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От Судан до Мадагаскар - Русия търси африканци за войната
  Тема: Украйна

От Судан до Мадагаскар - Русия търси африканци за войната

27 Октомври, 2026 16:10 741 57

  • руска армия-
  • судан-
  • мадагаскар-
  • русия-
  • африка-
  • войници

От януари досега Русия е вербувала 699 мъже от Бурунди и 530 от Зимбабве, пише "Блумбърг". Значителен ръст на новобранци има и от Конго, Сиера Леоне, Судан и Камерун.

От Судан до Мадагаскар - Русия търси африканци за войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Русия разширява кампанията по вербуване на военнослужещи в Африка, за да попълни недостига на персонал във въоръжените сили и се обръща към все повече бедни страни, след като Кения, Ботсуана, Гана и Южна Африка излязоха с предупреждения към своите граждани. Информацията е на агенция "Блумбърг", която се позовава на източници, запознати с дейността на украинското разузнаване.

В първите девет месеца на тази година сред страните, в които се извършва вербовка, са влезли Зимбабве, Бурунди и Сиера Леоне. Инициативата била насочена към "компенсация на огромните загуби и недостига на хора за мобилизация".

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"Блумбърг" напомня, че Кремъл така и не е признавал никога публично използването на чужденци за войната в Украйна.

За първи път вербовка се извършва и в Мадагаскар

Заради относителната бедност в редица африкански държави привличането на техни жители в Русия, нерядко с помощта на лъжливи обещания за работа в граждански сектор, се извършва по-лесно.

От първи януари до 30 септември Русия е вербувала 699 мъже от Бурунди (при положение, че за цялата 2025 година са били 30) и 530 граждани на Зимбабве (на фона на 65 през миналата година). Сред другите страни, в които е забелязан значителен ръст на новобранците, са Конго, Сиера Леоне, Судан и Камерун.

За първи път е започната и вербовка в Мадагаскар, сочат данните. Миналата година в страната бе извършен военен преврат, в резултат от който на власт дойдоха военните, установили по-тесни връзки с Москва, включително на базата на получаваните от Русия снаряжения и продоволствия.

Лъжа, принуда, високи заплати

Независимата международна комисия за разследване на престъпленията в хода на войната в Украйна публикува на 26 октомври отчет, в който се казва, че руските власти "са се занимавали с търговия с хора от 29 страни, използвайки лъжа или принуда, с цел вербовката им в руските въоръжени сили".

По думите на роднини и съгласно септемврийския отчет на "Амнести интернешънъл", на вербуваните от Африка били предлагани значителни бонуси при подписването на договорите и високи заплати, както и възможност за получаване на руско гражданство.

Африканските страни се опитват да спрат вербовката

Опитите на Русия да привлече африканци за участие във войната предизвикват все по-голямо безпокойство сред правителствата на континента. Ботсуана и Южна Африка предупредиха гражданите си за опасността в предложенията за високоплатена работа в Русия, а властите на Зимбабве задържаха двама руснаци по подозрения за вербовка за армията.

Министърът на външните работи на Ботсуана съобщи на 26 октомври, че 15 от вербуваните граждани на страната са смятани за безследно изчезнали. Правителството се е обърнало към украинските и към руските власти за изясняване на техните съдби. Правителствата на Кения и Гана директно призоваха Москва да прекрати вербовката на техни граждани. По думите на кенийски политици, Русия вероятно е вербувала не по-малко от 1000 граждани на страната.

"Блумбърг" информира и, че поне в девет африкански държави Русия е прекратила набирането на военни - стреми се да наема граждани от тези страни за работа в отбранителната промишленост.

Сведенията на украинското разузнаване гласят, че 45 959 чужденци от 151 страни са сключили договори с руските въоръжени сили. 5451 от тях са граждани на африкански държави.

Автор: Михаел Рощанд


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не става

    24 26 Отговор
    Глупости не четем

    Коментиран от #17, #24

    16:12 27.10.2026

  • 2 Пък Украйна търси

    17 24 Отговор
    От Великобритания до България. Гюро и красивото Наде щрли да ходят.

    16:14 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А Дойчовото зеле

    16 22 Отговор
    ще ходи в Украйна на бой срещу руснаците.

    16:15 27.10.2026

  • 5 Пффф...

    9 19 Отговор
    В днешно време е срам да си руzzнак...

    Коментиран от #22

    16:15 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пич

    12 4 Отговор
    Щото знаят номерата на другите племена, от Англия, Франция, и САЩ, които воюват в Украйна!!!

    16:16 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Васил

    4 12 Отговор
    Амииииии нали бяха велики и без аналогови а какво стана разчитат на чужда помощ за такава малка страна.

    16:18 27.10.2026

  • 12 604

    14 4 Отговор
    Неграмотната пропаганда си е чиста реклама!

    16:18 27.10.2026

  • 13 Гориил

    14 4 Отговор
    Милиони хора в бедни и изостанали страни по света мечтаят за руско гражданство като за рай, а за притежаване на руски паспорт като за чудо.

    Коментиран от #35, #43, #50

    16:19 27.10.2026

  • 14 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜

    4 14 Отговор
    Това е защото са "вторая" и "непобедимая" 🤣🤣🤣

    Коментиран от #25, #53

    16:19 27.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Факт

    6 3 Отговор
    За февруари на -20С

    16:20 27.10.2026

  • 17 По пет на нож

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Не става":

    500 мъже спрямо 2,3 милиона редовна армия, за какво ли ще ги използват?

    16:20 27.10.2026

  • 18 Илияна

    10 2 Отговор
    Айде всички към гърция тази седмица за последно
    Че после не се знае дали няма да има визи

    Коментиран от #41

    16:20 27.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 кукузел

    10 1 Отговор
    Сякаш ЕК не траси за ВСУ.

    16:21 27.10.2026

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пффф...":

    Да бе ,голяма гордост е да си от единствената страна която си е купила два ядрени реактора ,и 10 години не знае какао да ни прави,хахахх

    Коментиран от #56

    16:21 27.10.2026

  • 23 Защо го прави,

    2 9 Отговор
    нали децата на кремльовците са готови да се жертват за него?

    16:21 27.10.2026

  • 24 асенчо

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Не става":

    вече протече

    16:23 27.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Не ни е питал

    4 8 Отговор
    Веднага му пращаме възрожденците. С радост ще го подкрепят с дела, както досега на думи.

    16:25 27.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Оня

    5 4 Отговор
    Абе голема мъка, зеления как ли не ги кани и нашите мераклии ама те все нещо болнави за били! Пък знае ли човек може и да са страхливи !???

    16:26 27.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 А украйна

    9 7 Отговор
    само в Южна и Северна Америка, Европа, Азия и Австралия. Не търси само ескимоси

    16:26 27.10.2026

  • 35 Teтя Мyтpaфановна

    7 9 Отговор

    До коментар #13 от "Гориил":

    Как пък един русофил не се отзова на поканата на Путин да заживее в руския рай ?!

    16:28 27.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Лопата Орешник

    5 6 Отговор
    Нима не е грижовна, държава, която плаща на чужди наемници, а не праща своята кръв на фронта?

    Коментиран от #44

    16:30 27.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Георги

    1 5 Отговор
    си е вярва на останалите писания в този толкова безпристрастен сайт, то тези 1300 човека няма да им стигнат до обяд

    16:31 27.10.2026

  • 41 След тези избори може

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Илияна":

    И да отпрашим към Русия
    Колко му е Румката да сложи бодливата тел

    16:34 27.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ти май не си от тях,

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Гориил":

    предпочиташ малка и бедна България. Заминавай в богата и просперираща Русия.

    16:35 27.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ами

    5 1 Отговор
    Какво стана с трите милиона севернокорейци дето щяха да идват?

    16:36 27.10.2026

  • 46 Така става

    7 3 Отговор
    Фашистите го закъсаха за пушечно месо. Украйна ги смля с дроновете.

    Коментиран от #54

    16:36 27.10.2026

  • 47 Питам

    5 1 Отговор
    Бурятите свършиха ли ?

    16:36 27.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Кънчо

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Гориил":

    И аз също си мечтая, но ме отрязаха за съжаление.

    16:44 27.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ха ха ха ...

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":

    То за това ще има среща на ВЕЛИКИТЕ СИЛИ !!
    РУСИЯ , КИТАЙ И САЩ !!

    ДА ВИЖДАШ НЯКЪДЕ ЕВРОПА ДА ФИГУРИРА КАТО СВЕТОВНА СИЛА ??!!

    16:48 27.10.2026

  • 54 Панчо Виля

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Така става":

    То за това фашагите от 404 , 1993 година бяха 54 милиона , а сега между 15 и 30 милиона !!!

    16:50 27.10.2026

  • 55 Троян

    0 0 Отговор
    Срещу добро заплащане Путин може да очаква целия Френски легион. Във Африка са.

    16:54 27.10.2026

  • 56 Така е!

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не разрешават господарите на на наЩе пършиви нефелници да ги ползват. А не смеят и да ги подарят на 0сРайна, щото ша настъпят мотиката. А като дофтаса Конд0лизиту и 0П, нема Южен поток. По това време банкянският каунь заяви, че Белене било един гьол. Не е лесно да си предател. Ползват те докато си им полезен, после аут. Никой не ти вярва, нито уважава. Трепери, угажда, самоуважава се и затъва все повече. Сам сред вълци, чужд сред свои - имаше такъв филм на времето.

    17:00 27.10.2026

  • 57 Жоржета стресираща

    0 0 Отговор
    Ам чи чак у африка търсят
    Ми че тук има едни 🗣
    Ортодоксални купейки готови за фронта

    17:07 27.10.2026

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