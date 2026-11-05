Украйна воюва срещу Русия и на африканска земя?

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Украйна се сражава срещу Русия най-вероятно и в Сахара. Според разследване на американската медия Си Ен Ен от септември 2026 г., около 15 украински специалисти по дронове оказват съдействие на бунтовници туареги в северната част на Мали. Техният общ противник са военното правителство в Бамако и неговите руски съюзници. Но доколко надеждна е тази информация? И каква цена може да плати Киев за военното си участие в Африка?

Марта Олийник-Д'омочко, координаторка на програмата за африкански изследвания в Националния университет "Киево-Могилянска академия" в украинската столица, съзира ясен стратегически мотив: „Основният интерес на Украйна е да отслаби влиянието на Русия в световен мащаб“, казва тя пред ДВ. Ако руското военно присъствие бъде ограничено, икономическите ползи, които Москва извлича от него, също ще намалеят.

Още новини от Украйна

Руската историчка Ирина Филатова, почетен професор в Университета на Квазулу-Натал в Южна Африка, смята за правдоподобно, че Украйна оказва подкрепа на движението на туарегите, макар и да не разполага с независими доказателства за това.

Стари подозрения

Предполагаемите партньори на Киев са доста оспорвани: сепаратисткият "Фронт за освобождение на Азавад“ (Front de libération de l'Azawad - FLA) си сътрудничи с джихадистката групировка JNIM, която е част от мрежата на „Ал Кайда“. Туарегите обосновават съпротивата си с необходимостта да предпазят местното население от репресиите и атаките на правителствените сили и руските наемници.

Още през юли 2024 г. ДВ съобщи за възможно участие на украинското военно разузнаване (ГУР) в засада срещу бойци от руската наемническа група „Вагнер“ в северната част на Мали. По това време говорителят на ГУР Андрий Юсов заяви, че сепаратистките туареги са получили информация, необходима за атаката им. Украйна отрече каквото и да е пряко участие в боевете.

При нападението бойците от свързаната с Кремъл група „Вагнер“ и малийските войници претърпяха тежки загуби. Джихадистка групировка, свързана с „Ал Кайда“, също заяви, че е участвала в операцията. Разследването на Си Ен Ен повдига въпроса дали войната между Русия и Украйна не се води и на африканска земя.

Намеци от Киев, но без потвърждение

Подозрението бе допълнително подсилено от публикация на Кирило Буданов в платформата X. Бившият ръководител на украинското военно разузнаване, който сега е главен съветник на президента Володимир Зеленски, написа на 7 септември, че украинското разузнаване защитава интересите на страната по целия свят - „от Русия до Африка, както сред горещите пясъци на пустинята, така и сред ледовете на Антарктида“.

Буданов не споменава изрично Мали. Си Ен Ен обаче съобщава за украинска група от около 15 души, които според сведенията са подпомагали бунтовниците, включително чрез помощ при използването на дронове. Остава неясно дали тази помощ се е ограничавала до обучение и технически консултации или е включвала и споделяне на разузнавателна информация и координация на атаки.

ДВ изпрати запитване до Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Украйна дали в Мали е бил изпращан личен състав, дали политическото ръководство е разрешило подобна мисия и какви мерки са предприети, за да се предотврати възможността бунтовниците там да извлекат косвена полза от украинската подкрепа. Конкретен отговор не получихме - говорител посочи само, че информация ще бъде предоставена на по-късен етап. Затова въпросът за евентуално украинско участие остава открит.

Защо Мали е важна страна за Киев

След военните преврати през 2020 и 2021 г. Мали все повече се отдалечава от западните си партньори и се ориентира към Русия. На мястото на групата „Вагнер“ дойде „Африканският корпус“. Москва се стреми да затвърди влиянието си в Сахел и да се утвърди като надежден партньор в сферата на сигурността. Според Улф Лесинг, ръководител на програмата на фондация „Конрад Аденауер“ за Сирия и Ирак, Русия продължава да разширява дейността си в Африка. „Африканският корпус“ използва Сирия и Либия като междинни спирки за полети от Русия – за презареждане с гориво, товаро-разтоварна дейност и други цели – в подкрепа на операциите си на континента.

От гледна точка на Украйна има смисъл да бъде оказван натиск върху руските сили в Африка. Филатова казва в тази връзка, че „украинците разглеждат руските войски като легитимни цели, където и да се намират по света“. Евентуални неуспехи в Мали биха могли да ангажират руски ресурси и да накърнят репутацията на Москва като партньор в сферата на сигурността, допълва тя. Сътрудничеството с туарегите обаче не е всеобхватен съюз, подчертава Олийник-Д'омочко. Сепаратистите от FLA не желаят да свалят правителството в Бамако, а се стремят към самоопределение или широка автономия в северната част на страната. Експертката описва отношенията на Украйна с тях като съюз по интереси: „Става дума по-скоро за ситуативен съюз срещу общ противник, отколкото за някакъв всеобхватен съюз“.

Несигурният съюз с джихадистите

FLA се бори за независимост в населената предимно с туареги северна част на Мали. Джихадистите от JNIM пък следват ислямистка програма и са свързани с „Ал Кайда“. И двете групировки се противопоставят на военното правителство и неговите руски съюзници, но преследват различни цели. Евентуална подкрепа за FLA не би била доказателство, че Украйна подкрепя пряко JNIM. Джихадистите обаче биха могли да извлекат косвена полза, ако провеждат съвместни операции с туарегите или получат достъп до военни знания и оборудване. Това тяхно сътрудничество има исторически корени. След падането на Муамар Кадафи въоръжени бойци туареги започнаха да се борят в Мали за независима държава. В този процес сепаратистките амбиции се преплитат с интересите на ислямистки движения.

За Киев това крие и политически риск. В много африкански държави туарегите се възприемат като сепаратисти. Следователно всяко сътрудничество с тях би могло да създаде впечатлението, че Украйна се меси във вътрешните работи на друга държава.

Сериозни обвинения, но без доказателства

Мали, Нигер и Буркина Фасо обвиняват Украйна, че подкрепя въоръжени групировки и застрашава териториалната цялост на техните държави. Трите страни – всички управлявани от военни правителства – прекъснаха дипломатическите си отношения с Киев и задълбочиха сътрудничеството си с Русия.

През септември в Обединените нации външният министър на Мали Абдулай Диоп обвини Украйна в подкрепа на терористични и престъпни групировки. Тези твърдения се нуждаят от независима проверка, защото въпросните правителства имат политически интерес да легитимират партньорството си с Москва и да представят Киев като дестабилизиращ фактор.

Каква би била цената?

Ангажирането на Украйна в Мали може да ѝ даде сравнително евтин инструмент за отслабване на руските интереси извън Европа. Малък екип от специалисти би могъл да обучава местни бойци и да повиши уменията им за използване на дронове.

Въпреки това едно такова сътрудничество с FLA крие политически рискове. Тъй като сепаратистите туареги си сътрудничат с групировката JNIM, която е част от „Ал Кайда“, Киев може да бъде обвинен, че косвено подкрепя ислямистки бойци. А това няма да укрепи връзките на Украйна с африканските държави.

Автори: Антонио Кашкайш | Игор Бурдиха