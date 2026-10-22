Нараства броят на крайнодесните групи по бойни изкуства в Германия

Броят на крайнодесните групи по бойни изкуства в Германия е нараснал до около 20 спрямо приблизително дузина през юни 2024 г., съобщи правителството, цитирано от ДПА, предаде БТА.

Увеличението е особено осезаемо през 2026 г., посочи германското министерство на вътрешните работи в отговор на парламентарно запитване на партия „Зелените“, с което ДПА се е запознала.

Правителството съобщи също, че е установило „професионализиране на бойните умения“ сред групите, известни като „Активни клубове“ (Active Clubs).

Концепцията възниква в САЩ и включва привличането на млади мъже към крайнодясната екстремистка среда чрез групи за физическа подготовка и бойни изкуства. Подобни групи вече съществуват по целия свят, отбелязва ДПА.

Правителството заяви, че няма доказателства за международни връзки между германските и чуждестранните „Активни клубове“, но не изключи възможността такива контакти да възникнат в бъдеще.

Според министерството групите продължават да представляват потенциална заплаха от насилие. Като признаци за все по-професионален подход към насилието ведомството посочи редовните тренировки по бойни изкуства в някои от клубовете, както и видеоклипове и публикации в социалните мрежи, които насърчават и демонстрират готовността им да се защитават.

Досега обаче не са наблюдавани преки сблъсъци с политически противници, посочи министерството.

Групите продължават да пазят дейността си в строга тайна, като същевременно полагат значителни усилия да привличат млади мъже към крайнодясната екстремистка среда, ориентирана към насилието, допълни ведомството.