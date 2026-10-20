Русия нанесе удари по четири товарни кораба

Руските въоръжени сили нанесоха удари по три товарни кораба в украинското пристанище Рени и по един плавателен съд в Черно море, плаващ към Одеса, съобщи руското Министерство на отбраната в приложението Телеграм, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.
Министерството посочи, че Русия е поразила също два логистични центъра във Волинска област и в град Хмелницки. Според ведомството поразените обекти са били използвани за военни цели.
Руското министерство на отбраната съобщи също, цитирано от ТАСС, че през изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 136 украински дрона над територията на Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Липецка, Орловска, Псковска, Рязанска, Смоленска, Тамбовска, Тверска и Тулска област, както и над Московски район.
Среднощни руски удари отнеха живота на трима души в Киевска област. Шестима души бяха ранени, предаде Ройтерс, като се позова на службите за спешно действия на региона.
При руските удари са били поразени производствена сграда и склад, като там е избухнал пожар, който е вече е потушен.
Кметът на Киев Виталий Кличко снощи отправи спешен апел за европейска солидарност с Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия, предаде ДПА, пише БТА.
“Ние не искаме война в Европа никога повече. Мирът изисква нашата споделена отговорност. Свободата се нуждае от хора, които застават един до друг”, заяви 55-годишният Кличко във видео обръщение към церемония по награждаване в Берлин.
Кметът на Киев каза, че първоначално е планирал да пътува до германската столица, за да получи лично присъдената му награда “Европейско бъдеще“, но ситуацията в украинската столица се е влошила толкова много, че се е наложило да остане в града.
Украйна се отбранява срещу пълномащабна руска инвазия от над четири и половина години с подкрепа от Запада.
Бившият световен шампион по бокс каза, че денонощно е свидетел на това колко тежки са станали руските атаки, насочени срещу мостове, електроцентрали, училища, детски градини, болници и жилищни сгради.
Кличко обвини руският президент Владимир Путин, че се стреми да бомбардира Украйна, за да принуди жителите да напуснат градовете си.
Путин иска да създаде “милиони бежанци в Европа” с надеждата, че Европа ще изостави Украйна и ще я принуди да капитулира, каза той. “Но това никога няма да се случи”, добави Кличко.
Кметът на Киев постави въпрос защо мечтата на Украйна за европейско бъдеще трябва да дойде на толкова висока цена, добавяйки, че надеждата за споделено бъдеще в Европа дава на много украинци сили да не се предават.
Видео посланието му беше посрещнато с бурни аплодисменти и овации със ставане на крака.
Наградата “Европейско бъдеще“, връчвана под патронажа на германския вицеканцлер Ларс Клингбайл, отличава хора, които се застъпват за свободата, човешките права, солидарността и многообразието, като същевременно укрепват европейското единство.
Журито заяви, че усилията на Кличко са надхвърлили защитата на града и страната му, описвайки работата му като защита на правото на хората да живеят свободно и да определят собственото си бъдеще.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Факт
Коментиран от #20, #35
09:16 20.10.2026
4 Тутууу
09:16 20.10.2026
5 Илюзията
Коментиран от #15
09:16 20.10.2026
6 Бравос
Коментиран от #12, #31
09:17 20.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
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9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Нищо ново
09:19 20.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 АБВ
Не е лошо да се подхожда интелигентно към реалностите в живота.
Коментиран от #45
09:21 20.10.2026
15 Луганск
До коментар #5 от "Илюзията":Не бързай неподготвен. Могучая е илюзия.
09:21 20.10.2026
16 Платноходка
09:22 20.10.2026
17 Крум
До коментар #7 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Настани се удобно и гледай , финала ще е епичен. Казано е,финала е толкова по сладък колкото танца е по дълъг. Капиш?
09:22 20.10.2026
18 🦉🦉🦉🦉
До коментар #7 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Не можеш да схванеш, че У...йна се предаде още 2014-та❗ На носещите бисквитки и чай❗
09:22 20.10.2026
19 С какво ли са
09:22 20.10.2026
20 Всъщност,
До коментар #3 от "Факт":украинците нямат сенчест флот. Бъркаш си държавите.
Коментиран от #22, #27
09:23 20.10.2026
21 И ние не можем
До коментар #7 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Да повярваме ,че Русия мачка НАТО,вече 4 години а Зеленият изпразни джобовете на Европейския съюз!Май санкций действат Ганчо ?
