Русия изстреля 21 ракети по Киев след преговорите с пратеника на Тръмп, каза Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е изстреляла 21 балистични ракети срещу Киев на три вълни от атаки, поразявайки и повреждайки инфраструктура, жилищни и търговски сгради и убивайки най-малко двама, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„Почти веднага след поредния кръг преговори Русия извърши целенасочени атаки. Това значи, че няма истинска промяна на отношението ѝ към всичко случващо се“, заяви Зеленски в приложението Телеграм, визирайки последната среща между президента на Русия Владимир Путин и специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.
„Важно е да продължим да се опитваме да открием правилното решение за прекратяване на войната“, допълни той.
По-рано Укринформ съобщи и за 24 ранени при снощната руска атака срещу Киев.
Вдъхновен от подкрепата на Доналд Тръмп, Владимир Путин не прави никакви отстъпки, пише в. "Монд", коментирайки вчерашната среща в Русия.
Уиткоф, който бе приет вчера от руския президент близо до Санкт Петербург, изрази уважението си към стопанина на Кремъл, като приветства неговите "хуманитарни" действия. Въпреки това той не успя да постигне и най-малката отстъпка от домакина си, който отхвърля всички идеи за примирие с Киев.
Стив Уиткоф пристигна сам в Санкт Петербург, за да допринесе, както сам се изрази, за напредването по пътя към мира, отбелязва френското издание.
Путин прие Уиткоф в Константиновския дворец, известен като "Руския Версай", който се намира в околностите на бившата имперска столица. Разговорът продължи два часа и половина, като в него участваха също финансистът Кирил Дмитриев и съветникът на руския президент по дипломатическите въпроси Юрий Ушаков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
Коментиран от #56
12:12 22.10.2026
2 Покришкин
12:13 22.10.2026
3 Последния Софиянец
12:13 22.10.2026
4 Пич
Това ще ти даде не абсолютен, но по голям шанс да живееш!
12:13 22.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Атина Палада
Коментиран от #40, #49
12:14 22.10.2026
7 Стрелба
депо за ракети.
Коментиран от #33
12:14 22.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 И Киев е Руски
12:15 22.10.2026
10 За него не ми е жал
Дори и на най-простият ситуацията е ясна.
12:16 22.10.2026
11 Вовкина
12:16 22.10.2026
12 Гориил
12:19 22.10.2026
13 Някой
12:19 22.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Минаващ
12:20 22.10.2026
16 Белият байрак в Киев
Но на киевския наркоман собствената му кожа е най-важна.
12:21 22.10.2026
17 нннн
12:21 22.10.2026
18 Малкото Мраз
12:22 22.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Кака Нашева
12:25 22.10.2026
24 ZeLеN надрусаN парцал
12:26 22.10.2026
25 да, като
До коментар #8 от "Маг":с ковинДча, сал че истОчника е зад хамериканския оушън.
12:26 22.10.2026
26 Гориил
12:26 22.10.2026
27 Дървена е главата ти
До коментар #8 от "Маг":Лекарите, според такива като теб, за шест години следване в Медицинска академия не са научили как се лекува белодробна чума, така ли?
И номерът с Китай го знаем от времето на К-19 пландемията, разиграна най-напред в Ню-Йорк през ноември 2019 г.
Коментиран от #39, #58
12:28 22.10.2026
28 баце
12:28 22.10.2026
29 Оракула на Дракула
12:29 22.10.2026
30 Защо само 21 ???
Коментиран от #54
12:29 22.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Лесно се управлява народ от роби
12:30 22.10.2026
33 Хахахахаха
До коментар #7 от "Стрелба":600 дрона и нито един не успял да пробие хахахахахах, десетки хиляди дрона на маджара хвърлени на вятъра, той наркомана държавата си хвърли в тоалетната, че как да му пука за дроновете
Коментиран от #35
12:30 22.10.2026
34 пешо
12:32 22.10.2026
35 Кокошинков
До коментар #33 от "Хахахахаха":Всичките 600 дрона паднаха в Украйна, след като ги свалихме...
