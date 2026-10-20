Полският министър на отбраната: Решение за Украйна без Киев е невъзможно

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш отхвърли идеята за мирна среща за Украйна, от която са изключени украински представители. Той подчерта, че принципът „нищо за Украйна без Украйна“ остава единственият възможен път към стабилност, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.
В коментар относно информациите за евентуална среща на високо равнище между САЩ, Русия и Китай, целяща договаряне на край на продължаващия четири години конфликт, той заяви, че както Украйна, така и европейските държави трябва да участват в преговорите, за да се гарантира траен мир.
„Трудно е да се говори за каквото и да е решение без присъствието на Украйна“, заяви Кошиняк-Камиш по време на брифинг в Лапанув, в Южна Полша.
„Затова, макар да са възможни различни формати на срещи, не мога да си представя такъв, който да не включва Украйна и европейските страни – само това би гарантирало стабилност и мир за Украйна“, подчерта той.
Тези изказвания идват след публикация в „Уолстрийт джърнъл“, според която руският президент Владимир Путин е предложил среща през ноември с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, за да се договори споразумение, изгодно за Москва.
Предложението е било направено по време на телефонен разговор между Путин и Тръмп на 9 октомври. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че се водят разговори за евентуална среща в рамките на предстоящия форум на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън на 18–19 ноември, но все още няма постигнато официално споразумение или утвърден дневен ред.
Американски представители заявиха, че Тръмп все още не е приел предложението, но не изключва възможността за такава среща като средство за прекратяване на войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ОКРАИНА ЩЕ КАПИТУЛИРА
12:53 20.10.2026
3 Престанете да ми занимавате
12:54 20.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дякон Унуфрий Араллампиев
12:56 20.10.2026
6 Айде тоя пък ще
12:56 20.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 AfD предлага д
Германската опозиционна партия Алтернатива за Германия (AfD) е разработила програма за мащабна реформа на Европейския съюз, предвиждаща премахване на преките избори за Европейския парламент, ограничаване на правомощията на Европейската комисия и преразпределение на властта в полза на националните правителства.
Това се съобщава от Politico с препратка към програмния документ на партията.
Според инициативата, евродепутатите трябва да бъдат заменени с делегати, които ще бъдат назначавани от законодателните органи на държавите членки на ЕС.
В същото време Европейската комисия се предлага да остави изключително административните функции, като властта за вземане на ключови решения ще бъде прехвърлена на ръководителите на националните правителства.
AfD също така застъпва премахването на настоящия Съд на Европейския съюз и създаването на орган, който да се занимава с уреждането на спорове между страните от асоциацията.
Особено внимание се отделя на позицията на Германия в рамките на ЕС. Партията счита за необходимо да се постигнат изключения за страната от паневропейските правила в областта на миграцията, данъчното облагане, социалната политика и отбраната.
Освен това представители на AfD предлагат да се изтегли Германия от механизма за съвместно заемане на Европейския съюз.
Икономическата част на инициативата предвижда значително намаляване н
12:58 20.10.2026
9 Перо
Коментиран от #15
12:58 20.10.2026
10 Факт
12:59 20.10.2026
11 Ех Кашим
13:01 20.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Новини от младата европейска демокрация
Коментиран от #16
13:02 20.10.2026
14 Факт
13:04 20.10.2026
15 Още малко и
До коментар #9 от "Перо":Това ще стане. Като бяха тъпи да пуснат милиони хора от други континенти с друга култура и ценностна система, така ще е...
Тези имат убежденията, че могат нищо да не правят, но всичко да им се дава, ей-така! Еми не става. Европейците не са луди да им предоставят "безплатен обяд"! Ама не само! Те получаваха до сега ВСИЧКО безплатно и без да пипнат нещо сами. И години даже и езика не са научили... Най-добре е да се изгонят всичките пак там, от където са дошли. Не ни трябват изобщо...
13:07 20.10.2026
16 Даа...
До коментар #13 от "Новини от младата европейска демокрация":Добре е, че го копираш под всеки пост, да видят, че в Украйна има справедлив съд и виновника е осъден и в Затвора.
При Пусин, такива се награждават с медал, а тези които се оплачат се вкарват в наказателни колонии - Гулаг.
Коментиран от #22
13:11 20.10.2026
17 така, така
Кошиняк-Камиш, Урсула, наркомана и цялата плява в ЕК могат да си повтарят „нищо за Украйна без Украйна“ като мантра, но реалността е друга и съвсем скоро ще разберат горчивата истина.
13:16 20.10.2026
18 Путин
13:16 20.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 горски
13:28 20.10.2026
22 Новини от младата европейска демокрация
До коментар #16 от "Даа...":В Лвов, служител на ТЦК, преди това осъден за подкуп, пребил мобилизиран мъж до смърт. Отбелязва се, че други военни комисари също са участвали в побоя, но само един досега е получил подозрение. Според разследването военните комисари са вързали ръцете на мобилизирания зад гърба му и са го били с юмруци и крака по торса и гърдите. След това е бил преместен в техническото отделение на ТЦК, откъдето е откаран с линейка, но мъжът е починал в болницата. Той е имал множество фрактури на ребрата, тежки белодробни увреждания и други животозастрашаващи наранявания. Военният комисар вече е в затвора. Само през август съдът го призна за виновен за вземане на подкуп чрез предишен заговор с други лица. Но тогава не е загубил свободата или позицията си. Сега го очаква до 10 години затвор. Военният диктатор Зеленски, резултати.
Коментиран от #26
13:31 20.10.2026
23 Къде се
14:08 20.10.2026
24 Пан Зеленко
14:11 20.10.2026
25 Павел Пенев
14:12 20.10.2026
26 Само на най-ограничените
До коментар #22 от "Новини от младата европейска демокрация":не им е ясно, че Украйна е един дюшеш за Запада - да бъде използвана докрай срещу Русия, с всичките произлизащи плюсове за Запада.
Така Русия е заета с Украйна. Същото както беше и с Чечня, но доста по-сериозен мащаб.
14:16 20.10.2026