Хакери твърдят, че са откраднали 421 000 имейла на "Алтернатива за Германия"

Германската партия „Алтернатива за Германия“ разследва хакерска атака, при която според неизвестни извършители са били откраднати близо 421 000 имейла. Партията потвърди, че през септември 2026 г. е бил атакуван външен доставчик на хостинг услуги, използван от нея.

„През септември тази година хакерска атака е засегнала един от доставчиците на хостинг услуги на нашата партия, при която малка част от пощенските кутии, повечето от които не бяха използвани от години, бяха копирани без разрешение“, заяви „Алтернатива за Германия“.

Партийната формация уточни, че настоящите имейл акаунти на федералната организация не са били засегнати. Според твърденията на неидентифицираните лица, публикували данните онлайн, достъпът е бил получен до 10 пощенски кутии. Сред тях е акаунтът на Александер Гауланд, който е бивш лидер на партията.

Твърдението за обема на изтеклата информация не е независимо потвърдено. Германската информационна агенция ДПА посочва, че автентичността на публикуваните имейли все още не е проверена. Не е потвърдено и дали всички материали, разпространявани онлайн, действително произхождат от атакуваните партийни акаунти.

От „Алтернатива за Германия“ заявиха, че кибератаката е била засечена бързо и преустановена. Партията съобщи още, че лицата, чиито пощенски кутии може да са били засегнати, са били уведомени.

В момента се анализира онлайн публикацията на предполагаемите откраднати данни. От партията уточниха, че първоначална оценка на съдържанието може да бъде направена едва след приключването на разследването. Засега няма официално потвърждение за точния брой на засегнатите акаунти, за пълния обем на копираната информация или за самоличността на извършителите.

Източници: bta.bg