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Зеленски ще посети Осло за преговори със специалния пратеник на САЩ
  Тема: Украйна

Зеленски ще посети Осло за преговори със специалния пратеник на САЩ

20 Октомври, 2026 10:24 407 12

  • украйна-
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  • норвегия-
  • русия-
  • володимир зеленски

След това специалният пратеник трябва да отпътува за Русия, „където се надява да се срещне с президента Владимир Путин"

Зеленски ще посети Осло за преговори със специалния пратеник на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се очаква да пристигне днес в Норвегия за разговори относно ситуацията в страната му, съобщи норвежкото правителство, цитирано от Ройтерс и Франс прес, предаде БТА.

„Президентът Зеленски поиска от Норвегия и Финландия да организират среща в рамките на продължаващите дипломатически усилия в критичен за Украйна момент“, се посочва в изявление на норвежкото правителство.

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Зеленски ще разговаря в норвежката столица с норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре и с финландския президент Александър Стуб, уточнява Осло, без да посочва други участници в разговорите.

Той ще бъде приет и на аудиенция от краля на Норвегия, както и ще посети норвежкия парламент.

Снощи изданието „Аксиос“ съобщи, че специалният пратеник на американското президентство Стив Уиткоф пътува към Европа, за да се срещне поотделно с украинския и руския лидер тази седмица.

Уиткоф трябва да разговаря днес в Осло със Зеленски и със Стьоре, както и с представители на няколко европейски държави - Франция, Великобритания, Германия и Полша - и на НАТО, съобщил пред „Аксиос“ американски представител.

След това специалният пратеник трябва да отпътува за Русия, „където се надява да се срещне с президента Владимир Путин и да му представи идеи“, е добавил същият източник.

Украйна изпитва несигурност относно дългосрочната устойчивост на американската подкрепа, която е от решаващо значение във войната срещу Русия, след критиките на Доналд Тръмп към Володимир Зеленски, отбелязва Франс прес.

Американският президент обвинява украинския си колега, че допринася за рязкото покачване на световните цени на горивата, като нанася удари по руски петролни рафинерии. Тръмп също така смята, че Зеленски не работи за прекратяване на конфликта. Освен това Тръмп сключи изненадващо споразумение с Владимир Путин относно дизеловото гориво - ход, предизвикал силно недоволство у Зеленски.


Норвегия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 1 Отговор
    Няма отърване от този просяк!!!
    Хората не искат да го виждат и заобикалят Украйна, но дребното търчи, и - Дай бате нещо........квот дадеш...!!!

    10:27 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дългият

    3 1 Отговор
    И какви очи има да преговаря с американците, след като публично охули президента Тръмп. Това е само пропагандна среща

    10:28 20.10.2026

  • 4 Мдаа!🤔

    9 1 Отговор
    Специалният пратеник не желае да посети столицата на у-райхът, та се налага у-фюрерът да пътува до кралството на педофилите!

    Коментиран от #7

    10:28 20.10.2026

  • 5 Шопо

    3 4 Отговор
    Зеленски е фактор в световната политика, всички трябва да се съобразяват с него.

    Коментиран от #8

    10:32 20.10.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "НобеловаНаграда за Икономика за Д.Тръмп!":

    И Нобелова награда на ZE , за най- нагъл ПРОСЯК и КРАДЕЦ😉❗

    10:32 20.10.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа!🤔":

    Никой не гарантира вече сигурността на никой Така че това е нормално За да посетиш някой значи го легитимираш Като го привикаш му показваш мястото му ЗАБРАВИЛ ШУТЪТ РАНГЪТ СВОЙ ЗА ПРЕЗИДЕНТ СЕ ТОЙ ПОМИСЛИЛ

    Коментиран от #11

    10:33 20.10.2026

  • 8 🦉🦉🦉🦉

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    И всички се стремят ДА ГО ЗАОБИКАЛЯТ❗

    10:34 20.10.2026

  • 9 Цитат

    1 0 Отговор
    „Надрусано глобалистко джудже!“ Интернетът е шокиран от предаването на живо на Зеленски

    10:46 20.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Така си е!

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Имам чувството, че при едно последващо посещение на фюрерът в САЩ, като нищо може да изчезне безследно из вашингтонските сокаци, барабар с делегацийката си и бусчето дето го кара от летището до Белия дом!😂

    10:47 20.10.2026

  • 12 На шмърканият нос харчи нашите

    0 0 Отговор
    европейски средства за разходки.
    Внимание никъде никой не му обръща но желанието му е да е по-далече от Украйна.

    10:48 20.10.2026

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