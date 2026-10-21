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Украинската армия разгроми руска дивизия по време на операция "Вивалди"
  Тема: Украйна

Украинската армия разгроми руска дивизия по време на операция "Вивалди"

21 Октомври, 2026 11:07 1 801 68

  • войната в украйна-
  • операция вивалди-
  • донбас-
  • лиман-
  • руска армия

Операция „Вивалди“ е провалила руския план за обкръжаване на украинските сили в Донецка област, твърди Институтът за изследване на войната

Украинската армия разгроми руска дивизия по време на операция "Вивалди" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руската армия е загубила повече територия, отколкото е превзела през тази година, сочи оценка на Института за изследване на войната (ISW). Между 1 септември и 16 октомври руските сили са изгубили контрол над 112 кв. км, докато от началото на 2026 г. са завзели около 100 кв. км.

Според анализа ключова роля за промяната по фронта е изиграла украинската операция „Вивалди“ по Лиманското направление. Командирът на Трети армейски корпус на Украйна бригаден генерал Андрей Билецки заявява, че действията са нанесли значителни загуби на руската 144-та мотострелкова дивизия.

„Тази група фактически престана да съществува като организирана военна сила“, заявява Билецки.

По думите му Русия ще трябва първо да възстанови боеспособността на дивизията, преди да предприеме нови настъпателни операции към Лиман. Това допълнително ще натовари системата за попълване на руската армия.

Провален план за обкръжаване

ISW оценява, че операция „Вивалди“ е провалила руския план за обкръжаване на украинските сили около т.нар. крепостен пояс в Донецка област от север. Украинските части са достигнали река Жеребец, което е съкратило фронтовата линия и е позволило изграждането на отбрана на по-изгодни позиции.

Новите рубежи дават възможност за по-голяма концентрация на пехота и по-ефективно използване на безпилотни летателни апарати и артилерия. Според оценката на ISW, ако руските сили възобновят настъплението към Лиман, те отново ще трябва да форсират реката.

Руският замисъл е предвиждал заобикаляне на Лиман през Светогорск, след което силите да се срещнат край Барвинково в Харковска област с друга групировка, настъпваща от югозапад през Доброполското направление. След провала на северния фланг руската армия е била принудена да премине към фронтални атаки източно от Славянск и Краматорск.

ISW посочва, че тези направления са защитени с подготвени украински позиции и че подобен начин на настъпление ще бъде по-труден за руските сили и може да доведе до нови значителни загуби.

Загуби и информационно предимство

Анализаторите отбелязват и увеличаване на руските бойни загуби от лятото на 2026 г. Според цитираните оценки за няколко месеца руската армия е дала над 40 000 убити и ранени военнослужещи.

Прессекретарят на Трети армейски корпус Александър Бородин заявява, че руската дезинформация за пораженията неволно е помогнала на украинската операция. Основното предизвикателство за украинските сили, по думите му, е било да синхронизират действията на всички подразделения.

„Когато информацията стигне до офицерите, които могат да вземат решения, представата им за реалната линия на бойното съприкосновение е далеч от действителността“, казва Бородин.

Разгромът на руския северен фланг е прекратил заплахата за Славянск от североизток и е принудил руското командване да преразгледа начина, по който планира операциите си в Донбас.

Източници: unian.net, euronews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хан Ювиги

    71 71 Отговор
    Всичко ще бъде Украйна
    Казах

    Коментиран от #13

    11:08 21.10.2026

  • 2 Софиянец

    101 65 Отговор
    Браво, Браво 😂 А сега обратно към реалността 🤭

    Коментиран от #10, #19

    11:09 21.10.2026

  • 3 Тъй я разгроми

    66 63 Отговор
    че избягоха от Доброполе и вече са пред Москва.🤣🤣🤣🤣

    11:10 21.10.2026

  • 4 Пешко

    19 61 Отговор
    Не е вярно бееее! На три дни от Киев са ама не бързат беее! За седмица са в Лисабон бееее! Избиха 20-30 милиона украинци и разбиха НАТО беее! 1500 бункера с натовски генерали са унищожени беее!

    Коментиран от #24, #53

    11:11 21.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пламен

    14 67 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    Коментиран от #25

    11:12 21.10.2026

  • 7 хахахахха

    78 8 Отговор
    тоя институт само фантастика пишат,и после руснаците разпространявали дезинформация ...

    11:12 21.10.2026

  • 8 Всичко е ясно

    12 52 Отговор
    Това обяснява защо активираха "Агент Тръмп" - страх тресе кремъло

    11:13 21.10.2026

  • 9 Пич

    52 2 Отговор
    Това са безинтересните губещи!
    Интересното което видях по чужди медии е, че погромите във Франция са с антиеврейска и антиционистка насоченост. Носят лозунги и плакати срещу евреите и ционистите, и разграбват магазините и имуществото им, а другото трошат!

