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Кая Калас: Русия не печели на бойното поле, Путин взема на прицел цивилни
  Тема: Украйна

Кая Калас: Русия не печели на бойното поле, Путин взема на прицел цивилни

20 Октомври, 2026 12:08 1 029 91

  • украйна-
  • ес-
  • русия-
  • кая калас

Европейският съвет призова за незабавното възстановяване на безопасността на цивилното корабоплаване в Черно море

Кая Калас: Русия не печели на бойното поле, Путин взема на прицел цивилни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия не печели на бойното поле, а вместо това Путин взема на прицел цивилни извън бойното поле и засилва хибридните атаки в Европа, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в рамките на дебат в Европейския парламент във връзка с ескалацията на руските удари срещу корабоплаването в Черно море, предаде БТА.

„Шест атаки в рамките на десет дни от предполагаеми руски дронове представляват неприемлива ескалация на атаките“, каза Калас.

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От средата на юли Русия засили атаките си срещу украинския износ, каза още тя. По думите ѝ по някои оценки Украйна губи по 60 милиона евро на ден приходи от износ.

Коридорът в Черно море е най-важният коридор за украинските доставки на пшеница, каза още Калас. Русия умишлено използва храната като оръжие и подкопава продоволствената сигурност на света, добави тя.

Калас заяви, че Европейският съвет призова за незабавното възстановяване на безопасността на цивилното корабоплаване в Черно море.

Световните цени на пшеницата са на най-високото си ниво от 2023г., посочи тя.

„Световната продоволствена система сега е заплашена от перфектната буря“, заяви Калас. „Супер „Ел Ниньо“, суша в двете полукълба и конфликтът в Близкия изток поставят под напрежение износа на торове. По света сега има три критични точки – Ормузкия проток, Баб ел Мандеб и Черно море. Действията на Русия пречат на хората по света да се прехранват“, каза още тя.

Според Калас това налага силен и обединен европейски отговор.

„Първо трябва да работим за това Украйна да продължи да бъде свързана със световните пазари“, каза тя.

„Второ, трябва да укрепим сигурността в Черно море и по Дунав. Ранното разпознаване и засичане е от ключово значение“, добави Калас. По думите ѝ центърът за сигурност в Черно море, за чието създаване работят България и Румъния с подкрепата на ЕС, допълнително ще укрепи способностите за следене на ситуацията.

„Нуждаем се и от по-бърза процедура за съвместно вземане на решения в случай на сериозни инциденти“, заяви Калас. Според нея това е целта на предложението на Европейския съвет за създаване на спешен протокол за незабавни политически консултации и по-добра координация при сериозни хибридни кризи.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 РФ е въздух под налягане !

    7 80 Отговор
    Украинците показаха на света, че руслямската феодалия е кръгла нула.
    Дори не е регионална сила.
    Цялата им сила е в свирката.

    Коментиран от #32, #58, #87

    12:12 20.10.2026

  • 5 ЕС и ЕК не искат

    66 4 Отговор
    Край на войната. Езикът на конфронтация не дава основания за допускане на европейските представители до преговори. Руснаците го казаха това доста отдавна, но няма кой да ги чуе.

    Коментиран от #48

    12:13 20.10.2026

  • 6 Ако не престанете

    63 7 Отговор
    Вие, внуците на фашистите да искате войната в Европа, може и това да стане. Ама такива цивилни има, които са виновни за войните! Предизвикват ги с политиката си.

    12:13 20.10.2026

  • 7 Иван

    43 5 Отговор
    Тоя пък коя е ?

    12:13 20.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    6 56 Отговор
    Русия не може за 12 години да превземе Донбас,за пет години Малая Токмачка.

    Коментиран от #43, #55

    12:14 20.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Добри новини

    5 41 Отговор
    ВСУ са поразили линейна производствено-диспечерска станция „Николская“ в Тамбовска област.
    Станцията осигурява препомпването на дизелово гориво и бензин към централните и южните региони на РФ, както и към експортните терминали.

    Колкото повече Тръмп напада Зеленски и Украйна, толкова повече пропада подкрепата за републиканците на междинните избори. 🙃

    12:14 20.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 балтийска патка

    52 2 Отговор
    Само тъпотии и фейкове ръси.

    12:15 20.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гориил

    62 3 Отговор
    Животът в атмосфера на пропаганда в стил Гьобелс става непоносим и смъртно опасен. Как можем да обясним на добре хранените и богати европейски бюрократи, че цените на хранителните продукти са се повишили със 140 процента и ще се повишат с още 50 процента до Коледа?

    12:16 20.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гост

    49 3 Отговор
    За да оцелеят Евросъюза и държавите членуващи в него всички урсулани на европейско и национално ниво трябва да бъдат изгонени веднага. В противен случай дните на Европа са преброени до края на мандата на Урсула.

