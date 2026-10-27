От Судан до Мадагаскар - Русия търси африканци за войната

Русия разширява кампанията по вербуване на военнослужещи в Африка, за да попълни недостига на персонал във въоръжените сили и се обръща към все повече бедни страни, след като Кения, Ботсуана, Гана и Южна Африка излязоха с предупреждения към своите граждани. Информацията е на агенция "Блумбърг", която се позовава на източници, запознати с дейността на украинското разузнаване.

В първите девет месеца на тази година сред страните, в които се извършва вербовка, са влезли Зимбабве, Бурунди и Сиера Леоне. Инициативата била насочена към "компенсация на огромните загуби и недостига на хора за мобилизация".

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"Блумбърг" напомня, че Кремъл така и не е признавал никога публично използването на чужденци за войната в Украйна.

За първи път вербовка се извършва и в Мадагаскар

Заради относителната бедност в редица африкански държави привличането на техни жители в Русия, нерядко с помощта на лъжливи обещания за работа в граждански сектор, се извършва по-лесно.

От първи януари до 30 септември Русия е вербувала 699 мъже от Бурунди (при положение, че за цялата 2025 година са били 30) и 530 граждани на Зимбабве (на фона на 65 през миналата година). Сред другите страни, в които е забелязан значителен ръст на новобранците, са Конго, Сиера Леоне, Судан и Камерун.

За първи път е започната и вербовка в Мадагаскар, сочат данните. Миналата година в страната бе извършен военен преврат, в резултат от който на власт дойдоха военните, установили по-тесни връзки с Москва, включително на базата на получаваните от Русия снаряжения и продоволствия.

Лъжа, принуда, високи заплати

Независимата международна комисия за разследване на престъпленията в хода на войната в Украйна публикува на 26 октомври отчет, в който се казва, че руските власти "са се занимавали с търговия с хора от 29 страни, използвайки лъжа или принуда, с цел вербовката им в руските въоръжени сили".

По думите на роднини и съгласно септемврийския отчет на "Амнести интернешънъл", на вербуваните от Африка били предлагани значителни бонуси при подписването на договорите и високи заплати, както и възможност за получаване на руско гражданство.

Африканските страни се опитват да спрат вербовката

Опитите на Русия да привлече африканци за участие във войната предизвикват все по-голямо безпокойство сред правителствата на континента. Ботсуана и Южна Африка предупредиха гражданите си за опасността в предложенията за високоплатена работа в Русия, а властите на Зимбабве задържаха двама руснаци по подозрения за вербовка за армията.

Министърът на външните работи на Ботсуана съобщи на 26 октомври, че 15 от вербуваните граждани на страната са смятани за безследно изчезнали. Правителството се е обърнало към украинските и към руските власти за изясняване на техните съдби. Правителствата на Кения и Гана директно призоваха Москва да прекрати вербовката на техни граждани. По думите на кенийски политици, Русия вероятно е вербувала не по-малко от 1000 граждани на страната.

"Блумбърг" информира и, че поне в девет африкански държави Русия е прекратила набирането на военни - стреми се да наема граждани от тези страни за работа в отбранителната промишленост.

Сведенията на украинското разузнаване гласят, че 45 959 чужденци от 151 страни са сключили договори с руските въоръжени сили. 5451 от тях са граждани на африкански държави.

Автор: Михаел Рощанд