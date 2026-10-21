Украинската армия разгроми руска дивизия по време на операция "Вивалди"

Руската армия е загубила повече територия, отколкото е превзела през тази година, сочи оценка на Института за изследване на войната (ISW). Между 1 септември и 16 октомври руските сили са изгубили контрол над 112 кв. км, докато от началото на 2026 г. са завзели около 100 кв. км.
Според анализа ключова роля за промяната по фронта е изиграла украинската операция „Вивалди“ по Лиманското направление. Командирът на Трети армейски корпус на Украйна бригаден генерал Андрей Билецки заявява, че действията са нанесли значителни загуби на руската 144-та мотострелкова дивизия.„Тази група фактически престана да съществува като организирана военна сила“, заявява Билецки.
По думите му Русия ще трябва първо да възстанови боеспособността на дивизията, преди да предприеме нови настъпателни операции към Лиман. Това допълнително ще натовари системата за попълване на руската армия.
Провален план за обкръжаване
ISW оценява, че операция „Вивалди“ е провалила руския план за обкръжаване на украинските сили около т.нар. крепостен пояс в Донецка област от север. Украинските части са достигнали река Жеребец, което е съкратило фронтовата линия и е позволило изграждането на отбрана на по-изгодни позиции.
Новите рубежи дават възможност за по-голяма концентрация на пехота и по-ефективно използване на безпилотни летателни апарати и артилерия. Според оценката на ISW, ако руските сили възобновят настъплението към Лиман, те отново ще трябва да форсират реката.
Руският замисъл е предвиждал заобикаляне на Лиман през Светогорск, след което силите да се срещнат край Барвинково в Харковска област с друга групировка, настъпваща от югозапад през Доброполското направление. След провала на северния фланг руската армия е била принудена да премине към фронтални атаки източно от Славянск и Краматорск.
ISW посочва, че тези направления са защитени с подготвени украински позиции и че подобен начин на настъпление ще бъде по-труден за руските сили и може да доведе до нови значителни загуби.
Загуби и информационно предимство
Анализаторите отбелязват и увеличаване на руските бойни загуби от лятото на 2026 г. Според цитираните оценки за няколко месеца руската армия е дала над 40 000 убити и ранени военнослужещи.
Прессекретарят на Трети армейски корпус Александър Бородин заявява, че руската дезинформация за пораженията неволно е помогнала на украинската операция. Основното предизвикателство за украинските сили, по думите му, е било да синхронизират действията на всички подразделения.„Когато информацията стигне до офицерите, които могат да вземат решения, представата им за реалната линия на бойното съприкосновение е далеч от действителността“, казва Бородин.
Разгромът на руския северен фланг е прекратил заплахата за Славянск от североизток и е принудил руското командване да преразгледа начина, по който планира операциите си в Донбас.
Източници: unian.net, euronews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хан Ювиги
Казах
Коментиран от #13
11:08 21.10.2026
2 Софиянец
Коментиран от #10, #19
11:09 21.10.2026
3 Тъй я разгроми
11:10 21.10.2026
4 Пешко
Коментиран от #24, #53
11:11 21.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пламен
Кой сега ще ги спасява от Украйна
Коментиран от #25
11:12 21.10.2026
7 хахахахха
11:12 21.10.2026
8 Всичко е ясно
11:13 21.10.2026
9 Пич
Интересното което видях по чужди медии е, че погромите във Франция са с антиеврейска и антиционистка насоченост. Носят лозунги и плакати срещу евреите и ционистите, и разграбват магазините и имуществото им, а другото трошат!
Коментиран от #17
11:14 21.10.2026
10 Специална Военна Опсерация
До коментар #2 от "Софиянец":Така е - ние не знаем точно кой колко територия е освободил.
Но това, което знаем е че Кремъл, вече пета година, произвежда първокачествени обяснения!
11:15 21.10.2026
11 Нормално
11:15 21.10.2026
12 Робот
11:15 21.10.2026
13 Именно 👍
До коментар #1 от "Хан Ювиги":Точно казано.
11:17 21.10.2026
14 Дъното на бившия язовир Каховка
11:17 21.10.2026
15 Чудесна Новина
11:17 21.10.2026
16 А аз снощи разгромих
Коментиран от #32
11:17 21.10.2026
17 Смотан
До коментар #9 от "Пич":С нещо по темата?
