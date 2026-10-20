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Кризата се задълбочава: Южна Корея ще отзове още дипломати от Украйна
  Тема: Украйна

Кризата се задълбочава: Южна Корея ще отзове още дипломати от Украйна

20 Октомври, 2026 11:11 1 082 6

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  • украйна-
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  • дипломатически спор-
  • володимир зеленски-
  • северна корея

Украинското външно министерство по-рано заяви, че е готово да възобнови конструктивния диалог със Сеул

Кризата се задълбочава: Южна Корея ще отзове още дипломати от Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Южна Корея ще отзове още служители от дипломатическата си мисия в Украйна заради задълбочаващия се спор с Киев около прехвърлянето на двама севернокорейски военнопленници. Решението е взето, след като Сеул не е получил конструктивен отговор от украинската страна, съобщи южнокорейското Министерство на външните работи.

Говорителят на ведомството Пак Ду-сун посочи като допълнителна причина постоянната заплаха от въздушни удари в цяла Украйна. По думите му това затруднява гарантирането на сигурността на дипломатическия персонал.

„След отзоваването на посланика от Украйна – мярка, която не предизвика никаква конструктивна реакция от страна на украинските власти, и предвид постоянната заплаха от въздушни удари на територията на цяла Украйна, правителството реши да върне у дома част от служителите на дипломатическата си мисия“, заяви Пак Ду-сун.

Южнокорейското правителство не е обявило колко служители ще бъдат отзовани и кога точно ще се върнат в страната. Посочено е само, че става дума за част от персонала на дипломатическата мисия.

Спорът започна след изявление на Зеленски

Дипломатическото напрежение избухна, след като украинският президент Володимир Зеленски публично съобщи за прехвърлянето в Южна Корея на двама севернокорейски войници, пленени от украинската армия. Южнокорейските власти са искали информацията да остане поверителна.

В началото на октомври Сеул обяви, че отзовава посланика си от Киев. Южнокорейската страна разкритикува Зеленски за разгласяването на договореността и поиска официално извинение от Украйна.

Президентът И Дже-мьон изрази опасения, че публичното съобщаване на случая може да застраши семействата на военнопленниците, които се намират в Северна Корея. Южнокорейските власти настояват Киев да признае, че е нарушена договорка за поверителност.

Киев заяви, че иска диалог

Украинското външно министерство по-рано заяви, че е готово да възобнови конструктивния диалог със Сеул, въпреки решението за отзоваване на посланика. От Киев посочиха, че различията са свързани с тълкуването на договореностите за поверителност.

Южна Корея обаче оцени досегашния отговор като недостатъчен и предприе нова мярка с изтеглянето на част от служителите си. Към момента няма данни двете държави да прекратяват дипломатическите си отношения, а Сеул не е обявил допълнителни стъпки след връщането на персонала.


Украйна
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа!🤔

    18 4 Отговор
    Всеки гледа да се раздалечи от хунтата в киив, само сектата на Калушев ги величае!

    11:24 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анонимен

    3 0 Отговор
    Браво а европейските ръководители се натискат за да могат да крадат а народите гладуват

    11:57 20.10.2026

  • 6 Махайте украинските дипломати

    3 0 Отговор
    Колкото по-бързо толкова по-добре за Южна Корея

    12:14 20.10.2026

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