    Коментиран от #17

    11:14 21.10.2026

  • 10 Специална Военна Опсерация

    36 40 Отговор

    До коментар #2 от "Софиянец":

    Така е - ние не знаем точно кой колко територия е освободил.

    Но това, което знаем е че Кремъл, вече пета година, произвежда първокачествени обяснения!

    11:15 21.10.2026

  • 11 Нормално

    36 48 Отговор
    Това го знаят и децата. Раша губи войната по всички важни показатели.

    11:15 21.10.2026

  • 12 Робот

    50 25 Отговор
    Почти цяла Украйна гори..! Идва зима любимия сезон на руснаците за война...! Пропагандата ще донесе още ненужна украинска смърт това дори и Соломон Паси взе да вдява..!

    11:15 21.10.2026

  • 13 Именно 👍

    7 23 Отговор

    До коментар #1 от "Хан Ювиги":

    Точно казано.

    11:17 21.10.2026

  • 14 Дъното на бившия язовир Каховка

    7 39 Отговор
    Е осеяно с руски трупове.

    11:17 21.10.2026

  • 15 Чудесна Новина

    4 25 Отговор
    Тогава мирът е близо !

    11:17 21.10.2026

  • 16 А аз снощи разгромих

    35 2 Отговор
    две украинки почти за без пари

    Коментиран от #32

    11:17 21.10.2026

  • 17 Смотан

    1 6 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    С нещо по темата?

    11:18 21.10.2026

  • 18 Атанасова

    29 2 Отговор
    На фона на съюитията, патосът ти към Украйна е крайно неуместен, дори смешен!
    Жалък напън, колко си и ти.

    11:19 21.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Абе тези украинци страшни бе!

    36 4 Отговор
    Само защо фронта все се движи на Запад, а не на Изток? Да не би да са разгромили за пореден път някой супермаркет и вътре да е имало водка?

    Коментиран от #34, #35

    11:20 21.10.2026

  • 21 БРАВО БРАВО

    34 2 Отговор
    А сега се върнете в реалността.

    11:20 21.10.2026

  • 22 Вивалди -есен

    8 23 Отговор
    Предстои Вивалди -зима
    Москва няма Пейтриът.А ще ѝ трябват.

    11:20 21.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хи хихиххи их

    29 0 Отговор
    Още вицове?

    11:24 21.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сандо

    32 1 Отговор
    И днешният ден не мина без укрински виц.

    11:25 21.10.2026

  • 29 Вълк

    4 27 Отговор
    Затова Путин натиска Рижавия клоун за мир иначе скоро военните действия ще се водят в Кремъл

    Коментиран от #57

    11:26 21.10.2026

  • 30 Космос

    4 26 Отговор
    Това ли е магучая дето щеше да воюва с НАТО?

    11:26 21.10.2026

  • 31 Пешко

    3 22 Отговор

    До коментар #24 от "🙉🙊🙈":

    Точно като ватенка на фронта! Изкарват броени минути беее! Но превзеха цяла Европа беее!

    11:26 21.10.2026

  • 32 Веднага отвай

    5 11 Отговор

    До коментар #16 от "А аз снощи разгромих":

    На лекар!

    11:26 21.10.2026

  • 33 Нааканите русначета

    4 30 Отговор
    Живеят 10 минути на фронта.

    Коментиран от #50, #63

    11:27 21.10.2026

  • 34 Това къде това го прочете?

    6 6 Отговор

    До коментар #20 от "Абе тези украинци страшни бе!":

    Да го прочететем и ние.

    11:28 21.10.2026

  • 35 Въпрос?

    4 14 Отговор

    До коментар #20 от "Абе тези украинци страшни бе!":

    Как разбра на къде се движи и изобщо движели се . Информация от Северна Корея ли вземаш

    Коментиран от #60

    11:28 21.10.2026

  • 36 Копейка

    3 13 Отговор
    Тука кво да лъжем?

    11:30 21.10.2026

  • 37 Механик

    8 19 Отговор
    С на мен ми бяха надули главата че Русия била сила.

    11:31 21.10.2026

  • 38 Кофти момент

    8 18 Отговор
    Шок и ужас за симпатизантите на фашисткия агресор.

    11:32 21.10.2026

  • 39 Т Живков

    4 12 Отговор
    Само така!

    11:33 21.10.2026

  • 40 Трол

    5 9 Отговор
    Руската армия разгроми украинската в операция "Кондьо".

    11:33 21.10.2026

  • 41 Гощето

    5 12 Отговор
    Няма такова нещо! От пет години напредват и вече са пред Мала Токмачка! Утре го превземат и вдругиден са в Лондон! Ей това е истината!

