Новини
Свят »
Украйна »
Русия изстреля 21 ракети по Киев след преговорите с пратеника на Тръмп, каза Зеленски
  Тема: Украйна

Русия изстреля 21 ракети по Киев след преговорите с пратеника на Тръмп, каза Зеленски

22 Октомври, 2026 12:10 1 261 62

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • киев

Това значи, че няма истинска промяна на отношението ѝ към всичко случващо се, заяви Зеленски

Русия изстреля 21 ракети по Киев след преговорите с пратеника на Тръмп, каза Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е изстреляла 21 балистични ракети срещу Киев на три вълни от атаки, поразявайки и повреждайки инфраструктура, жилищни и търговски сгради и убивайки най-малко двама, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Почти веднага след поредния кръг преговори Русия извърши целенасочени атаки. Това значи, че няма истинска промяна на отношението ѝ към всичко случващо се“, заяви Зеленски в приложението Телеграм, визирайки последната среща между президента на Русия Владимир Путин и специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.

„Важно е да продължим да се опитваме да открием правилното решение за прекратяване на войната“, допълни той.

По-рано Укринформ съобщи и за 24 ранени при снощната руска атака срещу Киев.

Вдъхновен от подкрепата на Доналд Тръмп, Владимир Путин не прави никакви отстъпки, пише в. "Монд", коментирайки вчерашната среща в Русия.

Уиткоф, който бе приет вчера от руския президент близо до Санкт Петербург, изрази уважението си към стопанина на Кремъл, като приветства неговите "хуманитарни" действия. Въпреки това той не успя да постигне и най-малката отстъпка от домакина си, който отхвърля всички идеи за примирие с Киев.

Стив Уиткоф пристигна сам в Санкт Петербург, за да допринесе, както сам се изрази, за напредването по пътя към мира, отбелязва френското издание.

Путин прие Уиткоф в Константиновския дворец, известен като "Руския Версай", който се намира в околностите на бившата имперска столица. Разговорът продължи два часа и половина, като в него участваха също финансистът Кирил Дмитриев и съветникът на руския президент по дипломатическите въпроси Юрий Ушаков.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    47 2 Отговор
    Наркотизиран джуджак!Лошо ти се пише!

    Коментиран от #56

    12:12 22.10.2026

  • 2 Покришкин

    12 19 Отговор
    А Киев 600 дрона...

    12:13 22.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    42 1 Отговор
    Пак не са го предупредили партньорите.

    12:13 22.10.2026

  • 4 Пич

    34 1 Отговор
    А аз, Зелю, ти казах да бързаш!!!
    Това ще ти даде не абсолютен, но по голям шанс да живееш!

    12:13 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Атина Палада

    36 3 Отговор
    Зеле да бяга в Русия! Само в Русия му е физическото оцеляване!

    Коментиран от #40, #49

    12:14 22.10.2026

  • 7 Стрелба

    29 9 Отговор
    Зеленски скромен - не казва, че и той е пуцал с 600 дрона по Масква и е думнал
    депо за ракети.

    Коментиран от #33

    12:14 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И Киев е Руски

    32 3 Отговор
    Това са празнични салюти Русия празнува края на СВО

    12:15 22.10.2026

  • 10 За него не ми е жал

    40 1 Отговор
    Жал ми е за обикновените украинци.
    Дори и на най-простият ситуацията е ясна.

    12:16 22.10.2026

  • 11 Вовкина

    23 1 Отговор
    Значи са свалили поне 22... ще имат пак бая материал за анализ и разузнаване

    12:16 22.10.2026

  • 12 Гориил

    39 1 Отговор
    Очакват се тотални атаки и бомбардировки срещу Украйна, засилени ракетни удари и потапяне на кораби, превозващи оръжие, в Черно море. Не казвайте, че Русия не ви е предупредила.

    12:19 22.10.2026

  • 13 Някой

    21 0 Отговор
    Как е израза: С добра дума и пистолет, е по-ефективно от само с добра дума. Или бе варианта с морков.

    12:19 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Минаващ

    34 1 Отговор
    Когато изпращаш през нощта над 600 дрона към Москва какво очакваш, че ще се случи?!

    12:20 22.10.2026

  • 16 Белият байрак в Киев

    31 1 Отговор
    и приключвате войната без повече загуби.

    Но на киевския наркоман собствената му кожа е най-важна.

    12:21 22.10.2026

  • 17 нннн

    24 1 Отговор
    Няма преди, няма след. Войната ще се води до окончателен мирен договор. Само мaло yм нитe не го разбраха и се чудят.

