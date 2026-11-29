Швейцарските избиратели гласуват по промени в правилата за износ на военно оборудване и по инициатива за ограничаване на шумните фойерверки. Вотът е част от национално допитване по общо четири предложения, сред които са още финансирането на 13-ата месечна пенсия и данъчното облагане на семейните двойки. Гласуването се провежда на фона на дебата за границите на швейцарския неутралитет и последиците от войната в Украйна.

България е сред възможните партньорски държави

При одобрение на промените Швейцария ще може да доставя военно оборудване на определени партньорски държави, дори когато те участват във въоръжен конфликт. Условието е износът да не противоречи на швейцарския неутралитет и на интересите на страната във външната политика и сигурността.

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В списъка с 36 потенциални партньори са България, Германия, Франция, Италия, Полша, Нидерландия, Австрия, Унгария, Съединените щати и други държави от Европейския съюз и Европейската асоциация за свободна търговия. Промяната би дала възможност и за по-гъвкаво участие на швейцарската отбранителна промишленост в международни производствени вериги.

Федералният съвет ще може при извънредни обстоятелства да се отклонява от обичайните критерии за разрешаване на износ, когато това е необходимо за защита на швейцарските интереси. Държавите купувачи няма да трябва във всеки случай да получават предварително съгласие от Берн за препродажба или прехвърляне на оборудването, макар че такова изискване ще може да бъде запазено при съображения, свързани с външната политика, неутралитета или сигурността.

Директният износ на военно оборудване към Украйна няма да стане разрешен, тъй като правилата за неутралитет остават в сила. Според швейцарското правителство целта е страната да запази конкурентна отбранителна промишленост. „Държава, която няма какво да предложи, няма какво да поиска“, гласи аргументът на Федералния съвет.

Какво ще се случи с фойерверките

Другата инициатива предвижда ограничаване на продажбата и частната употреба на шумни фойерверки. В обхвата ѝ ще попаднат пиратки и мощни гърмящи изделия, докато тихите декоративни фойерверки, бенгалските огньове и традиционните пиротехнически фонтани ще останат разрешени.

Кантоните ще могат да допускат изключения за големи събития с надрегионално значение, но частни лица няма да могат да използват шумна пиротехника и при тези изключения. Поддръжниците на инициативата посочват стреса за хората и животните, замърсяването, отпадъците и риска от пожари и инциденти. Правителството и парламентът препоръчват вот „не“, като настояват, че кантоните и общините вече имат достатъчно правомощия да въвеждат ограничения.

Според проучване на gfs.bern от началото на ноември 49% от анкетираните подкрепят облекчаването на правилата за износ на военно оборудване, а 46% са против. При фойерверките съотношението е 63% подкрепа срещу 35% несъгласие. И по двата въпроса окончателното решение принадлежи на избирателите.

Източници: btvnovinite.bg, apnews.com, swissinfo.ch