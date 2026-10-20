Вицепрезидентът на САЩ: Имаме различия с Украйна

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс призова Украйна да прекрати ударите по руски обекти, свързани с производството на дизелово гориво. По думите му атаките повишават цените на енергията за американските потребители. Коментарът му е направен в интервю за предаването 2WAY TONIGHT.

На въпрос дали Украйна е съюзник на Съединените щати, Ванс отговори, че двете страни са партньори „в определен смисъл“, но имат различия по конкретни въпроси.

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„Смятам, че трябва да спрат ударите по руската енергетика“, каза Джей Ди Ванс.

Той посочи атаките срещу руската инфраструктура за дизелово гориво като пример за разминаване между интересите на Вашингтон и Киев. Според вицепрезидента САЩ ще продължат да работят с Украйна по някои направления, но не подкрепят всички действия на украинското ръководство.

Вашингтон не определя Украйна като официален съюзник

Ванс заяви, че между САЩ и Украйна няма официален съюз. Той подчерта, че Украйна не е член на НАТО и каза, че не смята, че страната трябва да се присъединява към алианса.

„Това е страна, която заслужава голямо уважение, с много забележителни хора“, заяви американският вицепрезидент, като добави, че Вашингтон и Киев ще имат както общи, така и противоположни позиции.

Изявлението идва на фона на нарастващо напрежение около политиката на американската администрация към войната в Украйна. През октомври президентът Доналд Тръмп обяви договореност с руския президент Владимир Путин за доставки на дизелово гориво от Русия, след като Вашингтон настоя Киев да ограничи ударите по руската петролна и енергийна инфраструктура.

Киев свързва ударите с руските атаки

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна губи силен партньор, след като САЩ облекчиха натиска върху Москва. Той предупреди, че отслабването на санкционния натиск няма да помогне за прекратяване на войната и може да създаде впечатление у Кремъл, че действията му получават подкрепа.

Украйна нанася удари по руски енергийни обекти като част от опитите си да ограничи ресурсите, с които Москва поддържа военните си действия. Русия от своя страна продължава атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Засега няма данни за постигнато трайно споразумение между двете страни за прекратяване на ударите по енергийни обекти.

Източници: pravda.com.ua, eurointegration.com.ua, apnews.com