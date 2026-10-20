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Русия нанесе удари по четири товарни кораба
  Тема: Украйна

Русия нанесе удари по четири товарни кораба

20 Октомври, 2026 09:10 3 222 61

  • украйна-
  • русия-
  • кораби-
  • одеса-
  • черно море

Среднощни руски удари отнеха живота на трима души в Киевска област. Шестима души бяха ранени, предаде Ройтерс, като се позова на службите.

Русия нанесе удари по четири товарни кораба - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили нанесоха удари по три товарни кораба в украинското пристанище Рени и по един плавателен съд в Черно море, плаващ към Одеса, съобщи руското Министерство на отбраната в приложението Телеграм, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Министерството посочи, че Русия е поразила също два логистични центъра във Волинска област и в град Хмелницки. Според ведомството поразените обекти са били използвани за военни цели.

Руското министерство на отбраната съобщи също, цитирано от ТАСС, че през изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 136 украински дрона над територията на Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Липецка, Орловска, Псковска, Рязанска, Смоленска, Тамбовска, Тверска и Тулска област, както и над Московски район.

Среднощни руски удари отнеха живота на трима души в Киевска област. Шестима души бяха ранени, предаде Ройтерс, като се позова на службите за спешно действия на региона.

При руските удари са били поразени производствена сграда и склад, като там е избухнал пожар, който е вече е потушен.

Кметът на Киев Виталий Кличко снощи отправи спешен апел за европейска солидарност с Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия, предаде ДПА, пише БТА.

“Ние не искаме война в Европа никога повече. Мирът изисква нашата споделена отговорност. Свободата се нуждае от хора, които застават един до друг”, заяви 55-годишният Кличко във видео обръщение към церемония по награждаване в Берлин.

Кметът на Киев каза, че първоначално е планирал да пътува до германската столица, за да получи лично присъдената му награда “Европейско бъдеще“, но ситуацията в украинската столица се е влошила толкова много, че се е наложило да остане в града.

Украйна се отбранява срещу пълномащабна руска инвазия от над четири и половина години с подкрепа от Запада.

Бившият световен шампион по бокс каза, че денонощно е свидетел на това колко тежки са станали руските атаки, насочени срещу мостове, електроцентрали, училища, детски градини, болници и жилищни сгради.

Кличко обвини руският президент Владимир Путин, че се стреми да бомбардира Украйна, за да принуди жителите да напуснат градовете си.

Путин иска да създаде “милиони бежанци в Европа” с надеждата, че Европа ще изостави Украйна и ще я принуди да капитулира, каза той. “Но това никога няма да се случи”, добави Кличко.

Кметът на Киев постави въпрос защо мечтата на Украйна за европейско бъдеще трябва да дойде на толкова висока цена, добавяйки, че надеждата за споделено бъдеще в Европа дава на много украинци сили да не се предават.

Видео посланието му беше посрещнато с бурни аплодисменти и овации със ставане на крака.

Наградата “Европейско бъдеще“, връчвана под патронажа на германския вицеканцлер Ларс Клингбайл, отличава хора, които се застъпват за свободата, човешките права, солидарността и многообразието, като същевременно укрепват европейското единство.

Журито заяви, че усилията на Кличко са надхвърлили защитата на града и страната му, описвайки работата му като защита на правото на хората да живеят свободно и да определят собственото си бъдеще.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факт

    86 10 Отговор
    Украински сенчест флот.Първи европейците измислиха този незаконен термин,сега им се връща тъпкано.

    Коментиран от #20, #35

    09:16 20.10.2026

  • 4 Тутууу

    74 7 Отговор
    А тутуувара какъв е? Хималайска сол?

    09:16 20.10.2026

  • 5 Илюзията

    81 7 Отговор
    свърши... Реалността е факт.

    Коментиран от #15

    09:16 20.10.2026

  • 6 Бравос

    85 8 Отговор
    Русия удря само"търговски" кораби. За разлика от Украйна, която удря стотици строго военни кораби и обекти. Браво с "медиите"

    Коментиран от #12, #31

    09:17 20.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Нищо ново

    12 66 Отговор
    Всеки ден четем руски и русофилиски лъжи .

    09:19 20.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АБВ

    58 6 Отговор
    Всяка структура, в т.ч. с гражданско предназначение, която може под каквато и да е форма да подпомата военните действия, е законна военна цел.
    Не е лошо да се подхожда интелигентно към реалностите в живота.

    Коментиран от #45

    09:21 20.10.2026

  • 15 Луганск

    11 50 Отговор

    До коментар #5 от "Илюзията":

    Не бързай неподготвен. Могучая е илюзия.

