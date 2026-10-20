Новини
Свят »
Канада »
Алберта отхвърли идеята за референдум за отделяне от Канада

Алберта отхвърли идеята за референдум за отделяне от Канада

20 Октомври, 2026 09:55 596 8

  • алберта-
  • канада-
  • марк карни-
  • референдум-
  • сепаратизъм

76% са подкрепили оставането на провинцията в състава на страната, показват прогнозните резултати

Алберта отхвърли идеята за референдум за отделяне от Канада - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жителите на богатата на петрол канадска провинция Алберта отхвърлиха с голямо мнозинство предложението да започне процедура за бъдещ референдум за отделяне от Канада. Според прогнозните резултати, цитирани от Си Би Си, около 76,5% са гласували за оставане в страната, а 23,5% са подкрепили започването на процеса, който би могъл да доведе до допитване за независимост.

Вотът не беше пряк референдум за отделяне. Въпросът пред избирателите беше дали провинциалното правителство да предприеме конституционните стъпки, необходими за произвеждането на бъдещ обвързващ референдум.

Резултатът е победа за министър-председателя на Канада Марк Карни, който е израснал в Алберта и в последните дни призова жителите да защитят националното единство. „Канада заслужава да се борим за нея. Гласувайте за Канада“, заяви Карни.

Вотът прекъсна опита за нова процедура

Подкрепата за отделянето е съответствала на предварителните социологически проучвания, според които тя е била под 25%. Допреди няколко години сепаратисткото движение в Алберта оставаше маргинално, но през последния период привлече по-голямо внимание в контекста на напрежението между Отава и Вашингтон.

В началото на годината министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт определи Алберта като „естествен партньор“ на Съединените щати. Представители на движението за независимост бяха приети и в Държавния департамент във Вашингтон. В началото на октомври подкрепа за отделянето изрази и милиардерът Илон Мъск.

През май сепаратисткото движение събра необходимия брой подписи за задействане на референдум, иницииран от граждани. Местен съд обаче отмени инициативата по конституционни съображения.

Петролът остава в центъра на спора

Алберта има четвъртите по големина доказани петролни запаси в света. Именно природните ресурси са в основата на исканията на сепаратистите, които твърдят, че федералната власт задушава петролната индустрия чрез екологични регулации, особено при управлението на бившия премиер Джъстин Трюдо.

За разлика от предшественика си Карни сближи позициите си с властите в Алберта и ускори изграждането на нов петролопровод към тихоокеанското крайбрежие. Проектът трябва да улесни износа на петрол към азиатските пазари и е част от стратегията на канадското правителство за намаляване на зависимостта от САЩ.

Премиерката на Алберта Даниел Смит се противопоставя на независимостта, но реши да организира допитването, за да успокои сепаратисткото крило в собствената си Консервативна обединена партия. След вота въпросът за бъдещето на движението остава политически значим, а Карни ще трябва да се справя и със сепаратистки настроения в Квебек.


Канада
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 2 Отговор
    Ще има референдум за присъединяване към САЩ.

    09:56 20.10.2026

  • 2 Оранжавия ще има да беснее пак

    7 0 Отговор
    Не ми се мисли какво ще е след две семици.

    09:57 20.10.2026

  • 3 Кленов лист

    7 1 Отговор
    Мухахах, хибридката на оранжевия не се получи

    Коментиран от #4

    09:59 20.10.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кленов лист":

    Абе какво има на знамето на Канада та се налага да го прикриват зад Кленов лист 😉

    Коментиран от #6

    10:09 20.10.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    2 0 Отговор
    Нещо за едни референдуми се говори и в Британия ❗ Ама що ли някак не е политкоректно да се говори за тях ❗

    10:10 20.10.2026

  • 6 Кленов лист

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "🦉🦉🦉🦉":

    Каквото има и на Адам под листото :))

    10:13 20.10.2026

  • 7 Тръмпоча е Вреден

    1 0 Отговор
    Това изкукало старче подбужда размирици във всяка страна!

    10:42 20.10.2026

  • 8 Роко

    0 0 Отговор
    Неочаквано или може би очаквано разума победи алчността

    10:46 20.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания