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Русия извърши масирана атака: Украйна не успя да свали нито една вражеска ракета
  Тема: Украйна

Русия извърши масирана атака: Украйна не успя да свали нито една вражеска ракета

22 Октомври, 2026 10:40 2 306 66

  • украйна-
  • русия-
  • киев-
  • въздушни удари-
  • пво

Военновъздушните сили на Украйна отбелязаха, че основното направление на атаката е столицата Киев

Русия извърши масирана атака: Украйна не успя да свали нито една вражеска ракета - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е нанесла масиран комбиниран удар по Украйна през нощта на 22 октомври с ракети „Искандер-М“, С-400, „Циркон“ и „Оникс“, както и с безпилотни летателни апарати. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че основното направление на атаката е бил Киев. Броят на изстреляните ракети не е посочен, а сред свалените или потиснати цели са отчетени само дронове. Украинската ПВО не свали нито една ракета.

Ракетите са били изстреляни от Курска, Брянска и Ростовска област в Русия. Паралелно с това руската армия е използвала 210 ударни безпилотни апарата, включително 110 реактивни. Според съобщението на украинските военновъздушни сили дроновете са били от типовете „Шахед“, „Гербера“ и „Италмас“, както и имитатори тип „Пародия“.

Апарати са изстреляни от районите на Милерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск и Шаталово в Русия, както и от окупирани територии в Донецк и Крим.

„По предварителни данни към 09:00 часа противовъздушната отбрана е свалила или потиснала 181 вражески безпилотни апарата от типа „Шахед“, от които 87 реактивни, „Гербера“ и дронове от други типове. Още 10 ударни безпилотни апарата са във въздуха, а бойните действия продължават“, се казва в съобщението на украинските военновъздушни сили.

Попадения на средства за въздушно нападение са регистрирани на 32 места в Украйна. На осем места са паднали свалени летателни апарати или техни отломки.

Един загинал и 22 пострадали в Киев

Руската атака срещу Киев е започнала още вечерта на 21 октомври. По данни на Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации един човек е загинал, а 22 са пострадали, включително четири деца. Руските сили са нанесли балистични удари по шест района на столицата, предизвикали пожари и разрушения.

В Днепровския район е загинал един човек, а петима са пострадали. Дете е било прието в болница. Повредени са жилищни сгради и автомобили, а са горели жилищни и нежилищни постройки.

В Дарницкия район е засегната транспортна инфраструктура. Към момента няма информация за пострадали там.

В Печерския район са повредени сгради, автомобили на спешна помощ и манастир. Пострадали са осем души, сред които три деца.

Повредена е и част от инфраструктурата на метрото при Южния мост. Заради атаката движението по моста е ограничено в посока от десния към левия бряг на Киев.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стига сте лъгали хората

    70 7 Отговор
    Русия отдавна няма никакво оръжие и разполага само с лъкове и копия

    Коментиран от #46

    10:41 22.10.2026

  • 2 Вчера

    60 5 Отговор
    Един умник разправяше, че Украйна доставяла оръжие на Саудитска Арабия. Сигурно затова са останали без ПВО.

    Коментиран от #42

    10:42 22.10.2026

  • 3 Дън Бай

    40 5 Отговор
    Вече не броят ракетите, най-вече свалените.

    10:42 22.10.2026

  • 4 Фен

    62 5 Отговор
    Поредният провал за НАТО. Насъскаха Украйна да воюва, саботираха всички мирни преговори, и я зарязаха да се оправя сама.

    Коментиран от #20

    10:42 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Аз да попитам

    47 5 Отговор
    "повредени сгради, автомобили на спешна помощ и манастир", а бременна журналистка няма ли загинала?

    10:44 22.10.2026

  • 7 това са истински данни за състоянието на

    59 55 Отговор
    Русия разполага само с шест МиГ-35 в инвентара си
    Руските въоръжени сили разполагат с 86 МиГ-29 в различни версии. Въпреки това не е ясно колко от тях все още са в експлоатация.

    кремъл....нима мислите ,че те Задават тона на войната и могат да воюват с нато.Шестте машини не са редовно серийно производство, а малка тестова серия. Състои се от четири едноместни и два двуместни реактивни самолета. Производството се проточи от 2018 до 2023 г.

    Според Русия, тя вече е използвала този тип в бойни операции срещу Украйна през 2023 г. По това време производителят се надяваше на нови поръчки от Министерството на отбраната на Русия.

    Коментиран от #36, #50

    10:45 22.10.2026

  • 8 Хи хи

    38 58 Отговор
    Въйййй, тез чипове за перални не свършиха ли вече ??

