Нараства броят на крайнодесните групи по бойни изкуства в Германия

Броят на крайнодесните групи по бойни изкуства в Германия е нараснал до около 20 спрямо приблизително дузина през юни 2024 г., съобщи правителството, цитирано от ДПА, предаде БТА.
Увеличението е особено осезаемо през 2026 г., посочи германското министерство на вътрешните работи в отговор на парламентарно запитване на партия „Зелените“, с което ДПА се е запознала.
Правителството съобщи също, че е установило „професионализиране на бойните умения“ сред групите, известни като „Активни клубове“ (Active Clubs).
Концепцията възниква в САЩ и включва привличането на млади мъже към крайнодясната екстремистка среда чрез групи за физическа подготовка и бойни изкуства. Подобни групи вече съществуват по целия свят, отбелязва ДПА.
Правителството заяви, че няма доказателства за международни връзки между германските и чуждестранните „Активни клубове“, но не изключи възможността такива контакти да възникнат в бъдеще.
Според министерството групите продължават да представляват потенциална заплаха от насилие. Като признаци за все по-професионален подход към насилието ведомството посочи редовните тренировки по бойни изкуства в някои от клубовете, както и видеоклипове и публикации в социалните мрежи, които насърчават и демонстрират готовността им да се защитават.
Досега обаче не са наблюдавани преки сблъсъци с политически противници, посочи министерството.
Групите продължават да пазят дейността си в строга тайна, като същевременно полагат значителни усилия да привличат млади мъже към крайнодясната екстремистка среда, ориентирана към насилието, допълни ведомството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мерц
07:06 22.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 мара
07:07 22.10.2026
4 да ви имам и европейските разбирамия
07:09 22.10.2026
5 Хахахахах
07:09 22.10.2026
6 РЕАЛИСТ
07:10 22.10.2026
7 хехе
07:11 22.10.2026
8 Стамат
07:18 22.10.2026
9 Хаха
07:27 22.10.2026
10 ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ
07:32 22.10.2026
11 Тия па
07:48 22.10.2026
12 Пищовя
07:49 22.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 тъпотии
08:09 22.10.2026
15 Гориил
08:15 22.10.2026
16 Бордърлайн
08:26 22.10.2026