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Вицепрезидентът на САЩ: Имаме различия с Украйна
  Тема: Украйна

Вицепрезидентът на САЩ: Имаме различия с Украйна

20 Октомври, 2026 10:55 1 491 38

  • джей ди венс-
  • украйна-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • енергетика

Вицепрезидентът на САЩ определи Киев като партньор „в определен смисъл“, но заяви, че между двете страни има разминавания

Вицепрезидентът на САЩ: Имаме различия с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс призова Украйна да прекрати ударите по руски обекти, свързани с производството на дизелово гориво. По думите му атаките повишават цените на енергията за американските потребители. Коментарът му е направен в интервю за предаването 2WAY TONIGHT.

На въпрос дали Украйна е съюзник на Съединените щати, Ванс отговори, че двете страни са партньори „в определен смисъл“, но имат различия по конкретни въпроси.

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„Смятам, че трябва да спрат ударите по руската енергетика“, каза Джей Ди Ванс.

Той посочи атаките срещу руската инфраструктура за дизелово гориво като пример за разминаване между интересите на Вашингтон и Киев. Според вицепрезидента САЩ ще продължат да работят с Украйна по някои направления, но не подкрепят всички действия на украинското ръководство.

Вашингтон не определя Украйна като официален съюзник

Ванс заяви, че между САЩ и Украйна няма официален съюз. Той подчерта, че Украйна не е член на НАТО и каза, че не смята, че страната трябва да се присъединява към алианса.

„Това е страна, която заслужава голямо уважение, с много забележителни хора“, заяви американският вицепрезидент, като добави, че Вашингтон и Киев ще имат както общи, така и противоположни позиции.

Изявлението идва на фона на нарастващо напрежение около политиката на американската администрация към войната в Украйна. През октомври президентът Доналд Тръмп обяви договореност с руския президент Владимир Путин за доставки на дизелово гориво от Русия, след като Вашингтон настоя Киев да ограничи ударите по руската петролна и енергийна инфраструктура.

Киев свързва ударите с руските атаки

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна губи силен партньор, след като САЩ облекчиха натиска върху Москва. Той предупреди, че отслабването на санкционния натиск няма да помогне за прекратяване на войната и може да създаде впечатление у Кремъл, че действията му получават подкрепа.

Украйна нанася удари по руски енергийни обекти като част от опитите си да ограничи ресурсите, с които Москва поддържа военните си действия. Русия от своя страна продължава атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Засега няма данни за постигнато трайно споразумение между двете страни за прекратяване на ударите по енергийни обекти.

Източници: pravda.com.ua, eurointegration.com.ua, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа!🤔

    30 8 Отговор
    Хванете "различието" и го хвърлете в затвора до Мадуро! Никак не е трудно!

    Коментиран от #2, #3, #7, #28, #38

    10:58 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    12 10 Отговор
    Хахаха......
    Вижте го бе......!!!
    Зелю седи, като стои почти прав, за да може краченцата да му докосват земята!!!

    Коментиран от #36

    11:02 20.10.2026

  • 5 Йес

    10 3 Отговор
    Някой да е виждал по-пропаднал индивид от ДИДЖЕЯ !??

    11:03 20.10.2026

  • 6 Преди

    10 5 Отговор
    Да спре войната,Викито Нюланд трябва да нареди на Зелен...ски....и баце знае нещо по въпроса....ТУрски поток....интересно.

    11:03 20.10.2026

  • 7 Шопо

    11 16 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа!🤔":

    Зеленски е фактор в световната политика, всички трябва да се съобразяват с него.

    11:03 20.10.2026

  • 8 Хи хи

    15 10 Отговор
    Ванс- следващия Президент на Америка !!!

    11:03 20.10.2026

  • 9 хахахахха

    16 9 Отговор
    на шута пак му биха шута🤣

    11:04 20.10.2026

  • 10 Светът

    4 8 Отговор
    САЩ - страна с отпаднала необходимост.

    11:05 20.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стоянчо Пуканката

    4 4 Отговор
    Ами и Зелю-топ агентът на Кремъл, има различия с Вас. Украйна...пардон-Напудренота Носле работи за Могъщата Руска Империя, на за Вас! Нормално е да имате различия...