    09:21 20.10.2026

  • 16 Платноходка

    19 4 Отговор
    От 6 до 10, са един или два трола.

    09:22 20.10.2026

  • 17 Крум

    36 2 Отговор

    До коментар #7 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Настани се удобно и гледай , финала ще е епичен. Казано е,финала е толкова по сладък колкото танца е по дълъг. Капиш?

    09:22 20.10.2026

  • 18 🦉🦉🦉🦉

    49 4 Отговор

    До коментар #7 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Не можеш да схванеш, че У...йна се предаде още 2014-та❗ На носещите бисквитки и чай❗

    09:22 20.10.2026

  • 19 С какво ли са

    51 5 Отговор
    били натоварени, Маре?

    09:22 20.10.2026

  • 20 Всъщност,

    5 48 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    украинците нямат сенчест флот. Бъркаш си държавите.

    Коментиран от #22, #27

    09:23 20.10.2026

  • 21 И ние не можем

    67 3 Отговор

    До коментар #7 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Да повярваме ,че Русия мачка НАТО,вече 4 години а Зеленият изпразни джобовете на Европейския съюз!Май санкций действат Ганчо ?

    Коментиран от #43

    09:24 20.10.2026

  • 22 АБВ

    40 2 Отговор

    До коментар #20 от "Всъщност,":

    Да, украинците нямат сенчест флот. Всъщност, те нямат никакъв флот още от 2022 г.

    09:24 20.10.2026

  • 23 🦉🦉🦉🦉

    55 5 Отговор
    Откривате ли разликата🤔❓
    Русия удря... и обявява, че е ударила❗
    Някой удря и .... обявява: " Тя Русия беше!" ...
    СЛЕД КОЕТО ВЪВ ВАРНА КАЦАТ ДВА САШтински ПОСЕрДОНА‼️

    Коментиран от #26, #33

    09:25 20.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Радо

    31 3 Отговор
    Работете братя.

    09:31 20.10.2026

  • 29 КАК РУСИЯ

    5 46 Отговор
    ЩЕ НАНЕСЕ УДАРИ ПА КОРАБИ. Я ПИТАЙТЕ МУНЧА И МИТРОФАНОВА. СИГУРНО Е ГРУЗИЯ ИЛИ БЪЛГАРИЯ, НО НЕ И РУСИЯ

    Коментиран от #39

    09:33 20.10.2026

  • 30 гост

    23 2 Отговор
    Да наградят и Олодимир.

    09:36 20.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Като гледам

    42 3 Отговор
    Мечтата на доста украинци на запад е да получават социал и всичко от европейските данъкоплатци наготово. А Кличко да каже кой и с какви пари ще възстанови Украйна

    Коментиран от #48

    09:38 20.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Чума

    37 3 Отговор
    Запомнете! Когато едната страна е в губеща позиция, напада корабите на врага, като най лесна мишена! Дълго време нашите жълто - сини хиени квичаха радосто при такива украински успехи! Сега пак квичат, но от възмущение! Кво стана, бе, ребята!?

    Коментиран от #41

    09:45 20.10.2026

  • 35 Добре, обаче

    29 2 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Европейците, ама не всички, а защо пропускаш американците, които всъщност (наред с британците) запалиха войната и я разгарят непрекъснато?

    Коментиран от #47

    09:46 20.10.2026

  • 36 Споделено

    28 2 Отговор
    Бъдеще, дано не е споделена война...

    09:46 20.10.2026

  • 37 Специалист

    38 3 Отговор
    Путин нали първо им каза че още не са започнали. Те зеления и Урсула не го разбраха ли. Е сега вече се започна

    Коментиран от #42

    09:48 20.10.2026

  • 38 Само така

    34 4 Отговор
    Браво на руснаците 👏

    09:49 20.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 холера

    11 0 Отговор

    До коментар #34 от "Чума":

    Как е "ребята "на украински?

    09:58 20.10.2026

  • 42 Чума

    18 2 Отговор

    До коментар #37 от "Специалист":

    ...И Тръмп сутринта каза, че Русия се държи с Украйна твърде добре! Не правела кой знае какво...!!! Той на мястото на Путин одавна щеше да е демократизирал напълно Киев!!! За 2 дни!

    Коментиран от #49

    09:59 20.10.2026

  • 43 Eл Мунчо

    4 18 Отговор

    До коментар #21 от "И ние не можем":

    Умът ми не го побира колко се радвате на падането на Европа и си мислите че не идва масов глад и мизерия не дргари путин няма да ви храни с лъжичка и лигавниче.Ще трябва обаче да копате ама здраво копане се очаква.