Коментиран от #43
09:24 20.10.2026
22 АБВ
До коментар #20 от "Всъщност,":Да, украинците нямат сенчест флот. Всъщност, те нямат никакъв флот още от 2022 г.
09:24 20.10.2026
23 🦉🦉🦉🦉
Русия удря... и обявява, че е ударила❗
Някой удря и .... обявява: " Тя Русия беше!" ...
СЛЕД КОЕТО ВЪВ ВАРНА КАЦАТ ДВА САШтински ПОСЕрДОНА‼️
Коментиран от #26, #33
09:25 20.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Радо
09:31 20.10.2026
29 КАК РУСИЯ
Коментиран от #39
09:33 20.10.2026
30 гост
09:36 20.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Като гледам
Коментиран от #48
09:38 20.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Чума
Коментиран от #41
09:45 20.10.2026
35 Добре, обаче
До коментар #3 от "Факт":Европейците, ама не всички, а защо пропускаш американците, които всъщност (наред с британците) запалиха войната и я разгарят непрекъснато?
Коментиран от #47
09:46 20.10.2026
36 Споделено
09:46 20.10.2026
37 Специалист
Коментиран от #42
09:48 20.10.2026
38 Само така
09:49 20.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 холера
До коментар #34 от "Чума":Как е "ребята "на украински?
09:58 20.10.2026
42 Чума
До коментар #37 от "Специалист":...И Тръмп сутринта каза, че Русия се държи с Украйна твърде добре! Не правела кой знае какво...!!! Той на мястото на Путин одавна щеше да е демократизирал напълно Киев!!! За 2 дни!
Коментиран от #49
09:59 20.10.2026
43 Eл Мунчо
До коментар #21 от "И ние не можем":Умът ми не го побира колко се радвате на падането на Европа и си мислите че не идва масов глад и мизерия не дргари путин няма да ви храни с лъжичка и лигавниче.Ще трябва обаче да копате ама здраво копане се очаква.
Коментиран от #46, #56
10:00 20.10.2026
44 СЛОНА
10:02 20.10.2026
45 Да,
До коментар #14 от "АБВ":Ако подходят интелигентно и към твоя дом?
10:03 20.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Руската пропаганда
До коментар #35 от "Добре, обаче":не прави хората прости. Тя само ги намира.
Коментиран от #55
10:07 20.10.2026
48 Нашмъркан потник
До коментар #32 от "Като гледам":Поне $700 милиарда загробени в Ууукрайна, които западналите никога няма да видят повече. Поне $500 милиарда замразени средства на Русия и Иран, които трябва да върнат. Плюс репарациите, които трябва да им изплатят. При вече разбита финансова система и държавни дългове 120-130% от фалшив БВП - тъжни времена идват за западналите, хахаха
10:10 20.10.2026
49 След 03.11
До коментар #42 от "Чума":Тръмп я остане президент, я не. Ако остане на поста, ще е в положението на президента Радев по време на правителствата на ГЕРБ. Ще мърмори два-три пъти седмично и чат-пат ще налага вето.
10:10 20.10.2026
50 Пука ни че
10:12 20.10.2026
51 ВЕЧЕ НЯМА ФУРАЖНО ЖИТО
10:14 20.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 И какъв е проблема
10:18 20.10.2026
54 старшинката
10:20 20.10.2026
55 🦉🦉🦉🦉
До коментар #47 от "Руската пропаганда":За разлика от САШтинската и ЕсеС-овската,
които имат за цел да ОПРОСТА4@T и умните
10:20 20.10.2026
56 ВЕЧЕ НЯМА ФУРАЖНО ЖИТО
До коментар #43 от "Eл Мунчо":ДЕКА КЕ ГО КОПАМЕ ЗЕЛЕНИО КРОКОДИЛ ? ОН ЧЕ ЗАРАЗИ ЕКОЛОГИЯТА С НАРКОТИЦИ ПО ЦЕЛАТА ЗЕМЯ !
Коментиран от #60
10:25 20.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 АЛИ БЕГОВ
Бъдещите творчески планове на руския опозиционер
“ Искам нашите данъци да се превръщат в пътища, болници и училища, а не в златни тоалетни дворци и лозя „
10:30 20.10.2026
59 Олга
10:38 20.10.2026
60 Ел Мунчо
До коментар #56 от "ВЕЧЕ НЯМА ФУРАЖНО ЖИТО":Няма жито , няма и бензин , българина се радва че е пак самин
10:38 20.10.2026
61 Това ли
10:46 20.10.2026