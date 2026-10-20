Зеленски ще посети Осло за преговори със специалния пратеник на САЩ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се очаква да пристигне днес в Норвегия за разговори относно ситуацията в страната му, съобщи норвежкото правителство, цитирано от Ройтерс и Франс прес, предаде БТА.

„Президентът Зеленски поиска от Норвегия и Финландия да организират среща в рамките на продължаващите дипломатически усилия в критичен за Украйна момент“, се посочва в изявление на норвежкото правителство.

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Зеленски ще разговаря в норвежката столица с норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре и с финландския президент Александър Стуб, уточнява Осло, без да посочва други участници в разговорите.

Той ще бъде приет и на аудиенция от краля на Норвегия, както и ще посети норвежкия парламент.

Снощи изданието „Аксиос“ съобщи, че специалният пратеник на американското президентство Стив Уиткоф пътува към Европа, за да се срещне поотделно с украинския и руския лидер тази седмица.

Уиткоф трябва да разговаря днес в Осло със Зеленски и със Стьоре, както и с представители на няколко европейски държави - Франция, Великобритания, Германия и Полша - и на НАТО, съобщил пред „Аксиос“ американски представител.

След това специалният пратеник трябва да отпътува за Русия, „където се надява да се срещне с президента Владимир Путин и да му представи идеи“, е добавил същият източник.

Украйна изпитва несигурност относно дългосрочната устойчивост на американската подкрепа, която е от решаващо значение във войната срещу Русия, след критиките на Доналд Тръмп към Володимир Зеленски, отбелязва Франс прес.

Американският президент обвинява украинския си колега, че допринася за рязкото покачване на световните цени на горивата, като нанася удари по руски петролни рафинерии. Тръмп също така смята, че Зеленски не работи за прекратяване на конфликта. Освен това Тръмп сключи изненадващо споразумение с Владимир Путин относно дизеловото гориво - ход, предизвикал силно недоволство у Зеленски.