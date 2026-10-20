"Кая Калас: Русия не печели на бойното поле, Путин взема на прицел цивилни"

Русия не печели на бойното поле, а вместо това Путин взема на прицел цивилни извън бойното поле и засилва хибридните атаки в Европа, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в рамките на дебат в Европейския парламент във връзка с ескалацията на руските удари срещу корабоплаването в Черно море, предаде БТА.
„Шест атаки в рамките на десет дни от предполагаеми руски дронове представляват неприемлива ескалация на атаките“, каза Калас.
От средата на юли Русия засили атаките си срещу украинския износ, каза още тя. По думите ѝ по някои оценки Украйна губи по 60 милиона евро на ден приходи от износ.
Коридорът в Черно море е най-важният коридор за украинските доставки на пшеница, каза още Калас. Русия умишлено използва храната като оръжие и подкопава продоволствената сигурност на света, добави тя.
Калас заяви, че Европейският съвет призова за незабавното възстановяване на безопасността на цивилното корабоплаване в Черно море.
Световните цени на пшеницата са на най-високото си ниво от 2023г., посочи тя.
„Световната продоволствена система сега е заплашена от перфектната буря“, заяви Калас. „Супер „Ел Ниньо“, суша в двете полукълба и конфликтът в Близкия изток поставят под напрежение износа на торове. По света сега има три критични точки – Ормузкия проток, Баб ел Мандеб и Черно море. Действията на Русия пречат на хората по света да се прехранват“, каза още тя.
Според Калас това налага силен и обединен европейски отговор.
„Първо трябва да работим за това Украйна да продължи да бъде свързана със световните пазари“, каза тя.
„Второ, трябва да укрепим сигурността в Черно море и по Дунав. Ранното разпознаване и засичане е от ключово значение“, добави Калас. По думите ѝ центърът за сигурност в Черно море, за чието създаване работят България и Румъния с подкрепата на ЕС, допълнително ще укрепи способностите за следене на ситуацията.
„Нуждаем се и от по-бърза процедура за съвместно вземане на решения в случай на сериозни инциденти“, заяви Калас. Според нея това е целта на предложението на Европейския съвет за създаване на спешен протокол за незабавни политически консултации и по-добра координация при сериозни хибридни кризи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 РФ е въздух под налягане !
Дори не е регионална сила.
Цялата им сила е в свирката.
Коментиран от #32, #58, #87
12:12 20.10.2026
5 ЕС и ЕК не искат
Коментиран от #48
12:13 20.10.2026
6 Ако не престанете
12:13 20.10.2026
7 Иван
12:13 20.10.2026
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11 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #43, #55
12:14 20.10.2026
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13 Добри новини
Станцията осигурява препомпването на дизелово гориво и бензин към централните и южните региони на РФ, както и към експортните терминали.
Колкото повече Тръмп напада Зеленски и Украйна, толкова повече пропада подкрепата за републиканците на междинните избори. 🙃
12:14 20.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 балтийска патка
12:15 20.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гориил
12:16 20.10.2026
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19 Гост
Коментиран от #45
12:16 20.10.2026
20 Ти да видиш
12:17 20.10.2026
21 Картаген
Укрия не внася пшеница , а изнася, а парите използва за оръжие и след като се стреля по руските кораби,които возят петрол , защото им носели приходи, същото се случва с корабите влизащи в укрия.И кой определя кое е приемлива ескалация и кое не?Хайде без демагогия.
12:17 20.10.2026
22 Баз плямпаници
До коментар #14 от "Вярвам":Затова путин проси оръжие от Иран и северна Корея плюс 30 000 севернокорейци за месо.И се моли на Тръмп да му спасява кожата.
Без излилшни плямпаници.
Коментиран от #66
12:18 20.10.2026
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24 Гениалност -->--ОО
12:18 20.10.2026
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26 Пич
Украйна се превръща във все по второстепенен проблем на Европа!!!
12:19 20.10.2026
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30 Зеления
Коментиран от #52
12:20 20.10.2026
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33 Това са фактите ! Лесно се проверяват
Коментиран от #61
12:20 20.10.2026
34 Хаха
Коментиран от #75
12:20 20.10.2026
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36 Ти си големият разбирач
До коментар #9 от "Разбира и кратуната на тая":според д.хснето на вятъра и промивките на ТАСС..
