Русия извърши масирана атака: Украйна не успя да свали нито една вражеска ракета

Русия е нанесла масиран комбиниран удар по Украйна през нощта на 22 октомври с ракети „Искандер-М“, С-400, „Циркон“ и „Оникс“, както и с безпилотни летателни апарати. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че основното направление на атаката е бил Киев. Броят на изстреляните ракети не е посочен, а сред свалените или потиснати цели са отчетени само дронове. Украинската ПВО не свали нито една ракета.
Ракетите са били изстреляни от Курска, Брянска и Ростовска област в Русия. Паралелно с това руската армия е използвала 210 ударни безпилотни апарата, включително 110 реактивни. Според съобщението на украинските военновъздушни сили дроновете са били от типовете „Шахед“, „Гербера“ и „Италмас“, както и имитатори тип „Пародия“.
Апарати са изстреляни от районите на Милерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск и Шаталово в Русия, както и от окупирани територии в Донецк и Крим.
Попадения на средства за въздушно нападение са регистрирани на 32 места в Украйна. На осем места са паднали свалени летателни апарати или техни отломки.
Един загинал и 22 пострадали в Киев
Руската атака срещу Киев е започнала още вечерта на 21 октомври. По данни на Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации един човек е загинал, а 22 са пострадали, включително четири деца. Руските сили са нанесли балистични удари по шест района на столицата, предизвикали пожари и разрушения.
В Днепровския район е загинал един човек, а петима са пострадали. Дете е било прието в болница. Повредени са жилищни сгради и автомобили, а са горели жилищни и нежилищни постройки.
В Дарницкия район е засегната транспортна инфраструктура. Към момента няма информация за пострадали там.
В Печерския район са повредени сгради, автомобили на спешна помощ и манастир. Пострадали са осем души, сред които три деца.
Повредена е и част от инфраструктурата на метрото при Южния мост. Заради атаката движението по моста е ограничено в посока от десния към левия бряг на Киев.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стига сте лъгали хората
Коментиран от #46
10:41 22.10.2026
2 Вчера
Коментиран от #42
10:42 22.10.2026
3 Дън Бай
10:42 22.10.2026
4 Фен
Коментиран от #20
10:42 22.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Аз да попитам
10:44 22.10.2026
7 това са истински данни за състоянието на
Руските въоръжени сили разполагат с 86 МиГ-29 в различни версии. Въпреки това не е ясно колко от тях все още са в експлоатация.
кремъл....нима мислите ,че те Задават тона на войната и могат да воюват с нато.Шестте машини не са редовно серийно производство, а малка тестова серия. Състои се от четири едноместни и два двуместни реактивни самолета. Производството се проточи от 2018 до 2023 г.
Според Русия, тя вече е използвала този тип в бойни операции срещу Украйна през 2023 г. По това време производителят се надяваше на нови поръчки от Министерството на отбраната на Русия.
Коментиран от #36, #50
10:45 22.10.2026
8 Хи хи
10:45 22.10.2026
9 Е ЩО ТАКА 👀
Коментиран от #21
10:46 22.10.2026
10 ......-
10:48 22.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 🦉🦉🦉🦉
"У...ЙНА НЕ УСПЯ ДА СВАЛИ НИТО ЕДНА ВРАЖЕСКА РАКЕТА!"❓
Трябва ли Ви помощ да си го разтълкувате❓
10:49 22.10.2026
13 СПЯЩИЯТ ДОНИ
Хаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #15, #22
10:50 22.10.2026
14 Брей
10:50 22.10.2026
15 провинциалист
До коментар #13 от "СПЯЩИЯТ ДОНИ":Все още няма украински подпис под мирен договор. Зеленски даже си е забранил това със закон.
10:51 22.10.2026
16 Русофилите в надежда за Киев 1700дни
-;-
Скоро ще видим и Киев-3дни!
