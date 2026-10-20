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Полският министър на отбраната: Решение за Украйна без Киев е невъзможно
  Тема: Украйна

Полският министър на отбраната: Решение за Украйна без Киев е невъзможно

20 Октомври, 2026 12:50 821 26

  • украйна-
  • полша-
  • русия-
  • война-
  • владислав кошиняк-камиш

Американски представители заявиха, че Тръмп все още не е приел предложението, но не изключва възможността за такава среща

Полският министър на отбраната: Решение за Украйна без Киев е невъзможно - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш отхвърли идеята за мирна среща за Украйна, от която са изключени украински представители. Той подчерта, че принципът „нищо за Украйна без Украйна“ остава единственият възможен път към стабилност, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

В коментар относно информациите за евентуална среща на високо равнище между САЩ, Русия и Китай, целяща договаряне на край на продължаващия четири години конфликт, той заяви, че както Украйна, така и европейските държави трябва да участват в преговорите, за да се гарантира траен мир.

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„Трудно е да се говори за каквото и да е решение без присъствието на Украйна“, заяви Кошиняк-Камиш по време на брифинг в Лапанув, в Южна Полша.

„Затова, макар да са възможни различни формати на срещи, не мога да си представя такъв, който да не включва Украйна и европейските страни – само това би гарантирало стабилност и мир за Украйна“, подчерта той.

Тези изказвания идват след публикация в „Уолстрийт джърнъл“, според която руският президент Владимир Путин е предложил среща през ноември с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, за да се договори споразумение, изгодно за Москва.

Предложението е било направено по време на телефонен разговор между Путин и Тръмп на 9 октомври. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че се водят разговори за евентуална среща в рамките на предстоящия форум на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън на 18–19 ноември, но все още няма постигнато официално споразумение или утвърден дневен ред.

Американски представители заявиха, че Тръмп все още не е приел предложението, но не изключва възможността за такава среща като средство за прекратяване на войната.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ОКРАИНА ЩЕ КАПИТУЛИРА

    17 1 Отговор
    Безсловно.

    12:53 20.10.2026

  • 3 Престанете да ми занимавате

    19 2 Отговор
    с разложеният труп Ук.... .

    12:54 20.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    17 2 Отговор
    Сметката е проста Украйна да върне ПЕТСТОТИН МИЛЯРДА НА ЩАТИТЕ Триста милярда на Европа и около четиристотин милярда на Русия и да участват където искат Русия плати борчовете на Украйна и двадесет години ги храни без пари

    12:56 20.10.2026

  • 6 Айде тоя пък ще

    21 1 Отговор
    Каже? Победителите определят всичко. Победеният изобщо няма думата. Как след 2-та световна война разделиха Германия на парчета, без изобщо да я питат? Така и сега ще стане....

    12:56 20.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 AfD предлага д

    12 1 Отговор
    AfD предлага да премахне директните избори за Европейския парламент и да ограничи правомощията на ИК
    Германската опозиционна партия Алтернатива за Германия (AfD) е разработила програма за мащабна реформа на Европейския съюз, предвиждаща премахване на преките избори за Европейския парламент, ограничаване на правомощията на Европейската комисия и преразпределение на властта в полза на националните правителства.

    Това се съобщава от Politico с препратка към програмния документ на партията.

    Според инициативата, евродепутатите трябва да бъдат заменени с делегати, които ще бъдат назначавани от законодателните органи на държавите членки на ЕС.

    В същото време Европейската комисия се предлага да остави изключително административните функции, като властта за вземане на ключови решения ще бъде прехвърлена на ръководителите на националните правителства.

    AfD също така застъпва премахването на настоящия Съд на Европейския съюз и създаването на орган, който да се занимава с уреждането на спорове между страните от асоциацията.

    Особено внимание се отделя на позицията на Германия в рамките на ЕС. Партията счита за необходимо да се постигнат изключения за страната от паневропейските правила в областта на миграцията, данъчното облагане, социалната политика и отбраната.

    Освен това представители на AfD предлагат да се изтегли Германия от механизма за съвместно заемане на Европейския съюз.

    Икономическата част на инициативата предвижда значително намаляване н

    12:58 20.10.2026

  • 9 Перо

    15 1 Отговор
    Ръководството на ЕС допусна третия свят до Европа! Сега предстои Германия и Испания да станат Франция и ЕС ще се разпадне, ако не се интегрират по арабските правила! Меркел ги покани официално, а Урсула фон дер Лайн ги прие с отворени обятия!

    Коментиран от #15

    12:58 20.10.2026

  • 10 Факт

    7 2 Отговор
    Украйна не е режимът й. Кой говори от името на народа???

    12:59 20.10.2026

  • 11 Ех Кашим

    9 1 Отговор
    Кошиняк , а да ли някой ще те пита !?

