Редовната армия на САЩ поема обучението на украинските войници в Германия

Редовни части на американската армия ще поемат обучението на украински военнослужещи в Бавария, с което мисията преминава към по-постоянен модел след около десет години под ръководството на Националната гвардия. Обучението ще продължи във военното гарнизонно управление на САЩ в Бавария и на прилежащите полигони, които са най-големите американски учебни райони в Европа.

86-а пехотна бригада от Националната гвардия на щата Върмонт приключи ротацията си като ръководна част на Съвместната многонационална учебна група за Украйна. Това стана на 15 октомври по време на церемония по прибиране на бойните знамена на плаца на Tower Barracks в Графенвьор, Германия.

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Редовни части заменят ротациите на гвардията

Оттук нататък задачата ще бъде изпълнявана от вече разположени в Германия части на Армията на САЩ в Европа и Африка и от 7-о командване за подготовка на армията. Промяната изглежда част от по-широко преразпределение на отговорностите, насочено към използване на наличните на място ресурси и ограничаване на дублирането.

„Прибирането на знамената на Съвместната многонационална учебна група за Украйна бележи промяна в начина, по който ще отговаряме на потребностите от обучение на украинските ни партньори по по-постоянен и устойчив път“, заяви полковник Майкъл Уайзман, старши говорител на американската армия в Европа. По думите му промяната не намалява подкрепата и ангажимента на армията към Украйна.

Новото разпределение на задачите беше обявено само дни след като военнослужещи от Националната гвардия предадоха командването на мироопазващата мисия на НАТО в Косово на 2-ри кавалерийски полк от Вилсек и на подкрепящи части от 1-ва пехотна дивизия.

Над 24 000 обучени украински военнослужещи

Мисията започва през 2015 г. в Яворов, Украйна, година след анексирането на Крим от Русия. След пълномащабното руско нахлуване тя е преместена в Графенвьор през 2022 г.

През последното десетилетие около 150 военнослужещи от Националната гвардия са се включвали в деветмесечни ротации в Европа. Те са обучавали украинските сили в съвместни маневри и използване на комбинирани въоръжения под ръководството на американските структури за сигурност и подготовка. Бригадата от Върмонт е 18-ата и последна ротация.

След преместването на мисията в Германия са обучени повече от 24 000 украински военнослужещи. Подготовката е обхванала 50 вида техника и специализирани направления, включително 300 учебни курса.

Американската армия ще продължи да координира подкрепата за украинските сили чрез Европейското командване на САЩ и натовската структура за помощ и обучение на Украйна. Тя има основната отговорност да съгласува обучението между съюзниците и партньорските държави.

Бригаден генерал Тери Тилис, командир на 7-о командване за подготовка на армията, ръководи церемонията в Графенвьор и отбеляза професионализма и приноса на военнослужещите от Върмонт.

„Това въздействие ще продължи да се вижда в готовността, устойчивостта и способностите на военнослужещите, които обучихме“, заяви досегашният командир полковник Франк Тантило.

Източници: stripes.com