Вицепрезидентът на САЩ: Имаме различия с Украйна

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс призова Украйна да прекрати ударите по руски обекти, свързани с производството на дизелово гориво. По думите му атаките повишават цените на енергията за американските потребители. Коментарът му е направен в интервю за предаването 2WAY TONIGHT.
На въпрос дали Украйна е съюзник на Съединените щати, Ванс отговори, че двете страни са партньори „в определен смисъл“, но имат различия по конкретни въпроси.
Той посочи атаките срещу руската инфраструктура за дизелово гориво като пример за разминаване между интересите на Вашингтон и Киев. Според вицепрезидента САЩ ще продължат да работят с Украйна по някои направления, но не подкрепят всички действия на украинското ръководство.
Вашингтон не определя Украйна като официален съюзник
Ванс заяви, че между САЩ и Украйна няма официален съюз. Той подчерта, че Украйна не е член на НАТО и каза, че не смята, че страната трябва да се присъединява към алианса.
„Това е страна, която заслужава голямо уважение, с много забележителни хора“, заяви американският вицепрезидент, като добави, че Вашингтон и Киев ще имат както общи, така и противоположни позиции.
Изявлението идва на фона на нарастващо напрежение около политиката на американската администрация към войната в Украйна. През октомври президентът Доналд Тръмп обяви договореност с руския президент Владимир Путин за доставки на дизелово гориво от Русия, след като Вашингтон настоя Киев да ограничи ударите по руската петролна и енергийна инфраструктура.
Киев свързва ударите с руските атаки
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна губи силен партньор, след като САЩ облекчиха натиска върху Москва. Той предупреди, че отслабването на санкционния натиск няма да помогне за прекратяване на войната и може да създаде впечатление у Кремъл, че действията му получават подкрепа.
Украйна нанася удари по руски енергийни обекти като част от опитите си да ограничи ресурсите, с които Москва поддържа военните си действия. Русия от своя страна продължава атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Засега няма данни за постигнато трайно споразумение между двете страни за прекратяване на ударите по енергийни обекти.
Източници: pravda.com.ua, eurointegration.com.ua, apnews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаа!🤔
Коментиран от #2, #3, #7, #28, #38
10:58 20.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
Вижте го бе......!!!
Зелю седи, като стои почти прав, за да може краченцата да му докосват земята!!!
Коментиран от #36
11:02 20.10.2026
5 Йес
11:03 20.10.2026
6 Преди
11:03 20.10.2026
7 Шопо
До коментар #1 от "Мдаа!🤔":Зеленски е фактор в световната политика, всички трябва да се съобразяват с него.
11:03 20.10.2026
8 Хи хи
11:03 20.10.2026
9 хахахахха
11:04 20.10.2026
10 Светът
11:05 20.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #34
11:07 20.10.2026
13 Синя София
11:12 20.10.2026
14 Стига с тази Украйна, стига с този
11:13 20.10.2026
15 не може да бъде
11:15 20.10.2026
16 Стига с тази Украйна.. Ванс призова
Коментиран от #32
11:15 20.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 И Ванс ще бъде съден един ден!
11:21 20.10.2026
19 Ванс да НЕ призовава Украйна
Коментиран от #31, #33
11:24 20.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 !!!?
Коментиран от #24, #27
11:26 20.10.2026
22 ТРЪМП
РИЖАВ ГЛУПЕНДЕР.
11:39 20.10.2026
23 Защо не кажат
Хаха хахахахаха хахахахаха
Тръмпарите когато
Ядат Бой
Изобщо не се толкова Нагли.
Коментиран от #25
11:42 20.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Кво да кажат за Иран-
До коментар #23 от "Защо не кажат":всичко е ясно!
Тръмп реве пред Путин да прати Лавров в Иран да измоли иранците за милост баш преди изборите!
Че ако Иран запука танкерите преди изборите в САЩ, Тръмп заминава на кино.
11:53 20.10.2026
26 Анонимен
12:00 20.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Бууухахахаха
До коментар #1 от "Мдаа!🤔":И въздушно капковия път няма да помогне на Тръмп за сделката с дизела
12:08 20.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Муухахахахаха
До коментар #19 от "Ванс да НЕ призовава Украйна":А дали му изнася да го направи и ти точно сега.....хи хи хи хи...........
12:16 20.10.2026
32 Смачкан
До коментар #16 от "Стига с тази Украйна.. Ванс призова":Дай новини от фронта
12:17 20.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Боже какъв съюзник
12:21 20.10.2026
36 Не е като тебе
До коментар #4 от "Пич":Малък човек но голяма работа
12:22 20.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.