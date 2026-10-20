Алберта отхвърли идеята за референдум за отделяне от Канада

Жителите на богатата на петрол канадска провинция Алберта отхвърлиха с голямо мнозинство предложението да започне процедура за бъдещ референдум за отделяне от Канада. Според прогнозните резултати, цитирани от Си Би Си, около 76,5% са гласували за оставане в страната, а 23,5% са подкрепили започването на процеса, който би могъл да доведе до допитване за независимост.

Вотът не беше пряк референдум за отделяне. Въпросът пред избирателите беше дали провинциалното правителство да предприеме конституционните стъпки, необходими за произвеждането на бъдещ обвързващ референдум.

Резултатът е победа за министър-председателя на Канада Марк Карни, който е израснал в Алберта и в последните дни призова жителите да защитят националното единство. „Канада заслужава да се борим за нея. Гласувайте за Канада“, заяви Карни.

Вотът прекъсна опита за нова процедура

Подкрепата за отделянето е съответствала на предварителните социологически проучвания, според които тя е била под 25%. Допреди няколко години сепаратисткото движение в Алберта оставаше маргинално, но през последния период привлече по-голямо внимание в контекста на напрежението между Отава и Вашингтон.

В началото на годината министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт определи Алберта като „естествен партньор“ на Съединените щати. Представители на движението за независимост бяха приети и в Държавния департамент във Вашингтон. В началото на октомври подкрепа за отделянето изрази и милиардерът Илон Мъск.

През май сепаратисткото движение събра необходимия брой подписи за задействане на референдум, иницииран от граждани. Местен съд обаче отмени инициативата по конституционни съображения.

Петролът остава в центъра на спора

Алберта има четвъртите по големина доказани петролни запаси в света. Именно природните ресурси са в основата на исканията на сепаратистите, които твърдят, че федералната власт задушава петролната индустрия чрез екологични регулации, особено при управлението на бившия премиер Джъстин Трюдо.

За разлика от предшественика си Карни сближи позициите си с властите в Алберта и ускори изграждането на нов петролопровод към тихоокеанското крайбрежие. Проектът трябва да улесни износа на петрол към азиатските пазари и е част от стратегията на канадското правителство за намаляване на зависимостта от САЩ.

Премиерката на Алберта Даниел Смит се противопоставя на независимостта, но реши да организира допитването, за да успокои сепаратисткото крило в собствената си Консервативна обединена партия. След вота въпросът за бъдещето на движението остава политически значим, а Карни ще трябва да се справя и със сепаратистки настроения в Квебек.