    Коментиран от #45

    12:16 20.10.2026

  • 20 Ти да видиш

    40 2 Отговор
    Аз: Калас и Урсула отдавна са изгубили връзка с главните си мозъци, които вероятно даже и не функционират.

    12:17 20.10.2026

  • 21 Картаген

    31 4 Отговор
    Русия не печели ,а укрия печели ли ( с наша помощ) ?
    Укрия не внася пшеница , а изнася, а парите използва за оръжие и след като се стреля по руските кораби,които возят петрол , защото им носели приходи, същото се случва с корабите влизащи в укрия.И кой определя кое е приемлива ескалация и кое не?Хайде без демагогия.

    12:17 20.10.2026

  • 22 Баз плямпаници

    3 33 Отговор

    До коментар #14 от "Вярвам":

    Затова путин проси оръжие от Иран и северна Корея плюс 30 000 севернокорейци за месо.И се моли на Тръмп да му спасява кожата.
    Без излилшни плямпаници.

    Коментиран от #66

    12:18 20.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гениалност -->--ОО

    26 3 Отговор
    Тази пак се изказва неподготвена да Русия не побеждава но напредва на запад сигурно са тръгнали на поход или тренират марш на скок.

    12:18 20.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пич

    31 2 Отговор
    Тази еманация на руса жена отново не знае къде се намира!!!
    Украйна се превръща във все по второстепенен проблем на Европа!!!

    12:19 20.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Зеления

    28 2 Отговор
    Кая надминава Гьобелс, като министър на пропагандата на Хитлер, просто го слага в малкия си джоб !!!

    Коментиран от #52

    12:20 20.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Това са фактите ! Лесно се проверяват

    31 4 Отговор
    От началото на септември под руски контрол са попаднали над 1800 квадратни километра и 92 населени места, а от началото на годината общо 314... точка ! Кая Калас е уличена в лъжа за пореден път !

    Коментиран от #61

    12:20 20.10.2026

  • 34 Хаха

    21 1 Отговор
    Кая, Кая бела птицо!

    Коментиран от #75

    12:20 20.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ти си големият разбирач

    3 14 Отговор

    До коментар #9 от "Разбира и кратуната на тая":

    според д.хснето на вятъра и промивките на ТАСС..
    Хайде холан!
    Апропо, Коцето няма шанс на изборите. Свиквай.

    12:20 20.10.2026

  • 37 Перо

    26 2 Отговор
    Тая Калас, комисар за външната политика на ЕС ли е или само референт за Русия? Защото тя, освен за Русия, тя за друго никога, нищо не е говорила! Разбирам за избиването на комплекси, от времето на СССР, но това е вече болестно състояния, обсесия!

    12:21 20.10.2026

  • 38 604

    15 2 Отговор
    Смешки от долни и болни хора на конци!

    12:21 20.10.2026

  • 39 Опа

    3 4 Отговор
    И Тамбов изгоря

    Коментиран от #70

    12:22 20.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Филип

    11 2 Отговор

    До коментар #29 от "Така и не разбрах":

    Тая ( или Кая) работи като гово реща глава на външно на укрия.

    12:23 20.10.2026

  • 43 Много е ,,умна ,, външната

    15 2 Отговор

    До коментар #11 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    Ви министърка. Как я избрахте цялата...........да и събрана в нея. Не че госпожа Урсула е нещо повече но......

    Коментиран от #69

    12:23 20.10.2026

  • 44 трее тАаа,

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "А ГДЕ":

    А вИсн..е на гил, яАку.

    12:23 20.10.2026

  • 45 Това кога ще стане?

    3 9 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    Пред и след разпада на блатната кочина?Как мислиш?

    Коментиран от #56

    12:23 20.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Макарона съм - непобедимия Бонапард

    9 2 Отговор
    ПУТИН Е ВИНОВЕН за гражданската война във франция , защото взема на прицел цивилни .....тъй каза кая калас !!!!

    12:25 20.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Умно

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    Всъшност, тази кака какво работи?

    Коментиран от #64

    12:25 20.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 не си прав, колега

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Зеления":

    кой с мАалце мозък шА и Са връже на безгЪнковата кр..Атуна.

    12:26 20.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Любопитен

    10 2 Отговор
    Абе тая мръсотия кога ще я изгонят ???

    12:26 20.10.2026

  • 55 Смени

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    опорката,изтърка се вече!Нещата от ВСВ се повтарят!Гьобелсовата пропаганда до последно описваше успехите на райха,дори когато руснаците влязоха в Берлин!

    12:26 20.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Поредната доказана лъжа на Кая Калас

    7 2 Отговор
    А фактите са че: Темпото на руското настъпление се е увеличило по цялата линия на съприкосновение. От началото на септември под руски контрол са попаднали над 1800 квадратни километра и 92 населени места, а от началото на годината общо 314.

