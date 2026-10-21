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Редовната армия на САЩ поема обучението на украинските войници в Германия
  Тема: Украйна

Редовната армия на САЩ поема обучението на украинските войници в Германия

21 Октомври, 2026 13:36 495 21

  • украйна-
  • германия-
  • американска армия-
  • национална гвардия-
  • военно обучение

От 2022 година в Германия са обучени над 24 000 украински военнослужещи

Редовната армия на САЩ поема обучението на украинските войници в Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Редовни части на американската армия ще поемат обучението на украински военнослужещи в Бавария, с което мисията преминава към по-постоянен модел след около десет години под ръководството на Националната гвардия. Обучението ще продължи във военното гарнизонно управление на САЩ в Бавария и на прилежащите полигони, които са най-големите американски учебни райони в Европа.

86-а пехотна бригада от Националната гвардия на щата Върмонт приключи ротацията си като ръководна част на Съвместната многонационална учебна група за Украйна. Това стана на 15 октомври по време на церемония по прибиране на бойните знамена на плаца на Tower Barracks в Графенвьор, Германия.

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Редовни части заменят ротациите на гвардията

Оттук нататък задачата ще бъде изпълнявана от вече разположени в Германия части на Армията на САЩ в Европа и Африка и от 7-о командване за подготовка на армията. Промяната изглежда част от по-широко преразпределение на отговорностите, насочено към използване на наличните на място ресурси и ограничаване на дублирането.

„Прибирането на знамената на Съвместната многонационална учебна група за Украйна бележи промяна в начина, по който ще отговаряме на потребностите от обучение на украинските ни партньори по по-постоянен и устойчив път“, заяви полковник Майкъл Уайзман, старши говорител на американската армия в Европа. По думите му промяната не намалява подкрепата и ангажимента на армията към Украйна.

Новото разпределение на задачите беше обявено само дни след като военнослужещи от Националната гвардия предадоха командването на мироопазващата мисия на НАТО в Косово на 2-ри кавалерийски полк от Вилсек и на подкрепящи части от 1-ва пехотна дивизия.

Над 24 000 обучени украински военнослужещи

Мисията започва през 2015 г. в Яворов, Украйна, година след анексирането на Крим от Русия. След пълномащабното руско нахлуване тя е преместена в Графенвьор през 2022 г.

През последното десетилетие около 150 военнослужещи от Националната гвардия са се включвали в деветмесечни ротации в Европа. Те са обучавали украинските сили в съвместни маневри и използване на комбинирани въоръжения под ръководството на американските структури за сигурност и подготовка. Бригадата от Върмонт е 18-ата и последна ротация.

След преместването на мисията в Германия са обучени повече от 24 000 украински военнослужещи. Подготовката е обхванала 50 вида техника и специализирани направления, включително 300 учебни курса.

Американската армия ще продължи да координира подкрепата за украинските сили чрез Европейското командване на САЩ и натовската структура за помощ и обучение на Украйна. Тя има основната отговорност да съгласува обучението между съюзниците и партньорските държави.

Бригаден генерал Тери Тилис, командир на 7-о командване за подготовка на армията, ръководи церемонията в Графенвьор и отбеляза професионализма и приноса на военнослужещите от Върмонт.

„Това въздействие ще продължи да се вижда в готовността, устойчивостта и способностите на военнослужещите, които обучихме“, заяви досегашният командир полковник Франк Тантило.

Източници: stripes.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейка в шок

    3 10 Отговор
    Е как така? Нали Тръмп наш , поне до 3.11.

    13:37 21.10.2026

  • 2 Трол

    4 4 Отговор
    Редовната армия на Северна Корея поема обучението на руските войници в Русия.

    13:38 21.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    13 2 Отговор
    Ще тренират украинците, как да бегат бързо като висят по самолети...?!

    13:39 21.10.2026

  • 5 Естествен интелект

    11 0 Отговор
    Не, това не е вярно! Обединена Германия е свободна и независима държава. На нейна територия няма военни бази, войски, оръжия и боеприпаси на други държави. Русия си изтегли войските от ГДР. На немска територия, друга държава ще обучава войски на трета държава? Това не може да е истина.

    13:41 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И после, след войната ? А?

    12 0 Отговор
    обучените украинските войници в Германия ще се превърнат в обучени терористи и ще залеят Европа с организирана престъпност..

    Коментиран от #13, #15, #17, #19

    13:43 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А може ли и

    6 0 Отговор
    Армията на САЩ в Европа да замени Европарламента и ЕК по някое време? А?

    13:45 21.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Блабла

    3 1 Отговор
    САЩ намаляват присъствието си в Европа и всичко друго са медийни тъпотии и уйдурми

    13:49 21.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Берлин

    3 1 Отговор
    Браво,окрабандерите след обучението, лесно и бързо влизат в Чували.

    13:55 21.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Маринов

    0 0 Отговор
    Значи започна се както съм писал. Обучение на войни от ВСУ в Германия, за да са готови за след войната. Това е най добрия избор. Готови, обучени, били в реален бой, ново попълнение за немската армия. Защото ВСУ ще се минимизира. Това е едно от исканията на Русия.

    14:10 21.10.2026

  • 21 СПРАВКА

    1 0 Отговор
    ПРЕДИ ДА ПИШЕТЕ ПИТАЙТЕ :
    ЗАГУБИТЕ НА АМЕРИКАНСКИ - натовски ИНСТРУКТОРИ И ОФИЦЕРИ ПРЕВИШИ =6300 ,КАТО ОТЗВУКЪТ ОТ УКРАИНЦИТЕ ЧЕ ОБУЧЕНИЕТО ИМ Е ОТЖИВЕЛИЦА И НЕ Е АКТУАЛНО СРЕЩУ РУСНАЦИТЕ. ТАЛИВА ОТЗИВИ СА ЧЕСТИ.

    1.УКРАИНСКА АРМИЯ НЯМА ! ОТ ЮНИ 2022 !
    ВСИЧКО ОСТАНАЛО СА НЕОПИТНИ НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ С ВРЕМЕ НА ЖИВОТ 4 ЧАСА МАКСИМУМ НА ПРЕДНА ЛИНИЯ .ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА СА ОГРОМНИ .
    ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН. УНИЩОЖЕНО ВСИЧКОТО ДОСТАВЕНО АМЕРИКНСКО ОРЪЖИЕ =530 МЛРД.$ ! ТОВА ДОВЕДЕ ДО КРИЗА В НАТО СЪС СКЛАДОВАТА НАЛИЧНОСТ. ИМА ДЕБАТИ В АМЕРИК.КОНГРЕС.СЛУШАЙТЕ ГИ. В УКРАЙНА В МОМЕНТА СЕ НАМИРАТ= 720 000 РУСКИ НЕМНИЦИ,ЧАСТ ОТ =2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.

    14:10 21.10.2026

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