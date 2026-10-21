Украинската армия разгроми руска дивизия по време на операция "Вивалди"

Руската армия е загубила повече територия, отколкото е превзела през тази година, сочи оценка на Института за изследване на войната (ISW). Между 1 септември и 16 октомври руските сили са изгубили контрол над 112 кв. км, докато от началото на 2026 г. са завзели около 100 кв. км.

Според анализа ключова роля за промяната по фронта е изиграла украинската операция „Вивалди“ по Лиманското направление. Командирът на Трети армейски корпус на Украйна бригаден генерал Андрей Билецки заявява, че действията са нанесли значителни загуби на руската 144-та мотострелкова дивизия.

„Тази група фактически престана да съществува като организирана военна сила“, заявява Билецки.

По думите му Русия ще трябва първо да възстанови боеспособността на дивизията, преди да предприеме нови настъпателни операции към Лиман. Това допълнително ще натовари системата за попълване на руската армия.

Провален план за обкръжаване

ISW оценява, че операция „Вивалди“ е провалила руския план за обкръжаване на украинските сили около т.нар. крепостен пояс в Донецка област от север. Украинските части са достигнали река Жеребец, което е съкратило фронтовата линия и е позволило изграждането на отбрана на по-изгодни позиции.

Новите рубежи дават възможност за по-голяма концентрация на пехота и по-ефективно използване на безпилотни летателни апарати и артилерия. Според оценката на ISW, ако руските сили възобновят настъплението към Лиман, те отново ще трябва да форсират реката.

Руският замисъл е предвиждал заобикаляне на Лиман през Светогорск, след което силите да се срещнат край Барвинково в Харковска област с друга групировка, настъпваща от югозапад през Доброполското направление. След провала на северния фланг руската армия е била принудена да премине към фронтални атаки източно от Славянск и Краматорск.

ISW посочва, че тези направления са защитени с подготвени украински позиции и че подобен начин на настъпление ще бъде по-труден за руските сили и може да доведе до нови значителни загуби.

Загуби и информационно предимство

Анализаторите отбелязват и увеличаване на руските бойни загуби от лятото на 2026 г. Според цитираните оценки за няколко месеца руската армия е дала над 40 000 убити и ранени военнослужещи.

Прессекретарят на Трети армейски корпус Александър Бородин заявява, че руската дезинформация за пораженията неволно е помогнала на украинската операция. Основното предизвикателство за украинските сили, по думите му, е било да синхронизират действията на всички подразделения.

„Когато информацията стигне до офицерите, които могат да вземат решения, представата им за реалната линия на бойното съприкосновение е далеч от действителността“, казва Бородин.

Разгромът на руския северен фланг е прекратил заплахата за Славянск от североизток и е принудил руското командване да преразгледа начина, по който планира операциите си в Донбас.

Източници: unian.net, euronews.com