Хайде холан!
Апропо, Коцето няма шанс на изборите. Свиквай.
12:20 20.10.2026
37 Перо
12:21 20.10.2026
38 604
12:21 20.10.2026
39 Опа
Коментиран от #70
12:22 20.10.2026
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42 Филип
До коментар #29 от "Така и не разбрах":Тая ( или Кая) работи като гово реща глава на външно на укрия.
12:23 20.10.2026
43 Много е ,,умна ,, външната
До коментар #11 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":Ви министърка. Как я избрахте цялата...........да и събрана в нея. Не че госпожа Урсула е нещо повече но......
Коментиран от #69
12:23 20.10.2026
44 трее тАаа,
До коментар #8 от "А ГДЕ":А вИсн..е на гил, яАку.
12:23 20.10.2026
45 Това кога ще стане?
До коментар #19 от "Гост":Пред и след разпада на блатната кочина?Как мислиш?
Коментиран от #56
12:23 20.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Макарона съм - непобедимия Бонапард
12:25 20.10.2026
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49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Умно
До коментар #1 от "Софиянец":Всъшност, тази кака какво работи?
Коментиран от #64
12:25 20.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 не си прав, колега
До коментар #30 от "Зеления":кой с мАалце мозък шА и Са връже на безгЪнковата кр..Атуна.
12:26 20.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Любопитен
12:26 20.10.2026
55 Смени
До коментар #11 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":опорката,изтърка се вече!Нещата от ВСВ се повтарят!Гьобелсовата пропаганда до последно описваше успехите на райха,дори когато руснаците влязоха в Берлин!
12:26 20.10.2026
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57 Поредната доказана лъжа на Кая Калас
12:27 20.10.2026
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59 Пере пАре
До коментар #29 от "Така и не разбрах":на чробаджиЙкята си.
12:28 20.10.2026
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61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Поредната доказана лъжа на Кая Калас
12:29 20.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 наблюдател
До коментар #50 от "Умно":Тази е поредната либерална евромаймуна на отговорен пост.
12:29 20.10.2026
65 Анонимен
12:29 20.10.2026
66 а ти Верваш ли
До коментар #22 от "Баз плямпаници":на без..Паметните си брът..в..вЕжи.
12:30 20.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Макарона съм
12:31 20.10.2026
69 Пушек от лулата на Шамана
До коментар #43 от "Много е ,,умна ,, външната":Смятам , че по умност К ая и нашата Външна са избирани по един и същ критерии.
Вероятно по начина на обличане или обраното на обличането...
12:32 20.10.2026
70 СЛОНА
До коментар #39 от "Опа":НЕКА
12:33 20.10.2026
71 Мачкат яко братушките
12:33 20.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Мачкат яко братушките
До коментар #53 от "Руските фейкове не ни":И кое според теб е Руски фейк ? А?
12:34 20.10.2026
74 Паскал Пасквилев
12:34 20.10.2026
75 СЛОНА
До коментар #34 от "Хаха":КАЯ ЩЕ СЕ КАЕШ ,ПТИЦО ПРОКЛЕТА!!!
12:35 20.10.2026
76 Копирай го във гуглето
До коментар #61 от "Това къде това го прочете?":и ще разбереш. Трудно ли е?
12:35 20.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 балтийска патка
12:38 20.10.2026
79 Григор
Вчера българския вице премиер призова да се следят сводките от фронта. Калас изглежда данните не я интересуват. При нея водеща е злобата!
12:39 20.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Коментар
12:40 20.10.2026
83 Фейкарката Кая
12:40 20.10.2026
84 Я пък тоя
12:45 20.10.2026
85 Стоянчо Пуканката
12:45 20.10.2026
86 Новини от младата европейска демокрация
12:45 20.10.2026
87 хахахахха
До коментар #4 от "РФ е въздух под налягане !":хахлите показаха че са фашисти,подкрепящите ги също
12:51 20.10.2026
88 Трътлю
12:51 20.10.2026
89 Ахаха
12:53 20.10.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 русия АГРЕСОР
12:54 20.10.2026