Кризата се задълбочава: Южна Корея ще отзове още дипломати от Украйна

Южна Корея ще отзове още служители от дипломатическата си мисия в Украйна заради задълбочаващия се спор с Киев около прехвърлянето на двама севернокорейски военнопленници. Решението е взето, след като Сеул не е получил конструктивен отговор от украинската страна, съобщи южнокорейското Министерство на външните работи.

Говорителят на ведомството Пак Ду-сун посочи като допълнителна причина постоянната заплаха от въздушни удари в цяла Украйна. По думите му това затруднява гарантирането на сигурността на дипломатическия персонал.

„След отзоваването на посланика от Украйна – мярка, която не предизвика никаква конструктивна реакция от страна на украинските власти, и предвид постоянната заплаха от въздушни удари на територията на цяла Украйна, правителството реши да върне у дома част от служителите на дипломатическата си мисия“, заяви Пак Ду-сун.

Южнокорейското правителство не е обявило колко служители ще бъдат отзовани и кога точно ще се върнат в страната. Посочено е само, че става дума за част от персонала на дипломатическата мисия.

Спорът започна след изявление на Зеленски

Дипломатическото напрежение избухна, след като украинският президент Володимир Зеленски публично съобщи за прехвърлянето в Южна Корея на двама севернокорейски войници, пленени от украинската армия. Южнокорейските власти са искали информацията да остане поверителна.

В началото на октомври Сеул обяви, че отзовава посланика си от Киев. Южнокорейската страна разкритикува Зеленски за разгласяването на договореността и поиска официално извинение от Украйна.

Президентът И Дже-мьон изрази опасения, че публичното съобщаване на случая може да застраши семействата на военнопленниците, които се намират в Северна Корея. Южнокорейските власти настояват Киев да признае, че е нарушена договорка за поверителност.

Киев заяви, че иска диалог

Украинското външно министерство по-рано заяви, че е готово да възобнови конструктивния диалог със Сеул, въпреки решението за отзоваване на посланика. От Киев посочиха, че различията са свързани с тълкуването на договореностите за поверителност.

Южна Корея обаче оцени досегашния отговор като недостатъчен и предприе нова мярка с изтеглянето на част от служителите си. Към момента няма данни двете държави да прекратяват дипломатическите си отношения, а Сеул не е обявил допълнителни стъпки след връщането на персонала.