    12:27 20.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Пере пАре

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Така и не разбрах":

    на чробаджиЙкята си.

    12:28 20.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Поредната доказана лъжа на Кая Калас

    3 1 Отговор
    И какво си мисли че и помага това?

    12:29 20.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 наблюдател

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Умно":

    Тази е поредната либерална евромаймуна на отговорен пост.

    12:29 20.10.2026

  • 65 Анонимен

    3 1 Отговор
    Стига вече сте писали за това недоразумение.Да ходи да помага на мъжа си в бизнеса му с Руски фирми, защото от там са парите за семейството

    12:29 20.10.2026

  • 66 а ти Верваш ли

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Баз плямпаници":

    на без..Паметните си брът..в..вЕжи.

    12:30 20.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Макарона съм

    6 0 Отговор
    Ще направя голям гей парад във Париж и ще покажа силата на велика франция !

    12:31 20.10.2026

  • 69 Пушек от лулата на Шамана

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "Много е ,,умна ,, външната":

    Смятам , че по умност К ая и нашата Външна са избирани по един и същ критерии.
    Вероятно по начина на обличане или обраното на обличането...

    12:32 20.10.2026

  • 70 СЛОНА

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Опа":

    НЕКА

    12:33 20.10.2026

  • 71 Мачкат яко братушките

    5 1 Отговор
    Сега и Добропилия и Константиновка превзеха

    12:33 20.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Мачкат яко братушките

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Руските фейкове не ни":

    И кое според теб е Руски фейк ? А?

    12:34 20.10.2026

  • 74 Паскал Пасквилев

    5 0 Отговор
    Не чета пасквилите на Мара дъното. Затова само коментарите са ми важни

    12:34 20.10.2026

  • 75 СЛОНА

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хаха":

    КАЯ ЩЕ СЕ КАЕШ ,ПТИЦО ПРОКЛЕТА!!!

    12:35 20.10.2026

  • 76 Копирай го във гуглето

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Това къде това го прочете?":

    и ще разбереш. Трудно ли е?

    12:35 20.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 балтийска патка

    6 0 Отговор
    е лъжлива шматка

    12:38 20.10.2026

  • 79 Григор

    4 1 Отговор
    "Кая Калас: Русия не печели на бойното поле, Путин взема на прицел цивилни"
    Вчера българския вице премиер призова да се следят сводките от фронта. Калас изглежда данните не я интересуват. При нея водеща е злобата!

    12:39 20.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Коментар

    1 4 Отговор
    Така е. Кремълските фашисти вече се чудят какво да бомбардират в Украйна и затова има цивилни жертви .

    12:40 20.10.2026

  • 83 Фейкарката Кая

    5 0 Отговор
    Въобще не е в час. В цялата ЕК са психясали кардинално тея нищожества

    12:40 20.10.2026

  • 84 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Кая, има такава риба, обаче ти си по глупава от нея.

    12:45 20.10.2026

  • 85 Стоянчо Пуканката

    1 1 Отговор
    Кайчето е муцка, нема да я пипате!...

    12:45 20.10.2026

  • 86 Новини от младата европейска демокрация

    4 2 Отговор
    В Лвов, служител на ТЦК, преди това осъден за подкуп, пребил мобилизиран мъж до смърт. Отбелязва се, че други военни комисари също са участвали в побоя, но само един досега е получил подозрение. Според разследването военните комисари са вързали ръцете на мобилизирания зад гърба му и са го били с юмруци и крака по торса и гърдите. След това е бил преместен в техническото отделение на ТКК, откъдето е откаран с линейка, но мъжът е починал в болницата. Той е имал множество фрактури на ребрата, тежки белодробни увреждания и други животозастрашаващи наранявания. Военният комисар вече е в затвора. Само през август съдът го призна за виновен за вземане на подкуп чрез предишен заговор с други лица. Но тогава не е загубил свободата или позицията си. Сега го очаква до 10 години затвор. Военният диктатор Зеленски, резултати.

    12:45 20.10.2026

  • 87 хахахахха

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "РФ е въздух под налягане !":

    хахлите показаха че са фашисти,подкрепящите ги също

    12:51 20.10.2026

  • 88 Трътлю

    2 0 Отговор
    Докога ще търпим една - две калинки от Източна Европа да решават съдбата ни вместо нас?

    12:51 20.10.2026

  • 89 Ахаха

    0 0 Отговор
    Тая само като и видя изпълненият със съдържание поглед и като ми стане едно "интелигентно" бате..

    12:53 20.10.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 русия АГРЕСОР

    0 0 Отговор
    путин ТЕРОРИСТ

    12:54 20.10.2026

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