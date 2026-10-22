Русия изстреля 21 ракети по Киев след преговорите с пратеника на Тръмп, каза Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е изстреляла 21 балистични ракети срещу Киев на три вълни от атаки, поразявайки и повреждайки инфраструктура, жилищни и търговски сгради и убивайки най-малко двама, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Почти веднага след поредния кръг преговори Русия извърши целенасочени атаки. Това значи, че няма истинска промяна на отношението ѝ към всичко случващо се“, заяви Зеленски в приложението Телеграм, визирайки последната среща между президента на Русия Владимир Путин и специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.

„Важно е да продължим да се опитваме да открием правилното решение за прекратяване на войната“, допълни той.

По-рано Укринформ съобщи и за 24 ранени при снощната руска атака срещу Киев.

Вдъхновен от подкрепата на Доналд Тръмп, Владимир Путин не прави никакви отстъпки, пише в. "Монд", коментирайки вчерашната среща в Русия.

Уиткоф, който бе приет вчера от руския президент близо до Санкт Петербург, изрази уважението си към стопанина на Кремъл, като приветства неговите "хуманитарни" действия. Въпреки това той не успя да постигне и най-малката отстъпка от домакина си, който отхвърля всички идеи за примирие с Киев.

Стив Уиткоф пристигна сам в Санкт Петербург, за да допринесе, както сам се изрази, за напредването по пътя към мира, отбелязва френското издание.

Путин прие Уиткоф в Константиновския дворец, известен като "Руския Версай", който се намира в околностите на бившата имперска столица. Разговорът продължи два часа и половина, като в него участваха също финансистът Кирил Дмитриев и съветникът на руския президент по дипломатическите въпроси Юрий Ушаков.