    12:21 22.10.2026

  • 18 Малкото Мраз

    2 22 Отговор
    Пури го държат жив още защото е полезен и на Запада и на Китай и на Украйна по разсипията на русия.После ще го ликвидират.Жалко за убитите милиони руснаци.

    12:22 22.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кака Нашева

    21 1 Отговор
    Нещо много зле изглежда напоследък зеленото джудже Стори Пакост ,явно е загрял че ще го тричат неговите хора и няма накъде да бяга .

    12:25 22.10.2026

  • 24 ZeLеN надрусаN парцал

    29 4 Отговор
    Ами подпиши капитулацията и няма да падат повече ракети в КиЙв...

    12:26 22.10.2026

  • 25 да, като

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "Маг":

    с ковинДча, сал че истОчника е зад хамериканския оушън.

    12:26 22.10.2026

  • 26 Гориил

    21 2 Отговор
    Докато Европа се съпротивлява и отхвърля мирно споразумение в Украйна, руските атаки ще се удвояват. Като провокира и подстрекава Бандера към самоубийство, Европа блокира и възпрепятства пътя към мира. Не очаквайте обаче войната да се разпространи в Европа рано или късно. Това е само въпрос на време.

    12:26 22.10.2026

  • 27 Дървена е главата ти

    15 3 Отговор

    До коментар #8 от "Маг":

    Лекарите, според такива като теб, за шест години следване в Медицинска академия не са научили как се лекува белодробна чума, така ли?

    И номерът с Китай го знаем от времето на К-19 пландемията, разиграна най-напред в Ню-Йорк през ноември 2019 г.

    Коментиран от #39, #58

    12:28 22.10.2026

  • 28 баце

    23 0 Отговор
    Русия е отхвърлила условията за мир, поставени от Украйна и куратори. Явно ще се продължи до постигане на руските цели. Това е положението.

    12:28 22.10.2026

  • 29 Оракула на Дракула

    21 1 Отговор
    Пан Зеленко напоследък все на кръв и у...ина гледа ,явно предусеща позорният си край .

    12:29 22.10.2026

  • 30 Защо само 21 ???

    15 2 Отговор
    Поне 210 трябва на ден да им праща

    Коментиран от #54

    12:29 22.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Лесно се управлява народ от роби

    4 14 Отговор
    Докато не те открият на пода в двореца ти, мучащ и опикан като Сталин.

    12:30 22.10.2026

  • 33 Хахахахаха

    24 3 Отговор

    До коментар #7 от "Стрелба":

    600 дрона и нито един не успял да пробие хахахахахах, десетки хиляди дрона на маджара хвърлени на вятъра, той наркомана държавата си хвърли в тоалетната, че как да му пука за дроновете

    Коментиран от #35

    12:30 22.10.2026

  • 34 пешо

    20 1 Отговор
    пак е зима и голям студ ще има

    12:32 22.10.2026

  • 35 Кокошинков

    16 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хахахахаха":

    Всичките 600 дрона паднаха в Украйна, след като ги свалихме...

    12:33 22.10.2026

  • 36 Гориил

    20 3 Отговор
    Празните и безсмислени преговори в Константиновия дворец не убедиха Русия в нищо.

    12:33 22.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Имам пералня

    14 2 Отговор
    И ще я предам на Манол Пейков който да я предостави на Киев за да и вземат чиповете та да си произведат ракети. Британското разузнаване и Урсула от 2022г. ни разправят, че Русия с чипове от перални правели ракети си. Украинците защо да не могат, та те да си преименувани руснаци.

    12:36 22.10.2026

  • 39 Лили

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Дървена е главата ти":

    Защо се нахвърляте на някой, който се опитва да помогне на всички? Маг не предузвиква събитията, Маг ни казва за тях.
    И аз му вярвам, защото не е казал нищо излишно до сега.

    Коментиран от #43

    12:40 22.10.2026

  • 40 Стоянчо Пуканката

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Ще си го приберат, но още им е нужен. Когато " купонът" свърши, нейде из тайгите на Урал ще го настанят в някоя уютна къщичка, с нова самоличност, да си искара старините на спокойствие и в относителен комфорт. В интерес на истината си го заслужава- толкова много допринесе за величието на Империята, че нито Песков, нито Путин, нито Медведев, нито и Лавров даже не са и очаквали такива феноменални постижения от него...