    Коментиран от #46, #56

    10:00 20.10.2026

  • 44 СЛОНА

    8 1 Отговор
    ПРЕКРАСНОООООО

    10:02 20.10.2026

  • 45 Да,

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "АБВ":

    Ако подходят интелигентно и към твоя дом?

    10:03 20.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Руската пропаганда

    3 12 Отговор

    До коментар #35 от "Добре, обаче":

    не прави хората прости. Тя само ги намира.

    Коментиран от #55

    10:07 20.10.2026

  • 48 Нашмъркан потник

    15 2 Отговор

    До коментар #32 от "Като гледам":

    Поне $700 милиарда загробени в Ууукрайна, които западналите никога няма да видят повече. Поне $500 милиарда замразени средства на Русия и Иран, които трябва да върнат. Плюс репарациите, които трябва да им изплатят. При вече разбита финансова система и държавни дългове 120-130% от фалшив БВП - тъжни времена идват за западналите, хахаха

    10:10 20.10.2026

  • 49 След 03.11

    2 10 Отговор

    До коментар #42 от "Чума":

    Тръмп я остане президент, я не. Ако остане на поста, ще е в положението на президента Радев по време на правителствата на ГЕРБ. Ще мърмори два-три пъти седмично и чат-пат ще налага вето.

    10:10 20.10.2026

  • 50 Пука ни че

    12 2 Отговор
    Кличко бил отправил спешен апел за европейска солидарност с Украйна в борбата ѝ срещу "руската инвазия"... не съм солидарен с нацисти

    10:12 20.10.2026

  • 51 ВЕЧЕ НЯМА ФУРАЖНО ЖИТО

    8 1 Отговор
    ЗА ХЛЯБА НИ , ИДВА ГЛАДОМОР ! ЩЕ ЯДЕМ ДЕПУТАТИ И ТИЯ ДЕТО ГИ ИЗБРАХМЕ . ДА АМА КОРАБИТЕ НЕ СА ПРЕНАСЯЛИ ЖИТО КАЗВА ПУТИН ! ЩО ПОТЪВАТ ТОГАВА , МАЙ ЗАТОВА ЗЕЛЕНСКИ РЕВЕ КАТО НИКОГА ЧЕ НЯМАЛ РАКЕТИ И ОРЪЖИЯ !

    10:14 20.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 И какъв е проблема

    1 0 Отговор
    Кличко да продължава да си вярва и да не вряца тогава

    10:18 20.10.2026

  • 54 старшинката

    4 0 Отговор
    "...Бившият световен шампион по бокс каза, че денонощно е свидетел на това колко тежки са станали руските атаки..." - Ами нали не е СВО, а война! Странно е точно шампион по бокс да се оплаква, все едно на боксов мач да мрънка на всички, че противникът му нанася удари...

    10:20 20.10.2026

  • 55 🦉🦉🦉🦉

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Руската пропаганда":

    За разлика от САШтинската и ЕсеС-овската,
    които имат за цел да ОПРОСТА4@T и умните🫪

    10:20 20.10.2026

  • 56 ВЕЧЕ НЯМА ФУРАЖНО ЖИТО

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Eл Мунчо":

    ДЕКА КЕ ГО КОПАМЕ ЗЕЛЕНИО КРОКОДИЛ ? ОН ЧЕ ЗАРАЗИ ЕКОЛОГИЯТА С НАРКОТИЦИ ПО ЦЕЛАТА ЗЕМЯ !

    Коментиран от #60

    10:25 20.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 АЛИ БЕГОВ

    0 1 Отговор
    Алексей Навални
    Бъдещите творчески планове на руския опозиционер
    “ Искам нашите данъци да се превръщат в пътища, болници и училища, а не в златни тоалетни дворци и лозя „

    10:30 20.10.2026

  • 59 Олга

    1 0 Отговор
    Марийче,това не са товарни кораби, а кораби с двойно назначение.И спри със тези театрални изрази - руснаци" отнеха живота на..." , а спомни колко невинни детски душички останали в "Алея на ангели".Русия исползует високоточни ракети, които не се насочват към граждански обекти, а само ,към военни цели и там наистина често и съвсем “случайно” се оказват и чуждестранни специалисти, след които се вдига вой за “отнети животи” на мирни хора .

    10:38 20.10.2026

  • 60 Ел Мунчо

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "ВЕЧЕ НЯМА ФУРАЖНО ЖИТО":

    Няма жито , няма и бензин , българина се радва че е пак самин

    10:38 20.10.2026

  • 61 Това ли

    1 0 Отговор
    Пази боже, Киев да е европейското бъдеще, това ли искате за градовете на Европа?

    10:46 20.10.2026

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