    13:01 20.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Новини от младата европейска демокрация

    12 1 Отговор
    В Лвов, служител на ТЦК, преди това осъден за подкуп, пребил мобилизиран мъж до смърт. Отбелязва се, че други военни комисари също са участвали в побоя, но само един досега е получил подозрение. Според разследването военните комисари са вързали ръцете на мобилизирания зад гърба му и са го били с юмруци и крака по торса и гърдите. След това е бил преместен в техническото отделение на ТЦК, откъдето е откаран с линейка, но мъжът е починал в болницата. Той е имал множество фрактури на ребрата, тежки белодробни увреждания и други животозастрашаващи наранявания. Военният комисар вече е в затвора. Само през август съдът го призна за виновен за вземане на подкуп чрез предишен заговор с други лица. Но тогава не е загубил свободата или позицията си. Сега го очаква до 10 години затвор. Военният диктатор Зеленски, резултати.

    Коментиран от #16

    13:02 20.10.2026

  • 14 Факт

    12 1 Отговор
    Съдбата на длъжника се определя от кредиторите.За чий им е Киев и каква дума има той?Както казваше др.Т Живков-,,Не можеш да казваш,като нямаш пари!"

    13:04 20.10.2026

  • 15 Още малко и

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Перо":

    Това ще стане. Като бяха тъпи да пуснат милиони хора от други континенти с друга култура и ценностна система, така ще е...
    Тези имат убежденията, че могат нищо да не правят, но всичко да им се дава, ей-така! Еми не става. Европейците не са луди да им предоставят "безплатен обяд"! Ама не само! Те получаваха до сега ВСИЧКО безплатно и без да пипнат нещо сами. И години даже и езика не са научили... Най-добре е да се изгонят всичките пак там, от където са дошли. Не ни трябват изобщо...

    13:07 20.10.2026

  • 16 Даа...

    1 8 Отговор

    До коментар #13 от "Новини от младата европейска демокрация":

    Добре е, че го копираш под всеки пост, да видят, че в Украйна има справедлив съд и виновника е осъден и в Затвора.
    При Пусин, такива се награждават с медал, а тези които се оплачат се вкарват в наказателни колонии - Гулаг.

    Коментиран от #22

    13:11 20.10.2026

  • 17 така, така

    10 1 Отговор
    Историята на света обаче показва, че решенията се взимат от консенсуса между великите сили. Днес има само три държави, които могат да претендират за ролята на такава сила - САЩ, Китай и Русия.
    Кошиняк-Камиш, Урсула, наркомана и цялата плява в ЕК могат да си повтарят „нищо за Украйна без Украйна“ като мантра, но реалността е друга и съвсем скоро ще разберат горчивата истина.

    13:16 20.10.2026

  • 18 Путин

    4 5 Отговор
    С сигурност на даден етап от преговорите, ще трябва да включим и украински представител

    13:16 20.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 горски

    4 1 Отговор
    А май забравиха няколкото срещи за мир,които организирах европейските страни, в която пък Русия не бе поканена....Либерали,сър...

    13:28 20.10.2026

  • 22 Новини от младата европейска демокрация

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Даа...":

    В Лвов, служител на ТЦК, преди това осъден за подкуп, пребил мобилизиран мъж до смърт. Отбелязва се, че други военни комисари също са участвали в побоя, но само един досега е получил подозрение. Според разследването военните комисари са вързали ръцете на мобилизирания зад гърба му и са го били с юмруци и крака по торса и гърдите. След това е бил преместен в техническото отделение на ТЦК, откъдето е откаран с линейка, но мъжът е починал в болницата. Той е имал множество фрактури на ребрата, тежки белодробни увреждания и други животозастрашаващи наранявания. Военният комисар вече е в затвора. Само през август съдът го призна за виновен за вземане на подкуп чрез предишен заговор с други лица. Но тогава не е загубил свободата или позицията си. Сега го очаква до 10 години затвор. Военният диктатор Зеленски, резултати.

    Коментиран от #26

    13:31 20.10.2026

  • 23 Къде се

    2 0 Отговор
    слагате и вие?!?

    14:08 20.10.2026

  • 24 Пан Зеленко

    0 0 Отговор
    Лошо ми е !

    14:11 20.10.2026

  • 25 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Това е възможно и точно това ще стане,ако наркомана не си тръгне доброволно.

    14:12 20.10.2026

  • 26 Само на най-ограничените

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Новини от младата европейска демокрация":

    не им е ясно, че Украйна е един дюшеш за Запада - да бъде използвана докрай срещу Русия, с всичките произлизащи плюсове за Запада.
    Така Русия е заета с Украйна. Същото както беше и с Чечня, но доста по-сериозен мащаб.

    14:16 20.10.2026

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