10:53 22.10.2026
17 Лопата Орешник
10:53 22.10.2026
18 Мишел
Коментиран от #52
10:54 22.10.2026
19 Хахаха
10:54 22.10.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #4 от "Фен":Бомбят Путин с натовско оръжие
Колко ли дрона свали Путин миналата нощ
Нищо не казват другарите.
Коментиран от #26, #29
10:56 22.10.2026
21 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #9 от "Е ЩО ТАКА 👀":Колко дрона свали Русия тази нощ????
Коментиран от #39
10:58 22.10.2026
22 Да те питам
До коментар #13 от "СПЯЩИЯТ ДОНИ":"Мир чрез сила" - Помниш ли?
10:59 22.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 🦉🦉🦉🦉
До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Виждам, че сега се събуждаш и още не си прочел:
"Украйна е загубила дронове за над 1 млн. долара..."
Коментиран от #30
11:03 22.10.2026
27 Бай Ганьо
11:03 22.10.2026
28 Пръц
11:04 22.10.2026
29 борко РОШАВИЯТ
До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":КЪДЕ Е
11:05 22.10.2026
30 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #26 от "🦉🦉🦉🦉":За колко ли милиона долара дронове е загубила Русия.
Нищо не казваш
11:05 22.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 хихи
11:07 22.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 бай Иван
Коментиран от #45
11:09 22.10.2026
36 Мишел
До коментар #7 от "това са истински данни за състоянието на":Според Армия рекогнишън, само Су57 в руските ВВС са били 54 в началото на годината. Основният изтребител е Су35С е 127 броя. На всеки 3 месеца руските ВВС получават над 20 такива нови изтребители.
11:09 22.10.2026
37 Морална деградация
Коментиран от #51
11:09 22.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 🦉🦉🦉🦉
До коментар #21 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Добро утро! Щом питаш - явно не четеш:
"Украйна е загубила дронове за над 1 млн. долара!"
11:10 22.10.2026
40 Не може да бъде
11:10 22.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 бай Иван
До коментар #2 от "Вчера":Един умник разправяше, че Украйна доставяла оръжие на Саудитска Арабия. Сигурно затова са останали без ПВО.
Пратили са най бързите джапанки! Да надбягат хусите ако може.
11:10 22.10.2026
43 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ
11:11 22.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 хихи
До коментар #35 от "бай Иван":Русия свърши ракетите преди 5 години.. кво да свалят, летящи лопати ли? хиперзвукови??
11:11 22.10.2026
46 Стеф
До коментар #1 от "Стига сте лъгали хората":Да ,ама остана без перални!
11:12 22.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Историк
Коментиран от #56
11:14 22.10.2026
49 Руския спътник блокира финландския спътн
11:14 22.10.2026
50 бай Иван
До коментар #7 от "това са истински данни за състоянието на":Ама е пълно с перални за чипове , електрически мопове с мокри парцали за тежки удари по главите, казани за водка с реактивни двигатели с алкохолно насочване, мотики с бандероли с платен акциз и с катюши от ботуши.
11:14 22.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Изтреблението на братята украинци
До коментар #18 от "Мишел":е поводът Стефчо Витков да заяви на Путин - Вие сте хуманист, сър. Явно Тръмп подготвя красива сделка.
Коментиран от #63
11:17 22.10.2026
53 567809876557
11:18 22.10.2026
54 Ясно е
11:18 22.10.2026
55 коко
11:19 22.10.2026
56 Стига си
До коментар #48 от "Историк":излагал професията! Измислиците Ти нямат нищо общо с историята!
11:19 22.10.2026
57 ПП-ДБ и Г€РБ
11:19 22.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Масирана атака,
11:45 22.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Мишел
До коментар #52 от "Изтреблението на братята украинци":Сделката е станала: Тръмп получава необходимия му дизел, Путин получава толкова, колкото му трябва от Украйна.
11:48 22.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
ЗА ШЕСТТЕ МИЛИОНА
ПОДАНИЦИ НА МУТРАФОНОВА
12:19 22.10.2026