    11:33 21.10.2026

  • 42 Националист

    6 14 Отговор
    Нищо ново. Не разбраха ли хората че крепостните на стават за войници

    Коментиран от #48

    11:38 21.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Някой

    8 2 Отговор
    Позиционна война заради укрепления и хвърляне на сили. Но въпросът е кой свърша ресурсите. Изведнъж може да се промени. Кой губи си личи по това кой иска мир - губещият!

    Коментиран от #45

    11:44 21.10.2026

  • 45 Гоце

    3 11 Отговор

    До коментар #44 от "Някой":

    Или който го е страх че ако няма победа ще го обесят на Червения площад. По неговите думи

    Коментиран от #49, #54, #55

    11:48 21.10.2026

  • 46 Тоест

    12 1 Отговор
    Вече не им трябват 70 млрд ...нали?

    11:52 21.10.2026

  • 47 Мишел

    11 1 Отговор
    С актива победи Украйна загуби над 115000 кв.км.територия, което е повече от територията на България

    11:52 21.10.2026

  • 48 Някой

    9 3 Отговор

    До коментар #42 от "Националист":

    Бият се руснаци срещу руснаци. Реално еднакви. Там са викали, че те са руснаците и наричали другите москали - по Москва. И двете държави водещи се произлизащи от Киевска Русь/Русия, въпреки че чак след ПСВ се появяват 4 държави и 3 се обединяват в Украйна и не достигат Черно море.

    Коментиран от #52

    11:53 21.10.2026

  • 49 Айде сметни за

    10 1 Отговор

    До коментар #45 от "Гоце":

    5 години какво спечели и загуби Русия. Спечели 20% от Украйна и 50% от ресурсите , поизчисти затворници и малцинства. Отслаби ЕС карайки го да купува скъпи енергоресурси от Америка и така губи производства и пазари

    11:55 21.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Мишел

    8 1 Отговор
    С такива победи Украйна загуби над 115000кв.км. територия, което е повече от територията на България

    11:56 21.10.2026

  • 52 Мишел

    10 1 Отговор

    До коментар #48 от "Някой":

    Украинците са македонците на Русия.

    11:58 21.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Мишел

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Гоце":

    Това са неговите думи, които Путин не е казвал.

    12:00 21.10.2026

  • 55 Антон

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Гоце":

    Като Сирски на Майдана !

    12:01 21.10.2026

  • 56 Здравко Ахилесов

    2 2 Отговор
    Възможно е и да е вярно. Войната се води с променлив успех. Пета година вече руснаците не могат да завземат целия Донбас. Едва ли командирите и от двете страни са неопитни, особено след толкова години боен опит.

    12:07 21.10.2026

  • 57 Мишел

    7 2 Отговор

    До коментар #29 от "Вълк":

    Ходът на военните действия показва, че украинците могат да стигнат до Кремъл само от изток, ако отстъпвайки на запад, обиколят планетата.

    12:07 21.10.2026

  • 58 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Не една дивизия а две армии разби корпуса.корпус да победи две армии е било възможно само в анимационните филми докато азов не го осъществи.

    12:08 21.10.2026

  • 59 404

    4 1 Отговор
    нищо не се коментира за укр загуби те нямат нито 1 убит

    12:11 21.10.2026

  • 60 Къде е фронта?

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Въпрос?":

    Пред Киев или пред Москва?

    12:11 21.10.2026

  • 61 Корабче в окото ми плува

    2 2 Отговор
    Руската армия е загубила повече територия, отколкото е превзела през тази година, сочи оценка на Института за изследване на войната

    Коментиран от #64

    12:30 21.10.2026

  • 62 Яяяяяя

    1 0 Отговор
    Браво! Тогава защо хленчите за пари? Имате трофеи от завзетите територии

    12:32 21.10.2026

  • 63 А надрисканите хахолчета

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Нааканите русначета":

    Изкарват по 3 минути макс и дават фира

    12:34 21.10.2026

  • 64 м даааа

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Корабче в окото ми плува":

    бива ги във фантазиите

    12:35 21.10.2026

  • 65 Кйгцжб

    2 0 Отговор
    А руснаците знаят ли за тази операция или трябва да прочетат тук.

    12:37 21.10.2026

  • 66 Вивалди 4 аезона

    0 1 Отговор
    Пргром за тия сватанаци

    атенкс вие на умрели ,мед ми капе на сърцето

    12:37 21.10.2026

  • 67 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    От началото на войната ISW разгроми над 800 руски дивизии, така че плюс-минус една, какво толкова?!??

    12:39 21.10.2026

  • 68 Ууукрите разгромили

    1 0 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    12:40 21.10.2026

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