12:33 22.10.2026
36 Гориил
12:33 22.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Имам пералня
12:36 22.10.2026
39 Лили
До коментар #27 от "Дървена е главата ти":Защо се нахвърляте на някой, който се опитва да помогне на всички? Маг не предузвиква събитията, Маг ни казва за тях.
И аз му вярвам, защото не е казал нищо излишно до сега.
Коментиран от #43
12:40 22.10.2026
40 Стоянчо Пуканката
До коментар #6 от "Атина Палада":Ще си го приберат, но още им е нужен. Когато " купонът" свърши, нейде из тайгите на Урал ще го настанят в някоя уютна къщичка, с нова самоличност, да си искара старините на спокойствие и в относителен комфорт. В интерес на истината си го заслужава- толкова много допринесе за величието на Империята, че нито Песков, нито Путин, нито Медведев, нито и Лавров даже не са и очаквали такива феноменални постижения от него...
Коментиран от #44
12:41 22.10.2026
41 Рускиня за Гинес
Коментиран от #48
12:41 22.10.2026
42 Гориил
12:43 22.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Атина Палада
До коментар #40 от "Стоянчо Пуканката":Войната на територията на Украйна беше неизбежна ! Затова и аз това го допускам още от началото на конфликта .Предвид от къде се появи Зеленски на политическата сцена в Украйна! И как стана президент!
12:49 22.10.2026
45 Иван
12:55 22.10.2026
46 Гост
12:55 22.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 АБВ
До коментар #41 от "Рускиня за Гинес":Още подобни глупости ? Знам, че ти не си го измислил, ама все пак .............
12:58 22.10.2026
49 Европеец
До коментар #6 от "Атина Палада":Коментарът ти е верен, ама зеленият просяк милионер отдавна показа, че няма акъл в главата..... В Европа и малобритания денги нет, затова световният просяк се насочи към богата Норвегия, но и оттам ще бъде отбит.....
Коментиран от #53
12:59 22.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #49 от "Европеец":Хора на Украйна са дадени ОСЕМДЕСЕТ ВАГОНА СТО ДОЛАРОВИ БАНКНОТИ ДО СЕГА Над ХИЛЯДИ МИЛЯРДА И искат още Дай Дай Дай
13:17 22.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 А Украйна
До коментар #54 от "Антирашист 4762":Не е ли изстреляла към Русия? Дали ще ни кажат кой пръв е стрелял след разговора? Защото имаше и статии за украински нападения, но в тях не пише “Украйна изстреля еди колко си ракети след разговора за мир”, а пише само “Украйна стреля по Русия”, а в статиите за руски ракети пишат, че било след разговора за мир. Какви са тия двойни стандарти в писането? Пак ли са рашистки или?
13:23 22.10.2026
56 Антирашист 4762
До коментар #1 от "гост":Зеленски е герой ,защитава родината си ! Копейки и рашисти нямат родина !
Коментиран от #59, #60
13:24 22.10.2026
57 Истината
13:28 22.10.2026
58 Не знам
До коментар #27 от "Дървена е главата ти":Защо си мислиш, че някой може да се научи да лекува нещо, което за 48 часа може да приключи човек. Ако не се усетиш от какво си болен и не отидеш максимално бързо в болница, нямаш почти никакъв шанс. То дори да се усетиш и отидеш пак не ти е голям шанса. Това не е ковидче, белодробната чума не е шега работа.
13:30 22.10.2026
59 Тодоров
До коментар #56 от "Антирашист 4762":Соломоне ,повече ме кефиш като Лука , той със стръв обира всички остатъци от Маскарпонето .
13:31 22.10.2026
60 Извинете 😀
До коментар #56 от "Антирашист 4762":Нямали родина… от кога съществува държава с името Украйна и от кога съществува Русия? Па за украински език до не питам, те половината население още не са го научили и си говорят на руски 😀😀😀
13:35 22.10.2026
61 Русия
13:58 22.10.2026
62 Зеленски ще свърши като Хитлер
14:14 22.10.2026