    10:45 22.10.2026

  • 9 Е ЩО ТАКА 👀

    54 55 Отговор
    "Украйна не успя да свали нито една вражеска ракета" РАЗГЕЛЕ🤦‍♀️ , А ДО ВЧЕРА УК РИЯ ВСЕ НАПРЕДВАШЕ И СВАЛЯШЕ🍌 ДЕ ЩО ЛЕТИ И ПЪЛЗИ😂😂😂

    Коментиран от #21

    10:46 22.10.2026

  • 10 ......-

    32 1 Отговор
    4о4 Аминь !!

    10:48 22.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 🦉🦉🦉🦉

    38 2 Отговор
    Прочетохте ли :
    "У...ЙНА НЕ УСПЯ ДА СВАЛИ НИТО ЕДНА ВРАЖЕСКА РАКЕТА!"❓
    Трябва ли Ви помощ да си го разтълкувате❓

    10:49 22.10.2026

  • 13 СПЯЩИЯТ ДОНИ

    5 21 Отговор
    Нали Твърди че ПУТИН искал Мир ?

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #15, #22

    10:50 22.10.2026

  • 14 Брей

    13 1 Отговор
    Нещо се обърка май, истината не е твоята сила

    10:50 22.10.2026

  • 15 провинциалист

    30 1 Отговор

    До коментар #13 от "СПЯЩИЯТ ДОНИ":

    Все още няма украински подпис под мирен договор. Зеленски даже си е забранил това със закон.

    10:51 22.10.2026

  • 16 Русофилите в надежда за Киев 1700дни

    2 26 Отговор
    Русия е нанесла масиран комбиниран удар по Украйна през нощта на 22 октомври с ракети „Искандер-М“, С-400, „Циркон“ и „Оникс“, както и с безпилотни летателни апарати. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че основното направление на атаката е бил Киев.
    -;-
    Скоро ще видим и Киев-3дни!

    10:53 22.10.2026

  • 17 Лопата Орешник

    40 2 Отговор
    Гледай ти! Ракети били изстреляни от курската област! Еленски не превзе ли Курск? Шегувам се, но не е смешно! Там има и нормални хора, който страдат, защото войната е ужас! Тъжно е, че толкова хора са заложници на един клоун! Всеки добър ръководел трябва да разпознае момента, когато вече няма шанс и да се предаде, за да спаси хората си от още жертви! Руснаците прилагат тактиката на анакондата и бавно, методично и сигурно задушават 404!

    10:53 22.10.2026

  • 18 Мишел

    40 2 Отговор
    Украйна не може да свали нито една руска ракета повече от месец. При атаките в Циркон срещу Киев сигналът за тревога се подава след като ракетите са ударили целта. Причината е, че НатО и Украйна нямат противооръжия срещу хиперзвуковите ракети.

    Коментиран от #52

    10:54 22.10.2026

  • 19 Хахаха

    12 5 Отговор
    Труп се скара на зеления и сега пво не може да сваля ракети няма повече реклама за сащ хахаха

    10:54 22.10.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 31 Отговор

    До коментар #4 от "Фен":

    Бомбят Путин с натовско оръжие
    Колко ли дрона свали Путин миналата нощ
    Нищо не казват другарите.

    Коментиран от #26, #29

    10:56 22.10.2026

  • 21 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 21 Отговор

    До коментар #9 от "Е ЩО ТАКА 👀":

    Колко дрона свали Русия тази нощ????

    Коментиран от #39

    10:58 22.10.2026

  • 22 Да те питам

    20 1 Отговор

    До коментар #13 от "СПЯЩИЯТ ДОНИ":

    "Мир чрез сила" - Помниш ли?

    10:59 22.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 🦉🦉🦉🦉

    15 0 Отговор

    До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Виждам, че сега се събуждаш и още не си прочел:
    "Украйна е загубила дронове за над 1 млн. долара..."

    Коментиран от #30

    11:03 22.10.2026

  • 27 Бай Ганьо

    1 14 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    11:03 22.10.2026

  • 28 Пръц

    12 4 Отговор
    Ганю е доволен! Мисля, че е време България да си се върне там, където народът й иска. Гумен Гадев да викне утре Путин да ни построи отново язовирите! Саламът беше салам, ракията ракия!

    11:04 22.10.2026

  • 29 борко РОШАВИЯТ

    12 0 Отговор

    До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    КЪДЕ Е

    11:05 22.10.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 14 Отговор

    До коментар #26 от "🦉🦉🦉🦉":

    За колко ли милиона долара дронове е загубила Русия.
    Нищо не казваш

    11:05 22.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 хихи

    9 1 Отговор
    от сутринта все добри новини.. 5-та поредна сутрин или 10-та

    11:07 22.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 бай Иван

    11 2 Отговор
    Ама сериозно ли нито една ракета не са свалили Украйна? А как само побеждаваха ,как побеждаваха в нашите медии? Я само си помислете нашите ястреби /като Кокорчо/ дето щели да дадат" жесток отпор на агресора" какво ще се случи ако дадем такъв "отпор". Как мислите?

