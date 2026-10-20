"Кая Калас: Русия не печели на бойното поле, Путин взема на прицел цивилни"

Русия не печели на бойното поле, а вместо това Путин взема на прицел цивилни извън бойното поле и засилва хибридните атаки в Европа, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в рамките на дебат в Европейския парламент във връзка с ескалацията на руските удари срещу корабоплаването в Черно море, предаде БТА.

„Шест атаки в рамките на десет дни от предполагаеми руски дронове представляват неприемлива ескалация на атаките“, каза Калас.

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От средата на юли Русия засили атаките си срещу украинския износ, каза още тя. По думите ѝ по някои оценки Украйна губи по 60 милиона евро на ден приходи от износ.

Коридорът в Черно море е най-важният коридор за украинските доставки на пшеница, каза още Калас. Русия умишлено използва храната като оръжие и подкопава продоволствената сигурност на света, добави тя.

Калас заяви, че Европейският съвет призова за незабавното възстановяване на безопасността на цивилното корабоплаване в Черно море.

Световните цени на пшеницата са на най-високото си ниво от 2023г., посочи тя.

„Световната продоволствена система сега е заплашена от перфектната буря“, заяви Калас. „Супер „Ел Ниньо“, суша в двете полукълба и конфликтът в Близкия изток поставят под напрежение износа на торове. По света сега има три критични точки – Ормузкия проток, Баб ел Мандеб и Черно море. Действията на Русия пречат на хората по света да се прехранват“, каза още тя.

Според Калас това налага силен и обединен европейски отговор.

„Първо трябва да работим за това Украйна да продължи да бъде свързана със световните пазари“, каза тя.

„Второ, трябва да укрепим сигурността в Черно море и по Дунав. Ранното разпознаване и засичане е от ключово значение“, добави Калас. По думите ѝ центърът за сигурност в Черно море, за чието създаване работят България и Румъния с подкрепата на ЕС, допълнително ще укрепи способностите за следене на ситуацията.

„Нуждаем се и от по-бърза процедура за съвместно вземане на решения в случай на сериозни инциденти“, заяви Калас. Според нея това е целта на предложението на Европейския съвет за създаване на спешен протокол за незабавни политически консултации и по-добра координация при сериозни хибридни кризи.