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Нараства броят на крайнодесните групи по бойни изкуства в Германия

Нараства броят на крайнодесните групи по бойни изкуства в Германия

22 Октомври, 2026 07:03 1 076 16

  • алтернатива за германия-
  • германия-
  • бойни изкуства

Концепцията възниква в САЩ и включва привличането на млади мъже към крайнодясната екстремистка среда чрез групи за физическа подготовка и бойни изкуства

Нараства броят на крайнодесните групи по бойни изкуства в Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на крайнодесните групи по бойни изкуства в Германия е нараснал до около 20 спрямо приблизително дузина през юни 2024 г., съобщи правителството, цитирано от ДПА, предаде БТА.

Увеличението е особено осезаемо през 2026 г., посочи германското министерство на вътрешните работи в отговор на парламентарно запитване на партия „Зелените“, с което ДПА се е запознала.

Правителството съобщи също, че е установило „професионализиране на бойните умения“ сред групите, известни като „Активни клубове“ (Active Clubs).

Концепцията възниква в САЩ и включва привличането на млади мъже към крайнодясната екстремистка среда чрез групи за физическа подготовка и бойни изкуства. Подобни групи вече съществуват по целия свят, отбелязва ДПА.

Правителството заяви, че няма доказателства за международни връзки между германските и чуждестранните „Активни клубове“, но не изключи възможността такива контакти да възникнат в бъдеще.

Според министерството групите продължават да представляват потенциална заплаха от насилие. Като признаци за все по-професионален подход към насилието ведомството посочи редовните тренировки по бойни изкуства в някои от клубовете, както и видеоклипове и публикации в социалните мрежи, които насърчават и демонстрират готовността им да се защитават.

Досега обаче не са наблюдавани преки сблъсъци с политически противници, посочи министерството.

Групите продължават да пазят дейността си в строга тайна, като същевременно полагат значителни усилия да привличат млади мъже към крайнодясната екстремистка среда, ориентирана към насилието, допълни ведомството.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мерц

    13 3 Отговор
    Дръжте ме здраво момчета , и Макрона да не забравите . И той ви чака

    07:06 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мара

    9 2 Отговор
    хахахахах, крайнолевите ще ядът .......

    07:07 22.10.2026

  • 4 да ви имам и европейските разбирамия

    11 3 Отговор
    значи когато си с дясна резба си лош но когато си с лява си добър и готин така ли?

    07:09 22.10.2026

  • 5 Хахахахах

    9 4 Отговор
    За пръв път чувам частна спортна структура, от какъвто и да е вид, да и се преписват политически възгледи. Тотално са изплискали.

    07:09 22.10.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    9 1 Отговор
    Това ЦРУ го измислили отдавна. 80-те школите по Киокушин карате в Полша станаха ударните групи на Солидарност. В България ДС се задейства веднага и забрани Киокушин. Продължихме да тренираме тайно . Чувствахме се, като членове на тайно общество. Сега са го копирали в Германия." С техните камъни , по техните глави" , както е речено.

    07:10 22.10.2026

  • 7 хехе

    12 2 Отговор
    След като избухна демокрацията у нас на такива борци, боксьори и спецове по бойни изкуства им викахме мутри, ама щом в Германия са крайно десни тъй да бъде.

    07:11 22.10.2026

  • 8 Стамат

    11 1 Отговор
    "Екстремиска" е либерастната тълпа, която е превзела Европа, а не "крайно" десните, в най-крайния спектър на дясното политическо пространство. Пишете либерастки глупости.

    07:18 22.10.2026

  • 9 Хаха

    7 0 Отговор
    Така се получава,когато Европа е налазена от натрапници.

    07:27 22.10.2026

  • 10 ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ

    7 1 Отговор
    Всеки който иска нормална Германия и е против Мерц и Зеленски автоматично става крайнодесен.

    07:32 22.10.2026

  • 11 Тия па

    1 1 Отговор
    Превод: Ние, левите, вършим зверства в Европа и ни гони параноята, че скоро ще ядем бой в резултат.

    07:48 22.10.2026

  • 12 Пищовя

    1 1 Отговор
    В сравнение с розовите и зелените нпо организации са капка в морето.

    07:49 22.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 тъпотии

    2 0 Отговор
    сега вече заплаха са бойни групи..и крайнодесните..а нещата съвсем простички..новодошли инженери и доктури всеки божи ден тероризират жени и деца в германска джамахерия..и за да дадат вякакъв отпор на Мохамед и Ахмед, местните все намаляващите като бройка германци решили че либерали -управляващите като мерц и други няма да ги защитят..и затова тренират..а какво ще стне после..виждаме от гражданската война във Французка ислямска република и др.европейски държави..По принцип да забрянт спорта защото става подозрително, ако белите решили да се занимават примерно с баскетбол..и това е опасно..

    08:09 22.10.2026

  • 15 Гориил

    5 0 Отговор
    Българското посолство в Москва закупи четиридесет билета за представлението на „Лешникотрошачката“ в Болшой театър.

    08:15 22.10.2026

  • 16 Бордърлайн

    0 0 Отговор
    Брандън Морено

    08:26 22.10.2026

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