    Коментиран от #45

    11:09 22.10.2026

  • 36 Мишел

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "това са истински данни за състоянието на":

    Според Армия рекогнишън, само Су57 в руските ВВС са били 54 в началото на годината. Основният изтребител е Су35С е 127 броя. На всеки 3 месеца руските ВВС получават над 20 такива нови изтребители.

    11:09 22.10.2026

  • 37 Морална деградация

    0 12 Отговор
    Русофилството днес означава да се мразят другите славянски страни.

    Коментиран от #51

    11:09 22.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 🦉🦉🦉🦉

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Добро утро! Щом питаш - явно не четеш:
    "Украйна е загубила дронове за над 1 млн. долара!"

    11:10 22.10.2026

  • 40 Не може да бъде

    7 1 Отговор
    Украйна има най доброто ПВО в света! Това е лъжа! Вчера един писа "копейките да си проверим източниците"! Е "копейковци" на хранилка при Шорош очаква Ви гладна и студена зима ...

    11:10 22.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 бай Иван

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вчера":

    Един умник разправяше, че Украйна доставяла оръжие на Саудитска Арабия. Сигурно затова са останали без ПВО.

    Пратили са най бързите джапанки! Да надбягат хусите ако може.

    11:10 22.10.2026

  • 43 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ

    12 1 Отговор
    На Зеленски му дадоха 1000 МИЛИАРДА. Открадна всичко и иска още.

    11:11 22.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 хихи

    11 1 Отговор

    До коментар #35 от "бай Иван":

    Русия свърши ракетите преди 5 години.. кво да свалят, летящи лопати ли? хиперзвукови??

    11:11 22.10.2026

  • 46 Стеф

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стига сте лъгали хората":

    Да ,ама остана без перални!

    11:12 22.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Историк

    1 11 Отговор
    Това става винаги,когато гълъбите на мира на агент Краснов се срещат с Путин. Зловещо за света е сътрудничеството между двамата злодеи на 21 век Путин и Тръмп.

    Коментиран от #56

    11:14 22.10.2026

  • 49 Руския спътник блокира финландския спътн

    8 1 Отговор
    Няма вече кой да дава разузнавателни данни на Украйна свърши се окончателно.

    11:14 22.10.2026

  • 50 бай Иван

    10 6 Отговор

    До коментар #7 от "това са истински данни за състоянието на":

    Ама е пълно с перални за чипове , електрически мопове с мокри парцали за тежки удари по главите, казани за водка с реактивни двигатели с алкохолно насочване, мотики с бандероли с платен акциз и с катюши от ботуши.

    11:14 22.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Изтреблението на братята украинци

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    е поводът Стефчо Витков да заяви на Путин - Вие сте хуманист, сър. Явно Тръмп подготвя красива сделка.

    Коментиран от #63

    11:17 22.10.2026

  • 53 567809876557

    5 3 Отговор
    добре , че руснаците са се запасили с чипове от перални Вятка , та сега да има с какво да си сглобяват Буревестника и други играчки ....

    11:18 22.10.2026

  • 54 Ясно е

    8 6 Отговор
    Нищо конкретно освен терор не постигат фашистите с тези бомбардировки .

    11:18 22.10.2026

  • 55 коко

    5 4 Отговор
    Явно не е добре да дружиш с американец и лека жена, никога не знаеш какъв номер ще ти спретнат.

    11:19 22.10.2026

  • 56 Стига си

    6 0 Отговор

    До коментар #48 от "Историк":

    излагал професията! Измислиците Ти нямат нищо общо с историята!

    11:19 22.10.2026

  • 57 ПП-ДБ и Г€РБ

    9 2 Отговор
    уКРАЙна В$€КИ МОМ€НТ Щ€ ПОБ€ДИ (БЪЛГАРИЯ ПО КОРИПЦИЯ)!:))

    11:19 22.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Масирана атака,

    4 1 Отговор
    нито една свалена ракета и само една жертва. И после плюят Путин. Паметник трябва да му издигнат.

    11:45 22.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Изтреблението на братята украинци":

    Сделката е станала: Тръмп получава необходимия му дизел, Путин получава толкова, колкото му трябва от Украйна.

    11:48 22.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 0 Отговор
    КАКВА НЕОПИСУЕМА РАДОСТ
    ЗА ШЕСТТЕ МИЛИОНА
    ПОДАНИЦИ НА МУТРАФОНОВА

    12:19 22.10.2026

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