    Коментиран от #44

    12:41 22.10.2026

  • 41 Рускиня за Гинес

    2 10 Отговор
    Омъжи се изпрати младоженеца на фронта,там го убиват.Получава някакво обезщетение След 12 дни пак се омъжи,пак изпрати младоженеца на фронта.Пак го убиха и пак взе някакви пари.Сега търси трети мераклия.

    Коментиран от #48

    12:41 22.10.2026

  • 42 Гориил

    13 0 Отговор
    Уиткоф донесе в Санкт Петербург напълно неприемливи и нежизнеспособни предложения, които Кремъл дори не прие за основа и изпрати в Абу Даби за безкрайни и приспивни дискусии на така нареченото техническо ниво.

    12:43 22.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Атина Палада

    9 1 Отговор

    До коментар #40 от "Стоянчо Пуканката":

    Войната на територията на Украйна беше неизбежна ! Затова и аз това го допускам още от началото на конфликта .Предвид от къде се появи Зеленски на политическата сцена в Украйна! И как стана президент!

    12:49 22.10.2026

  • 45 Иван

    6 1 Отговор
    Пратеника на Тръмп е евреин.

    12:55 22.10.2026

  • 46 Гост

    8 1 Отговор
    Съществото което подскачаше и ревеше че ще ги избие всички очаква милост?.Баце, да видим, да видим, как ще свърши филма за тебе..

    12:55 22.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 АБВ

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Рускиня за Гинес":

    Още подобни глупости ? Знам, че ти не си го измислил, ама все пак .............

    12:58 22.10.2026

  • 49 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Коментарът ти е верен, ама зеленият просяк милионер отдавна показа, че няма акъл в главата..... В Европа и малобритания денги нет, затова световният просяк се насочи към богата Норвегия, но и оттам ще бъде отбит.....

    Коментиран от #53

    12:59 22.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Европеец":

    Хора на Украйна са дадени ОСЕМДЕСЕТ ВАГОНА СТО ДОЛАРОВИ БАНКНОТИ ДО СЕГА Над ХИЛЯДИ МИЛЯРДА И искат още Дай Дай Дай

    13:17 22.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 А Украйна

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "Антирашист 4762":

    Не е ли изстреляла към Русия? Дали ще ни кажат кой пръв е стрелял след разговора? Защото имаше и статии за украински нападения, но в тях не пише “Украйна изстреля еди колко си ракети след разговора за мир”, а пише само “Украйна стреля по Русия”, а в статиите за руски ракети пишат, че било след разговора за мир. Какви са тия двойни стандарти в писането? Пак ли са рашистки или?

    13:23 22.10.2026

  • 56 Антирашист 4762

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Зеленски е герой ,защитава родината си ! Копейки и рашисти нямат родина !

    Коментиран от #59, #60

    13:24 22.10.2026

  • 57 Истината

    4 0 Отговор
    Факти углоуушително мълчат и не публикуват последното интервю на зеленски кадето той лично казва че е съгласен вече Украйна да загуби 25% от територията си и новата граница да минава кадето в момента е фронтовата линия ! зеленски капитулира !!! Дават това интервю по SNN,Fox news . Война приключва скоро но

    13:28 22.10.2026

  • 58 Не знам

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Дървена е главата ти":

    Защо си мислиш, че някой може да се научи да лекува нещо, което за 48 часа може да приключи човек. Ако не се усетиш от какво си болен и не отидеш максимално бързо в болница, нямаш почти никакъв шанс. То дори да се усетиш и отидеш пак не ти е голям шанса. Това не е ковидче, белодробната чума не е шега работа.

    13:30 22.10.2026

  • 59 Тодоров

    5 0 Отговор

    До коментар #56 от "Антирашист 4762":

    Соломоне ,повече ме кефиш като Лука , той със стръв обира всички остатъци от Маскарпонето .

    13:31 22.10.2026

  • 60 Извинете 😀

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "Антирашист 4762":

    Нямали родина… от кога съществува държава с името Украйна и от кога съществува Русия? Па за украински език до не питам, те половината население още не са го научили и си говорят на руски 😀😀😀

    13:35 22.10.2026

  • 61 Русия

    3 0 Отговор
    Зеленски Ако иска да живее да отива в Москва мама друг вариант вече омрызнал с неговите победи перемоги

    13:58 22.10.2026

  • 62 Зеленски ще свърши като Хитлер

    1 0 Отговор
    Малко е изтреляла! Кииф ще бъде изправен със земята, като Берлин след капитулацията на фашистка Германия! Всеки каквото си е заслужил,според Господ!

    14:14 22.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания