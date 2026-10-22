Русия извърши масирана атака: Украйна не успя да свали нито една вражеска ракета

Русия е нанесла масиран комбиниран удар по Украйна през нощта на 22 октомври с ракети „Искандер-М“, С-400, „Циркон“ и „Оникс“, както и с безпилотни летателни апарати. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че основното направление на атаката е бил Киев. Броят на изстреляните ракети не е посочен, а сред свалените или потиснати цели са отчетени само дронове. Украинската ПВО не свали нито една ракета.

Ракетите са били изстреляни от Курска, Брянска и Ростовска област в Русия. Паралелно с това руската армия е използвала 210 ударни безпилотни апарата, включително 110 реактивни. Според съобщението на украинските военновъздушни сили дроновете са били от типовете „Шахед“, „Гербера“ и „Италмас“, както и имитатори тип „Пародия“.

Апарати са изстреляни от районите на Милерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск и Шаталово в Русия, както и от окупирани територии в Донецк и Крим.

„По предварителни данни към 09:00 часа противовъздушната отбрана е свалила или потиснала 181 вражески безпилотни апарата от типа „Шахед“, от които 87 реактивни, „Гербера“ и дронове от други типове. Още 10 ударни безпилотни апарата са във въздуха, а бойните действия продължават“, се казва в съобщението на украинските военновъздушни сили.

Попадения на средства за въздушно нападение са регистрирани на 32 места в Украйна. На осем места са паднали свалени летателни апарати или техни отломки.

Един загинал и 22 пострадали в Киев

Руската атака срещу Киев е започнала още вечерта на 21 октомври. По данни на Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации един човек е загинал, а 22 са пострадали, включително четири деца. Руските сили са нанесли балистични удари по шест района на столицата, предизвикали пожари и разрушения.

В Днепровския район е загинал един човек, а петима са пострадали. Дете е било прието в болница. Повредени са жилищни сгради и автомобили, а са горели жилищни и нежилищни постройки.

В Дарницкия район е засегната транспортна инфраструктура. Към момента няма информация за пострадали там.

В Печерския район са повредени сгради, автомобили на спешна помощ и манастир. Пострадали са осем души, сред които три деца.

Повредена е и част от инфраструктурата на метрото при Южния мост. Заради атаката движението по моста е ограничено в посока от десния към левия бряг на Киев.

Източници: unian.net