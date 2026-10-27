От Судан до Мадагаскар - Русия търси африканци за войната

Русия разширява кампанията по вербуване на военнослужещи в Африка, за да попълни недостига на персонал във въоръжените сили и се обръща към все повече бедни страни, след като Кения, Ботсуана, Гана и Южна Африка излязоха с предупреждения към своите граждани. Информацията е на агенция "Блумбърг", която се позовава на източници, запознати с дейността на украинското разузнаване.
В първите девет месеца на тази година сред страните, в които се извършва вербовка, са влезли Зимбабве, Бурунди и Сиера Леоне. Инициативата била насочена към "компенсация на огромните загуби и недостига на хора за мобилизация".
"Блумбърг" напомня, че Кремъл така и не е признавал никога публично използването на чужденци за войната в Украйна.
За първи път вербовка се извършва и в Мадагаскар
Заради относителната бедност в редица африкански държави привличането на техни жители в Русия, нерядко с помощта на лъжливи обещания за работа в граждански сектор, се извършва по-лесно.
От първи януари до 30 септември Русия е вербувала 699 мъже от Бурунди (при положение, че за цялата 2025 година са били 30) и 530 граждани на Зимбабве (на фона на 65 през миналата година). Сред другите страни, в които е забелязан значителен ръст на новобранците, са Конго, Сиера Леоне, Судан и Камерун.
За първи път е започната и вербовка в Мадагаскар, сочат данните. Миналата година в страната бе извършен военен преврат, в резултат от който на власт дойдоха военните, установили по-тесни връзки с Москва, включително на базата на получаваните от Русия снаряжения и продоволствия.
Лъжа, принуда, високи заплати
Независимата международна комисия за разследване на престъпленията в хода на войната в Украйна публикува на 26 октомври отчет, в който се казва, че руските власти "са се занимавали с търговия с хора от 29 страни, използвайки лъжа или принуда, с цел вербовката им в руските въоръжени сили".
По думите на роднини и съгласно септемврийския отчет на "Амнести интернешънъл", на вербуваните от Африка били предлагани значителни бонуси при подписването на договорите и високи заплати, както и възможност за получаване на руско гражданство.
Африканските страни се опитват да спрат вербовката
Опитите на Русия да привлече африканци за участие във войната предизвикват все по-голямо безпокойство сред правителствата на континента. Ботсуана и Южна Африка предупредиха гражданите си за опасността в предложенията за високоплатена работа в Русия, а властите на Зимбабве задържаха двама руснаци по подозрения за вербовка за армията.
Министърът на външните работи на Ботсуана съобщи на 26 октомври, че 15 от вербуваните граждани на страната са смятани за безследно изчезнали. Правителството се е обърнало към украинските и към руските власти за изясняване на техните съдби. Правителствата на Кения и Гана директно призоваха Москва да прекрати вербовката на техни граждани. По думите на кенийски политици, Русия вероятно е вербувала не по-малко от 1000 граждани на страната.
"Блумбърг" информира и, че поне в девет африкански държави Русия е прекратила набирането на военни - стреми се да наема граждани от тези страни за работа в отбранителната промишленост.
Сведенията на украинското разузнаване гласят, че 45 959 чужденци от 151 страни са сключили договори с руските въоръжени сили. 5451 от тях са граждани на африкански държави.
Автор: Михаел Рощанд
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не става
Коментиран от #17, #24
16:12 27.10.2026
2 Пък Украйна търси
16:14 27.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 А Дойчовото зеле
16:15 27.10.2026
5 Пффф...
Коментиран от #22
16:15 27.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пич
16:16 27.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Васил
16:18 27.10.2026
12 604
16:18 27.10.2026
13 Гориил
Коментиран от #35, #43, #50
16:19 27.10.2026
14 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜
Коментиран от #25, #53
16:19 27.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Факт
16:20 27.10.2026
17 По пет на нож
До коментар #1 от "Не става":500 мъже спрямо 2,3 милиона редовна армия, за какво ли ще ги използват?
16:20 27.10.2026
18 Илияна
Че после не се знае дали няма да има визи
Коментиран от #41
16:20 27.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 кукузел
16:21 27.10.2026
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "Пффф...":Да бе ,голяма гордост е да си от единствената страна която си е купила два ядрени реактора ,и 10 години не знае какао да ни прави,хахахх
Коментиран от #56
16:21 27.10.2026
23 Защо го прави,
16:21 27.10.2026
24 асенчо
До коментар #1 от "Не става":вече протече
16:23 27.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Не ни е питал
16:25 27.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Оня
16:26 27.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 А украйна
16:26 27.10.2026
35 Teтя Мyтpaфановна
До коментар #13 от "Гориил":Как пък един русофил не се отзова на поканата на Путин да заживее в руския рай ?!
16:28 27.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Лопата Орешник
Коментиран от #44
16:30 27.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Георги
16:31 27.10.2026
41 След тези избори може
До коментар #18 от "Илияна":И да отпрашим към Русия
Колко му е Румката да сложи бодливата тел
16:34 27.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ти май не си от тях,
До коментар #13 от "Гориил":предпочиташ малка и бедна България. Заминавай в богата и просперираща Русия.
16:35 27.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ами
16:36 27.10.2026
46 Така става
Коментиран от #54
16:36 27.10.2026
47 Питам
16:36 27.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Кънчо
До коментар #13 от "Гориил":И аз също си мечтая, но ме отрязаха за съжаление.
16:44 27.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ха ха ха ...
До коментар #14 от "Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜":То за това ще има среща на ВЕЛИКИТЕ СИЛИ !!
РУСИЯ , КИТАЙ И САЩ !!
ДА ВИЖДАШ НЯКЪДЕ ЕВРОПА ДА ФИГУРИРА КАТО СВЕТОВНА СИЛА ??!!
16:48 27.10.2026
54 Панчо Виля
До коментар #46 от "Така става":То за това фашагите от 404 , 1993 година бяха 54 милиона , а сега между 15 и 30 милиона !!!
16:50 27.10.2026
55 Троян
16:54 27.10.2026
56 Така е!
До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Не разрешават господарите на на наЩе пършиви нефелници да ги ползват. А не смеят и да ги подарят на 0сРайна, щото ша настъпят мотиката. А като дофтаса Конд0лизиту и 0П, нема Южен поток. По това време банкянският каунь заяви, че Белене било един гьол. Не е лесно да си предател. Ползват те докато си им полезен, после аут. Никой не ти вярва, нито уважава. Трепери, угажда, самоуважава се и затъва все повече. Сам сред вълци, чужд сред свои - имаше такъв филм на времето.
17:00 27.10.2026
57 Жоржета стресираща
Ми че тук има едни 🗣
Ортодоксални купейки готови за фронта
17:07 27.10.2026