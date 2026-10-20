Полският министър на отбраната: Решение за Украйна без Киев е невъзможно

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш отхвърли идеята за мирна среща за Украйна, от която са изключени украински представители. Той подчерта, че принципът „нищо за Украйна без Украйна“ остава единственият възможен път към стабилност, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

В коментар относно информациите за евентуална среща на високо равнище между САЩ, Русия и Китай, целяща договаряне на край на продължаващия четири години конфликт, той заяви, че както Украйна, така и европейските държави трябва да участват в преговорите, за да се гарантира траен мир.

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„Трудно е да се говори за каквото и да е решение без присъствието на Украйна“, заяви Кошиняк-Камиш по време на брифинг в Лапанув, в Южна Полша.

„Затова, макар да са възможни различни формати на срещи, не мога да си представя такъв, който да не включва Украйна и европейските страни – само това би гарантирало стабилност и мир за Украйна“, подчерта той.

Тези изказвания идват след публикация в „Уолстрийт джърнъл“, според която руският президент Владимир Путин е предложил среща през ноември с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, за да се договори споразумение, изгодно за Москва.

Предложението е било направено по време на телефонен разговор между Путин и Тръмп на 9 октомври. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че се водят разговори за евентуална среща в рамките на предстоящия форум на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън на 18–19 ноември, но все още няма постигнато официално споразумение или утвърден дневен ред.

Американски представители заявиха, че Тръмп все още не е приел предложението, но не изключва възможността за такава среща като средство за прекратяване на войната.