 0 Отговор
    Буча 2.0?

    08:26 20.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Гандалф

    2 1 Отговор
    Името и е променено....заради съображение за сигурност...не разбирам само заради каква сигурност....какво може да и направят руснаците...терористичен акт или ще я дадат на съд....

    08:31 20.10.2026

  • 48 гого

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дзак":

    руснаците

    08:34 20.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Прем

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    АТО извършван от украинците продължава. Свикнали са от 2014 година

    08:37 20.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Историк

    1 1 Отговор
    Това е Русия, управлявана от жестоко чудовище,което 5 години доказва на какво е способно и все още да има чудовища,които го подкрепят и в това е трагедията на Украйна. За съжаление в България има хора,които се радват на тази жестокост и от тях не можем да очакваме друго,освен жестокост. Те са сред нас и всички дружно трябва да се пазим от тях. Най-страшно е да се подкрепя такова чудовище като Путин и да се отказва помощ на жертвата Украйна и да се радват на трагедията й. Пълен кошмар! Бог да пази България!

    08:40 20.10.2026

  • 53 Тези статии тип

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ъъъ":

    пропаганда са предназначени точно за западналата аудитория, а там на запад не виждат по-далеч от носа си. Стават и се бунтуват когато им бръкнеш здраво в джоба иначе вярват на това, което им кажат и го приемат за чиста монета. Ние несме като тях и за това трудно ни лъжат и се провалят с тъпанарска та си плитка пропаганда. Е, има и такива наши безмозъчни субекти, които им вярват, но те са единични случаи на фона на цялото.

    08:41 20.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

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