11:18 21.10.2026
18 Атанасова
Жалък напън, колко си и ти.
11:19 21.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Абе тези украинци страшни бе!
Коментиран от #34, #35
11:20 21.10.2026
21 БРАВО БРАВО
11:20 21.10.2026
22 Вивалди -есен
Москва няма Пейтриът.А ще ѝ трябват.
11:20 21.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 хи хихиххи их
11:24 21.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Сандо
11:25 21.10.2026
29 Вълк
Коментиран от #57
11:26 21.10.2026
30 Космос
11:26 21.10.2026
31 Пешко
До коментар #24 от "🙉🙊🙈":Точно като ватенка на фронта! Изкарват броени минути беее! Но превзеха цяла Европа беее!
11:26 21.10.2026
32 Веднага отвай
До коментар #16 от "А аз снощи разгромих":На лекар!
11:26 21.10.2026
33 Нааканите русначета
Коментиран от #50, #63
11:27 21.10.2026
34 Това къде това го прочете?
До коментар #20 от "Абе тези украинци страшни бе!":Да го прочететем и ние.
11:28 21.10.2026
35 Въпрос?
До коментар #20 от "Абе тези украинци страшни бе!":Как разбра на къде се движи и изобщо движели се . Информация от Северна Корея ли вземаш
Коментиран от #60
11:28 21.10.2026
36 Копейка
11:30 21.10.2026
37 Механик
11:31 21.10.2026
38 Кофти момент
11:32 21.10.2026
39 Т Живков
11:33 21.10.2026
40 Трол
11:33 21.10.2026
41 Гощето
11:33 21.10.2026
42 Националист
Коментиран от #48
11:38 21.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Някой
Коментиран от #45
11:44 21.10.2026
45 Гоце
До коментар #44 от "Някой":Или който го е страх че ако няма победа ще го обесят на Червения площад. По неговите думи
Коментиран от #49, #54, #55
11:48 21.10.2026
46 Тоест
11:52 21.10.2026
47 Мишел
11:52 21.10.2026
48 Някой
До коментар #42 от "Националист":Бият се руснаци срещу руснаци. Реално еднакви. Там са викали, че те са руснаците и наричали другите москали - по Москва. И двете държави водещи се произлизащи от Киевска Русь/Русия, въпреки че чак след ПСВ се появяват 4 държави и 3 се обединяват в Украйна и не достигат Черно море.
Коментиран от #52
11:53 21.10.2026
49 Айде сметни за
До коментар #45 от "Гоце":5 години какво спечели и загуби Русия. Спечели 20% от Украйна и 50% от ресурсите , поизчисти затворници и малцинства. Отслаби ЕС карайки го да купува скъпи енергоресурси от Америка и така губи производства и пазари
11:55 21.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Мишел
11:56 21.10.2026
52 Мишел
До коментар #48 от "Някой":Украинците са македонците на Русия.
11:58 21.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Мишел
До коментар #45 от "Гоце":Това са неговите думи, които Путин не е казвал.
12:00 21.10.2026
55 Антон
До коментар #45 от "Гоце":Като Сирски на Майдана !
12:01 21.10.2026
56 Здравко Ахилесов
12:07 21.10.2026
57 Мишел
До коментар #29 от "Вълк":Ходът на военните действия показва, че украинците могат да стигнат до Кремъл само от изток, ако отстъпвайки на запад, обиколят планетата.
12:07 21.10.2026
58 стоян георгиев
12:08 21.10.2026
59 404
12:11 21.10.2026
60 Къде е фронта?
До коментар #35 от "Въпрос?":Пред Киев или пред Москва?
12:11 21.10.2026
61 Корабче в окото ми плува
Коментиран от #64
12:30 21.10.2026
62 Яяяяяя
12:32 21.10.2026
63 А надрисканите хахолчета
До коментар #33 от "Нааканите русначета":Изкарват по 3 минути макс и дават фира
12:34 21.10.2026
64 м даааа
До коментар #61 от "Корабче в окото ми плува":бива ги във фантазиите
12:35 21.10.2026
65 Кйгцжб
12:37 21.10.2026
66 Вивалди 4 аезона
атенкс вие на умрели ,мед ми капе на сърцето
12:37 21.10.2026
67 Тити на Кака
12:39 21.10.2026
68 Ууукрите разгромили
12:40 21.10.2026