    Коментиран от #34

    11:07 20.10.2026

  • 13 Синя София

    5 4 Отговор
    Имате различия, защото вече сте руска колония

    11:12 20.10.2026

  • 14 Стига с тази Украйна, стига с този

    15 1 Отговор
    Нацистки Израел...САЩ си има собствени проблеми

    11:13 20.10.2026

  • 15 не може да бъде

    12 8 Отговор
    Отдавна е ясно че Зеленски е един псевдолидер една марионетка на определени хора/кръгове които искат да нанесат "стратегическо" поражение на Русия или най-малкото на я ослабят до такава степен че Русия да се съгласява с всички идеи искания и желания на колективния Запад!?Който е следил всички тези процеси и отношения между Запада и Русия знае за какво става дума -западните лидери приложиха цялото си умения и средства/докато ги имаха/за да пречупят Русия а по-късно -да я поставят на колене!?Но тук Путин се оказа една много сериозна пречка -не се наемам да твърдя че той е човекът който едно лично се е изправил срещу тази политика -но той се оказа много умел политик и изразител на политиката/идеите на хора които стоят зад него!?А за капак на всичко показа и впечатляващи лидерски качества и политическа далновидност ...и в този аспект той превъзхожда всички сегашни западни лидери!?А новите западни лидери които смениха старите опитни разумни и умели политици се оказаха образно казано гола вода и пропиляха всички оставени им предимства!?И затова сега имаме това което имаме а плюс това може да имаме и война!?

    11:15 20.10.2026

  • 16 Стига с тази Украйна.. Ванс призова

    8 5 Отговор
    Санкции бре нищожество ! Ванс призовал Украйна....

    Коментиран от #32

    11:15 20.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И Ванс ще бъде съден един ден!

    8 4 Отговор
    Заедно с другите.

    11:21 20.10.2026

  • 19 Ванс да НЕ призовава Украйна

    4 8 Отговор
    А да и налага санкции веднага ! Цялата хунта на Зеленски да бъде под санкции !

    Коментиран от #31, #33

    11:24 20.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 !!!?

    11 4 Отговор
    Тръмп и Со станаха съучастници на кремълския диктатор в избиването на руснаци и украинци...!!!?

    Коментиран от #24, #27

    11:26 20.10.2026

  • 22 ТРЪМП

    2 1 Отговор
    ДАДОХА ЛИ МУ НАГРАДАТА ЗА МИР ?

    РИЖАВ ГЛУПЕНДЕР.

    11:39 20.10.2026

  • 23 Защо не кажат

    2 1 Отговор
    Нещо за Войната с Иран?

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Тръмпарите когато

    Ядат Бой
    Изобщо не се толкова Нагли.

    Коментиран от #25

    11:42 20.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кво да кажат за Иран-

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Защо не кажат":

    всичко е ясно!

    Тръмп реве пред Путин да прати Лавров в Иран да измоли иранците за милост баш преди изборите!

    Че ако Иран запука танкерите преди изборите в САЩ, Тръмп заминава на кино.

    11:53 20.10.2026

  • 26 Анонимен

    0 3 Отговор
    И защо защото ви нарушават търговията с нефтопродукти явно целта е печалбата а не благосъстоянието на украйнския народ

    12:00 20.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Бууухахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа!🤔":

    И въздушно капковия път няма да помогне на Тръмп за сделката с дизела

    12:08 20.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Муухахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ванс да НЕ призовава Украйна":

    А дали му изнася да го направи и ти точно сега.....хи хи хи хи...........

    12:16 20.10.2026

  • 32 Смачкан

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Стига с тази Украйна.. Ванс призова":

    Дай новини от фронта

    12:17 20.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Боже какъв съюзник

    2 0 Отговор
    Украинската хунта е слуга на Лондон. Партньори доколкото да просят от Европейския съюз Донора безплатният донор за печалбите на САЩ. Урсула погребва Европа.

    12:21 20.10.2026

  • 36 Не е като тебе

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Малък човек но голяма работа

    12:22 20.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.